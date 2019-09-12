Đàn bà ngoại tình khi chán chồng là một sự dại dột. Đàn bà ngỡ được an ủi, có một bờ vai nương dựa nhưng không hề biết rằng đang đẩy cuộc đời của mình xuống vực.

Thực tế cho thấy, đàn bà chán chồng, cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình ngày càng nhiều. Họ cảm thấy mất niềm vui trong cuộc sống, thấy mối quan hệ với chồng ngày càng nhạt nhẽo, thấy mình không được chồng trân trọng nữa. Đàn bà nghèo, đàn bà giàu hay ở địa vị nào đi chăng nữa nếu không được chồng thương yêu đều rơi vào những trạng thái tiêu cực và luôn muốn vùng vẫy thoát ra cảm xúc này. Ngày càng có nhiều người đàn bà chán chồng và cô đơn trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Chẳng phải vô cớ mà đàn bà cảm thấy chán nản chính cuộc hôn nhân của mình. Bởi đàn ông có gia đình nhưng lại thấy thiên hạ, bạn bè ngoài kia hơn vợ con ở nhà. Họ thờ ơ với cảm xúc của vợ, vô tâm với cả con cái. Thử hỏi, là người thân ruột thịt mà đối đãi như thế thì có người đàn bà nào không chán, không cô đơn?

Những người phụ nữ chán chồng phản ứng bằng nhiều cách. Có người khóc lóc, than vãn, mong chồng thay đổi. Có người thì im lặng, buông xuôi, muốn cuộc hôn nhân này đến đâu thì đến. Có người thì lựa chọn ly hôn, mạnh mẽ lựa chọn cho mình 1 con đường khác. Bên cạnh đó cũng có những người đàn bà chọn ngoại tình, tìm kiếm một bờ vai khác để an ủi, xoa dịu nỗi cô đơn của mình. Đàn bà lựa chọn ngoại tình chính là đẩy cuộc đời của mình xuống vực - Ảnh minh họa: Internet Việc đàn bà ngoại tình khi chán chồng là một sự dại dột. Đàn bà ngỡ mình được an ủi, mình có một bờ vai nhưng không hề biết rằng mình đang đẩy cuộc sống của mình xuống vực. Đến với đàn ông khác, đàn bà không hề được cởi trói mà lại quàng thêm vào người một sợi dây khác. Chính sợi dây này sẽ siết chặt cuộc sống, sẽ khiến đàn bà mất danh dự, mất sự tôn trọng của con cái, mất đi đức hạnh của một người phụ nữ.

Vậy đàn bà phải làm sao khi quá chán nản cuộc hôn nhân của mình mà không thể ly hôn? Câu trả lời là đừng quan tâm chồng nữa, bỏ mặc anh ta đi mà sống cho mình và cho con. Người phụ nữ nào cũng muốn chồng thương yêu nhưng khi không có được điều đó thì chỉ còn 1 cách là yêu thương chính mình. Suy cho cùng, không có được tình yêu từ 1 người đàn ông cũng chẳng phải điều gì lớn lao quá. Những người chồng vô tâm thì rất khó để thay đổi. Khi nhận ra bản thân không thể thay đổi được chồng thì phụ nữ phải thay đổi chính mình. Nói mãi, khóc mãi, cô đơn suốt kiếp thì rốt cuộc người khổ tâm, tổn thương vẫn là mình. Chi bằng thương yêu bản thân và sống cho con cái có phải dễ dàng hơn không? Đàn bà hãy làm ngơ chồng mà sống cho mình và cho con - Ảnh minh họa: Internet Chồng đi nhậu nhẹt, ăn chơi thì mặc kệ. Mình vẫn có bạn bè, có con cái, có những sở thích của bản thân mình. Thay vì ngồi đó khóc chồng thì đi làm đẹp, đầu tư thời gian để dạy dỗ con cái. Làm được như vậy thì một người chồng vô tâm, ích kỷ cũng chẳng thể làm tổn thương mình thêm nữa.

Không phải phụ nữ thích nói xấu chồng đâu, chẳng qua là họ quá mệt mỏi rồi Đàn ông cũng thường nghĩ rằng tật xấu muôn đời của phụ nữ chính là nói xấu chồng. Vậy tại sao phụ nữ lại trở nên như vậy?

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