Phụ nữ chung thủy khi nghèo khó, đàn ông thay lòng lúc giàu sang

Phụ nữ chờ đợi cả thanh xuân, vắt kiệt lòng mình để dõi theo cái gọi là "chờ sự nghiệp của đàn ông ổn định". Nhưng rồi, rất nhiều người đàn ông ngoại tình khi có mọi thứ trong tay.

Muốn biết lòng dạ một người phụ nữ hãy đợi khi đàn ông tay trắng, còn muốn biết chân tâm của đàn ông hãy đợi khi anh ta có mọi thứ trong tay. Người đời có câu rằng: Đàn ông khi giàu sang thường quên lời thề trong giông bão. Khi tiền bạc rủng rỉnh thì đàn ông lại thấy người phụ nữ cùng mình đi qua khó khăn không còn xứng đáng nữa. Muốn biết chân tâm của đàn ông hãy đợi khi anh ta có mọi thứ trong tay - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông càng nghèo thì cám dỗ càng ít. Khi anh không có tiền, những cuộc nhậu nhẹt, vui chơi phù phiếm, những nơi chốn khiến đàn ông dễ sa ngã nhất cũng không có cơ hội đặt chân đến. Nhiều người thường lầm tưởng rằng đàn ông nghèo chung thủy hơn đàn ông giàu, thật ra không phải vậy. Hãy nhớ, đàn ông chung thủy bởi vì anh ta chưa có cơ hội để ngoại tình. Vả chăng, những người đàn bà lẳng lơ ngoài kia, khi muốn đến với một người đàn ông có vợ thì điều cô ta nhìn đầu tiên chính là ví tiền.

Đàn bà khi yêu thật sự chẳng nề hà chuyện giàu nghèo. Cuộc sống còn khó khăn, họ ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, vun vén cho chồng con đến quên mất bản thân mình. Họ làm rất nhiều việc để gánh nặng mưu sinh trên vai chồng bớt cực nhọc đi. Với một người phụ nữ, cực một chút, khổ một chút cũng chẳng sao miễn là vợ chồng con cái thương yêu. Khi đàn ông giàu có, anh ta lựa chọn một người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà tiếc rẻ cho mình từng đôi dép, từng chiếc áo, họ để tiền đó mua thức ăn ngon cho chồng con. Nhưng đâu phải những ngày tháng cơ hàn đó chồng sẽ biết trân trọng. Có những người đàn ông từ nghèo khó đi lên, khi bỗng chốc có tiền họ tìm đến những nơi chốn ăn chơi phù phiếm. Họ cảm thấy bản thân mình xứng đáng có thêm những người phụ nữ khác bên mình. Khi đàn ông có tiền, họ quay ra chê bai vợ mình tàn tạ, xấu xí, già nua chẳng bằng những người đàn bà trẻ đẹp, gợi cảm ngoài kia. Những ngày tháng gian nan đã trải qua cùng nhau đàn ông ngoại tình đã quên mất rồi!

Thực tế có rất nhiều trường hợp khiến người ta chua chát và cảm thấy hoài nghi về cái gọi là tình yêu thực sự ở cuộc đời này. Có những mối tình ngỡ rằng rất đẹp, rất lãng mạn. Người con gái yêu, sẵn sàng ở bên cạnh khi người đàn ông chưa có gì trong tay. Họ tin vào lời hứa của người đàn ông: “Đợi anh ổn định sự nghiệp, khi có nhà cửa sẽ cưới em làm vợ”. Người phụ nữ dành cả thanh xuân cho anh đã bị gạt qua một bên - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khi yêu thường rất tin tưởng. Họ chờ đợi cả thanh xuân, vắt kiệt lòng mình để dõi theo cái gọi là "chờ sự nghiệp của đàn ông ổn định". Nhưng rồi, khi anh ta có mọi thứ anh ta lại chọn một người con gái khác. Người phụ nữ chung thủy đứng sau lưng, chờ đợi mỏi mòn lại bị gạt đi mất rồi. Đàn ông khi đó chỉ cần viện 1 lí do để chia tay. Tuổi thanh xuân của phụ nữ, rốt cuộc đã phí hoài vì một kẻ bạc lòng. Đàn ông khi có càng nhiều tiền càng nghĩ rằng tâm thế của mình ở giữa cuộc đời này đã khác rồi. Người phụ nữ bên mình trở nên thấp kém, không còn xứng với mình nữa. Đúng như người đời đã nói: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”.

Đàn bà sống với chồng chỉ vì nghĩa, bao dung hay là ngu ngốc? Dù có mệt mỏi, khổ sở bao nhiêu thì chị vẫn không bao giờ có ý định bỏ chồng. Chị là kiểu đàn bà cam chịu, không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

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