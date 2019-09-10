Đàn bà ly hôn: Cuộc đời ngắn lắm, buông tay để bản thân mình bình yên

Cuộc đời của người đàn bà ngẫm lại được mấy ngày vui? Thanh xuân ngắn ngủi, đàn bà xếp lại để chăm lo cho chồng cho con. Mỗi ngày trôi qua, trong đầu người phụ nữ lúc nào cũng là những nỗi lo toan, vun vén. Lo cho chồng từng miếng ăn, lo cho con từng giấc ngủ. Người ta nói rằng cuộc đời đàn bà thân xác là của chồng, trái tim là của con, chỉ có những nếp nhăn là của mình. Lo toan như thế, vun vén như thế nhưng có mấy người đàn bà được chồng trân trọng và thương yêu?

Đàn bà dành cả đời hy sinh, vun vén nhưng mấy người được chồng trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

20 năm làm vợ, bây giờ chị trở thành người đàn bà ly hôn. 20 năm ấy, sẽ không ai nhìn thấy được công sức của chị đã bỏ ra cho gia đình này nhiều như thế nào. Chị đã sống như con tằm rút ruột mình để tạo ra một tổ ấm bình yên cho chồng, hạnh phúc cho con. 20 năm qua, chị cũng đã có những khoảnh khắc vui sướng, những lần vỡ òa vì hạnh phúc. Nhưng niềm vui thì bé mọn mà nỗi buồn thì lại quá nhiều. Chồng chị có người đàn bà khác bên ngoài, còn có con với người ta nữa. Hạnh phúc chị đang có bỗng chốc vỡ tan tành như mây khói.