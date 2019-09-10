Đàn bà ly hôn: Cuộc đời ngắn lắm, buông tay để bản thân mình bình yên

20 năm làm vợ, bây giờ chị trở thành người đàn bà ly hôn. 20 năm ấy, sẽ không ai nhìn thấy được công sức của chị đã bỏ ra cho gia đình này nhiều như thế nào.
- Chỉ có đàn ông nông cạn mới coi rẻ vợ con của mình
- Đàn ông ngoại tình cuối cùng sẽ mất hết, kể cả sự tôn trọng của con cái
Cuộc đời của người đàn bà ngẫm lại được mấy ngày vui? Thanh xuân ngắn ngủi, đàn bà xếp lại để chăm lo cho chồng cho con. Mỗi ngày trôi qua, trong đầu người phụ nữ lúc nào cũng là những nỗi lo toan, vun vén. Lo cho chồng từng miếng ăn, lo cho con từng giấc ngủ. Người ta nói rằng cuộc đời đàn bà thân xác là của chồng, trái tim là của con, chỉ có những nếp nhăn là của mình. Lo toan như thế, vun vén như thế nhưng có mấy người đàn bà được chồng trân trọng và thương yêu?
20 năm làm vợ, bây giờ chị trở thành người đàn bà ly hôn. 20 năm ấy, sẽ không ai nhìn thấy được công sức của chị đã bỏ ra cho gia đình này nhiều như thế nào. Chị đã sống như con tằm rút ruột mình để tạo ra một tổ ấm bình yên cho chồng, hạnh phúc cho con. 20 năm qua, chị cũng đã có những khoảnh khắc vui sướng, những lần vỡ òa vì hạnh phúc. Nhưng niềm vui thì bé mọn mà nỗi buồn thì lại quá nhiều. Chồng chị có người đàn bà khác bên ngoài, còn có con với người ta nữa. Hạnh phúc chị đang có bỗng chốc vỡ tan tành như mây khói.
Chị bây giờ hơn 40 tuổi. Cái tuổi đã nghĩ đến sự an phận, nghỉ ngơi và niềm vui quây quần sum họp. Ai cũng nghĩ chị nên suy nghĩ và cân nhắc cho thật kĩ về quyết định ly hôn của mình. 2 đứa con của chị đều đã lớn, đều đang học đại học. Lựa chọn ly hôn sẽ khiến chúng xấu hổ với bạn bè và có thể mất đi cả tương lai. Nhiều người khuyên thôi thì mắt nhắm mắt mở, nín nhịn cho chồng vì con. Sau này con cái còn kết hôn, lập gia đình không xấu hổ với người bạn đời. Vả chăng bây giờ chị đã hơn 40, chẳng còn trẻ trung gì nữa, hay ho gì chuyện dắt nhau ra tòa ly hôn.
Chị cười chua chát: “Vậy một người đàn ông ngoại tình 5 năm và có con với người đàn bà khác không đáng xấu hổ hay sao? Vậy bây giờ phải cam chịu, nín nhịn, để người khác chà đạp lên cảm xúc của mình mới là biết nghĩ hay sao? 40 tuổi hay 50 tuổi tôi vẫn sẽ chọn ly hôn. Bởi bản thân tôi cần bình yên cho dù là ngắn ngủi thế nào đi chăng nữa”.
Và chị đã chọn ly hôn, dứt khoát buông tay người chồng tệ bạc đó. Bây giờ chị sẽ sống cho mình chứ chẳng sống vì ai nữa. Con cái đã lớn và có cuộc đời riêng của chúng. Chị tin con sẽ hiểu cho lựa chọn của mình. Những người phụ nữ ly hôn như chị, bây giờ cần nhất chính là sự bình yên và thanh thản cho quãng đời sắp tới. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hà cớ gì cứ phải cam chịu, phải chôn vùi vì một kẻ không ra gì.