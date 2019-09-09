Muốn có vợ ngoan thì trước tiên đàn ông phải tốt

Tâm sự gia đình 09/09/2019 14:21

Nhiều người đàn ông chẳng đối xử tốt với vợ mà lúc nào cũng mạnh miệng phán xét và yêu cầu vợ phải sống theo ý mình. Đàn ông chỉ yêu cầu bổn phận từ vợ mà chẳng bao giờ tự hỏi mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng tốt hay chưa?

Nhiều người đàn ông cho rằng vợ mình thật lắm lời, chua ngoa, đanh đá. Các ông chồng khi ngồi với nhau cũng thường bảo rằng vợ mình dữ dằn như sư tử Hà Đông vậy. Đàn ông chê vợ nhưng có mấy người hỏi ngược lại rằng tại sao vợ mình lại trở nên như thế hay không?

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Phụ nữ hiền lành hay chua ngoa đều do chồng mà ra cả - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn xung quanh, không ít những người đàn bà chua ngoa, hay nhiếc móc và thậm chí có phần cay nghiệt. Người ngoài thì dễ dàng nhận xét tâm tính phụ nữ không tốt, không biết bao dung và nhẫn nhịn. Nhưng sự thật chua chát rằng không một người phụ nữ nào cay nghiệt lại có một cuộc sống dễ dàng cả. Khi cuộc sống quá mệt mỏi, gánh nặng quá nhiều, khi người chồng bên cạnh chẳng đối đãi yêu thương thì đàn bà chỉ biết phản kháng bằng cách than vãn, tự biến mình thành người cay nghiệt. Đừng yêu cầu một người đàn bà phải bao dung, chịu đựng khi không hiểu những gì xảy ra trong cuộc đời của họ.

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp, miệng lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào với chồng. Nhưng khả năng chịu đựng của phụ nữ có hạn. Làm sao mình có thể làm được điều đó khi có một người chồng vô tâm, ích kỷ, lười biếng? Làm sao có thể nói với chồng những lời yêu thương khi bị chồng đối đãi chẳng khác gì người dưng nước lã?

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Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy - Ảnh minh họa: Internet

Quy luật của cuộc sống thật ra rất đơn giản: Đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy. Thậm chí, phụ nữ còn trả lại nhiều hơn những gì mình nhận được. Cho phụ nữ nguyên liệu, cô ấy sẽ trả lại một bữa ăn ngon. Cho phụ nữ một căn nhà sẽ nhận về mái ấm. Cho tình yêu nhận về tình yêu, cho thủy chung nhận về cả đời son sắt. Những người đàn ông khôn ngoan hiểu được chân lý đó và đối đãi tốt với người phụ nữ của mình. Phụ nữ hiểu được mình yêu và được trân trọng, thì cô ấy lại hết lòng hết dạ mà thương yêu chồng. Bí quyết hôn nhân hạnh phúc chính là dựa trên quy luật đó.

Nhiều người đàn ông chẳng đối xử tốt với vợ mà lúc nào cũng mạnh miệng phán xét và yêu cầu vợ phải sống theo ý mình. Nhiều người còn lên tiếng chê bai và so sánh: “Hãy nhìn vợ người ta xinh đẹp, giỏi giang ngoài kia”, “sao không dịu dàng, dạ vâng với chồng như những người đàn bà khác?’’. Đàn ông chỉ yêu cầu bổn phận từ vợ mà chẳng bao giờ tự hỏi mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng tốt hay chưa.

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Muốn vợ ngoan hiền thì chồng phải tốt, đó là chân lý - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ thảnh thơi, có thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân khi có chồng tử tế, giỏi giang gánh vác kinh tế. Phụ nữ chỉ có thể mềm yếu, dịu dàng khi lấy được người đàn ông tốt. Đàn ông nên nhớ, muốn vợ ngoan hiền thì người chồng phải tốt – đó là chân lý rồi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai là tệ bạc nhất

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai là tệ bạc nhất

Trong lúc vợ mệt mỏi ở nhà, gò bó trong 4 bức tường vì sức khỏe của con thì gã đàn ông ngoại tình như anh lại dắt nhân tình đi chơi. Trong khi vợ thai nghén, chẳng ăn uống được gì thì anh lại vung tiền dắt cô ta đi ăn ở những nơi sang trọng.

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Từ khóa:   đàn ông tốt chồng tử tế hôn nhân hạnh phúc

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