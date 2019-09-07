Đàn bà dại dột nhất chính là tự biến mình thành thứ phở rẻ tiền để đàn ông lựa chọn

Phụ nữ yêu 07/09/2019 14:32

Đàn ông ngoại tình nhưng thâm tâm có mấy người coi trọng người thứ ba? Miệng thì nói những lời hay ho nhưng đầu óc anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những đường cong phồn thực của nhân tình.

Người đời thường ví von nhân tình của đàn ông là phở. Phở luôn ngon, luôn lạ miệng hơn người vợ giống như thứ cơm nguội khô khan, nhàm chán ở nhà. Nhiều người thứ ba thường luôn tự cho mình đẹp đẽ, trẻ trung, được đàn ông yêu hơn người vợ. Trên thực tế, đàn bà dại dột nhất chính là tự biến mình thành thứ phở rẻ tiền để đàn ông lựa chọn.

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Nhiều người phụ nữ chẳng màng nhân cách khi lựa chọn làm người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, hơn nhau chính là ở nhân cách. Dù ở hoàn cảnh nào, xuất thân ra sao thì phụ nữ vẫn giữ được cốt cách thanh sạch và niềm kiêu hãnh của mình. Thế nhưng, rất nhiều người phụ nữ chẳng màng đến nhân cách khi lựa chọn làm người thứ ba. Sống bám víu vào thứ tình cảm tạm bợ của đàn ông có vợ. Nhiều kẻ thứ ba tự ru ngủ rằng mình yêu thật sự nhưng cũng có nhiều người bất chấp đạo lí, sống bám vào ví tiền của đàn ông.

Những gã đàn ông ngoại tình có mấy ai không rỉ vào tai nhân tình của mình những lời mật ngọt ong bướm? Họ sẽ luôn đưa nhân tình lên mây với những lời khen có cánh. Đồng thời đàn ông sẽ chê bai, trách cứ người vợ ở nhà. Đàn ông luôn làm cho người thứ ba tin rằng mình chính là người phụ nữ mà anh ta luôn tìm kiếm trong cuộc đời. Mọi điều đàn ông nói đều với mục đích đưa nhân tình lên giường. Oái ăm thay, những lời đàn ông nói người thứ ba đều tin đó là thật.

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Đàn ông ngoại tình nhưng có mấy kẻ thực sự coi trọng nhân tình? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình nhưng thâm tâm có mấy người coi trọng nhân tình của mình? Miệng thì nói những lời hay ho nhưng đầu óc anh ta lúc nào cũng nghĩ đến những đường cong phồn thực của nhân tình. Muốn biết đàn ông rẻ rúng nhân tình ra sao hãy đến những cuộc nhậu chỉ có những người đàn ông ngồi với nhau. Đàn ông sẽ luôn khoe khoang chiến tích sát gái hay lên giường của mình. Anh ta sẽ không giấu giếm mà sẽ khoe nhân tình của mình đẹp đẽ, ngon lành, làm tình giỏi như thế nào. Người thứ ba chính là công cụ để những gã đàn ông hám của lạ tìm đến để mua vui.

Người đời có câu: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ ích kỷ và tham lam vô cùng. Muốn biết đàn ông tốt xấu ra sao thì cách chính xác nhất chính là nhìn cách anh ta đối xử với vợ con của mình. Làm sao anh ta có thể tử tế, tốt đẹp khi chính những người thân yêu nhất lại chẳng coi trọng?

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Làm người thứ ba là đàn bà dại - Ảnh minh họa: Internet

Không ai coi trọng những kẻ cướp chồng người khác cả. Thiên hạ cười chê, người đời khinh bỉ và cả người đàn ông thâm tâm cũng coi thường đàn bà. Lựa chọn làm người thứ ba chính là dại dột nhất. Là phụ nữ, đừng tự biến mình thành thứ phở rẻ tiền để đàn ông lựa chọn.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn ông ngoại tình

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