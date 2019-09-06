Khi vợ ngoại tình, đàn ông đánh vợ hoặc không thèm đánh. Còn khi chồng phản bội, đàn bà đánh ghen nhân tình. Nhiều người phụ nữ gào khóc, đánh ghen, làm um sùm mọi chuyện nhưng chỉ cần chồng ngọt nhạt vài câu lại mủi lòng tha thứ.

Chẳng có người đàn bà nào không đau khi chồng ngoại tình. Đàn bà càng yêu càng hận, càng hy sinh và cố gắng cho hôn nhân càng nhiều lại càng đau đớn. Tâm lý thường tình của phụ nữ dĩ nhiên chỉ muốn “xé xác”, đánh cho chừa kẻ đã cướp chồng mình. Thế nhưng, đàn bà đánh ghen chỉ làm đau thêm vết thương của mình. Và cuối cùng, thứ đã mất thì vĩnh viễn chẳng thể nào vá víu nổi. Đàn bà đánh ghen không xoa dịu được nỗi đau bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet Chồng ngoại tình là cơn ác mộng mà không một người đàn bà nào dám nghĩ đến, huống chi là nếm trải. Người phụ nữ nào trong hôn nhân cũng đều đã cố gắng, đã hy sinh rất nhiều để vun vén cho tổ ấm. Và trên hết, đàn bà tin chồng mình chung thủy, một lòng một dạ. Điều giữ một người đàn bà ở bên người đàn ông trọn đời chính là niềm tin rằng với anh ta mình là duy nhất. Ngay thời khắc biết chồng ăn nằm với người khác, dù chỉ là qua đường thì niềm tin và mọi thứ đã đổ nát.

Có rất nhiều phụ nữ vì không kìm nén nổi đã hùng hổ đi đánh ghen, cắt nát quần áo, rạch mặt nhân tình. Đa phần các bà vợ đều nhắm đến nhân tình, còn các ông chồng thì khoanh tay đứng nhìn hai người đàn bà xâu xé nhau vì mình. Đàn ông trong lúc đó hẳn ngạo mạn và tự cao khi nghĩ rằng mình quan trọng đến như vậy! Nhân tình hay vợ cũng đều là nạn nhân của một gã đàn ông tham lam, ham của lạ. Khi người vợ chiến thắng nhân tình, làm cho cô ta đau đớn thịt da rồi thì sao? Cũng không thể nào thay đổi sự thật rằng chồng mình là kẻ tệ bạc và phản bội. Vết thương của nhân tình chẳng là gì so với vết thương trong lòng mình đang chịu đựng. Vợ và nhân tình đều là nạn nhân của một gã đàn ông tham lam - Ảnh minh họa: Internet Nhân tình của chồng là hạng đàn bà thấp kém, lẳng lơ. Bởi chẳng có người phụ nữ đàng hoàng nào lại đi ăn nằm với chồng người khác. Kẻ biết điều thì không cần phải đánh, kẻ không biết điều thì đánh chẳng ích gì! Người vợ khôn ngoan sẽ biết bản thân mình cao quý hơn hạng đàn bà giật chồng người khác. Đánh chỉ làm bẩn tay mình!

Cùng là chuyện ngoại tình nhưng đàn ông và phụ nữ lại xử lí khác nhau. Khi vợ ngoại tình, đàn ông đánh vợ hoặc không thèm đánh. Nhưng chắc chắn một điều rằng, đàn ông sẽ không còn chung sống với một người vợ đã từng ăn nằm với kẻ khác. Đàn ông với chuyện vợ ngoại tình đều rất khinh bỉ và không có chuyện tha thứ. Còn đàn bà khi chồng phản bội thì sao? Khi chồng phản bội, đàn bà đánh nhân tình. Nhiều người phụ nữ gào khóc, đánh ghen, làm um sùm mọi chuyện nhưng chỉ cần chồng ngọt nhạt vài câu lại mủi lòng tha thứ. Khi bị phản bội, đàn bà cần bình tĩnh để thấu suốt mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet Trong chuyện ngoại tình, người thứ ba không phải là nguyên nhân chính. Nếu đàn ông tử tế, bản lĩnh thì sẽ không có chuyện bị người khác dụ dỗ, mời gọi. Khi chồng phản bội, cần nhất chính là sự bình tĩnh của đàn bà để thấu suốt mọi chuyện. Dám nhìn thẳng vào sự thật rằng chồng mình là kẻ bạc nhược và tệ bạc! Chồng còn tử tế thì níu giữ, không tử tế thì rời đi. Trong lòng mỗi người đàn bà đều có câu trả lời cho câu hỏi chồng mình có đáng được tha thứ hay không.

Thanh xuân ngắn ngủi, phụ nữ đừng sống vì người khác quá nhiều Chẳng phải phụ nữ giàu có, xinh đẹp, nhà cao cửa rộng mới có quyền yêu thương bản thân mà bất kì người phụ nữ nào cũng có quyền làm điều đó. Yêu chồng, yêu con nhưng đừng quên yêu thương chính mình vì thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm.

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