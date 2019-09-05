Thanh xuân ngắn ngủi, phụ nữ đừng sống vì người khác quá nhiều

Phụ nữ yêu 05/09/2019 10:17

Chẳng phải phụ nữ giàu có, xinh đẹp, nhà cao cửa rộng mới có quyền yêu thương bản thân mà bất kì người phụ nữ nào cũng có quyền làm điều đó. Yêu chồng, yêu con nhưng đừng quên yêu thương chính mình vì thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm.

Chẳng phải vô cớ mà người ta nói rằng thanh xuân của phụ nữ như bóng câu qua cửa sổ. Chớp mắt một cái, những ngày tháng tươi đẹp đã nằm lại phía sau lưng. Nhưng phụ nữ chúng ta thường ít coi trọng thanh xuân của mình để đến khi nó trôi qua kẽ tay mới giật mình tiếc nuối. Nhan sắc và tuổi trẻ, chính là điều vĩnh viễn phụ nữ chẳng thể tìm lại được lần thứ 2 trong đời.

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Thanh xuân của phụ nữ như bóng câu qua cửa sổ - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có thời gian để chăm sóc và yêu thương bản thân, tự thưởng cho mình những điều tốt nhất. Nhưng cuộc sống còn quá nhiều nỗi lo toan, là cơm áo mưu sinh, là chồng con, là gánh nặng của làm mẹ, làm vợ… Bởi thế, phụ nữ chúng ta thường có tâm lý đợi chờ sau này khi kinh tế ổn định, cuộc sống thảnh thơi hơn rồi yêu thương bản thân cũng chưa muộn. Chị em ngồi với nhau thường nói những câu quen thuộc: “Mai mốt con lớn sẽ đi du lịch một chuyến”, “Mai này có nhiều thời gian sẽ chăm chỉ tập thể dục”, “Sau này có tiền sẽ mua một lọ nước hoa đắt tiền…”.

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Phụ nữ có chồng con thường hà tiện với bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ và đàn ông khác nhau ở chỗ, khi có gia đình đàn ông vẫn luôn sống cho mình còn phụ nữ thì luôn gác lại cuộc sống riêng tư của mình để sống cho chồng cho con. Đàn ông dẫu bận bịu, dẫu kinh tế chưa thật dư dả nhưng họ hiếm khi từ chối những cuộc vui bạn bè, những sở thích cá nhân của mình. Còn phụ nữ, khi đã có gia đình, họ thường hà tiện với bản thân từ món đồ yêu thích cho đến thời gian cho bản thân. Họ như con ong cần mẫn, cứ luôn tay luôn chân suốt ngày để vun vén. Thậm chí nhiều phụ nữ không hề để bản thân mình có thời gian rảnh rỗi. Chính vì điều đó nên phụ nữ thường khó có được hạnh phúc hơn đàn ông.

Phụ nữ cứ sống vì người khác như thế cho đến một ngày thanh xuân qua đi mới giật mình tiếc nuối. Khi làn da sạm lại vì thời gian, khi những dấu chân chim xuất hiện trên khóe mắt, phụ nữ điên cuồng níu kéo thì đã muộn. Khi đã có tuổi thì chuyến du lịch mà tuổi trẻ mình hằng ao ước cũng chẳng còn vui vẻ, hào hứng. Khi tuổi trẻ qua đi, chiếc váy gợi cảm mà ta để dành mặc vào dịp quan trọng đã trở nên lạc nhịp. Khi phụ nữ có mọi thứ, tiền bạc, thời gian thì thanh xuân đã trôi qua mất rồi.

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Yêu chồng, yêu con nhưng phụ nữ đừng quên yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, đừng đợi chờ mà hãy trân trọng thanh xuân của mình ngay từ bây giờ. Chẳng phải phụ nữ giàu có, xinh đẹp, nhà cao cửa rộng mới có quyền yêu thương bản thân mà bất kì người phụ nữ nào cũng có quyền làm điều đó. Yêu chồng, yêu con nhưng đừng quên yêu thương chính mình vì thanh xuân đàn bà ngắn lắm.

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