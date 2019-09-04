Phụ nữ tự lập để không ai có thể coi thường mình

Phụ nữ tự lập, tự kiếm tiền để mua thứ mình thích, sống một cuộc đời mình ao ước. Và trên hết, để những lúc ngặt nghèo, khốn đốn không phải cúi đầu, lệ thuộc vào bất cứ ai.

Là phụ nữ phải luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng. Chẳng phải để mong đợi một cuộc sống giàu sang, phú quý mà để làm chỗ dựa cho chính bản thân mình. Ngôn tình chỉ dành cho những người đàn bà nhẹ dạ cả tin, còn thực tế cuộc đời phũ phàng hơn rất nhiều. Ngoài cha mẹ thì chẳng ai có thể cho ta điều gì mà không cần đòi hỏi sự báo đáp. Như người đời hay nói: “Cơm cha mẹ nằm mà ăn, cơm của bản thân đứng mà ăn còn cơm của đàn ông thì quỳ mà ăn”. Phụ nữ tự lập để có được sự tôn trọng của mọi người - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tự lập, tự kiếm được những đồng tiền từ sức lao động của mình là cách để có được sự tôn trọng của mọi người. Gặp một người đàn ông giàu, không ai dám nói ta đến với người ấy chỉ vì tiền bạc, vật chất. Những lúc người đàn ông mình yêu sa cơ, rơi vào những tình huống ngặt nghèo, ta có thể ôm lấy và giúp đỡ. Tự đứng trên đôi chân của mình là cách vững chắc nhất để đàn bà có được sự hạnh phúc trong cuộc sống.

Cưới một người đàn ông sang giàu, có phải cuộc sống của phụ nữ nghiễm nhiên được sung sướng, ấm êm cả đời? Đem cuộc đời và hạnh phúc của bản thân để đánh cược dựa trên vật chất của người khác, liệu trên đời này còn có gì nông cạn và ngây thơ hơn nữa không? Đàn ông ngày hôm nay thương bạn, có thể cho bạn tất cả nhưng ngày mai thay lòng đổi dạ, bạn sẽ có được gì? Vả chăng, một cuộc sống mà cứ phải ngửa tay trông chờ người khác cung phụng thì thật vô dụng và vô nghĩa! Mặt khác, đàn ông giàu trên đời này nhiều lắm nhưng kiếm được kẻ sẵn sàng chiều chuộng và cung phụng ta thì khó vô cùng. Tự bản thân mình nỗ lực kiếm tiền nuôi mình còn dễ dàng hơn.

Muốn đàn ông tôn trọng và gắn bó, phụ nữ phải là người có giá trị - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông giàu có, nhiều tiền thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ là một kẻ ngốc. Vì thế, anh ta cũng chẳng dại gì mà rước một cô vợ õng ẹo, suốt ngày chỉ biết ngồi không mà hưởng thụ. Đàn ông mê mẩn phụ nữ đẹp, cuốn hút bởi phụ nữ gợi cảm nhưng muốn đàn ông gắn bó và tôn trọng thì tuyệt đối phụ nữ phải là người có giá trị. Chẳng cần phải kiếm được thật nhiều tiền, chỉ cần ý thức được bản thân là người có giá trị và luôn muốn tự lập thì đàn ông đã coi trọng và nể nang rồi. Phụ nữ nông cạn thường suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có sắc đẹp, chăm chút bề ngoài sẽ đổi được sự cung phụng, chiều chuộng từ đàn ông. Nhưng có nhan sắc nào tồn tại vĩnh cửu? Dùng nhan sắc để tìm kiếm hạnh phúc chính là phụ nữ tự đánh cược cuộc đời mình. Mà ván bài này sớm hay muộn phụ nữ sẽ là người thua cuộc. Phụ nữ kiếm tiền để không phải cúi đầu trước bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tự lập, tự kiếm tiền để mua thứ mình thích, sống một cuộc đời mình ao ước. Tự kiếm tiền để giúp đỡ người thân và báo hiếu cha mẹ. Và trên hết, để cuộc đời mình những lúc ngặt nghèo, khốn đốn không phải cúi đầu, lệ thuộc vào bất cứ ai. Người đàn bà dại kiếm đàn ông để nuôi mình còn đàn bà khôn ngoan sẽ tự nuôi bản thân!

Làm người thứ ba là lựa chọn ích kỷ và độc ác Người thứ ba luôn nghĩ rằng việc mình làm chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng nỗi đau và mất mát do họ gây ra quá nhiều. Nếu những kẻ thứ ba có liêm sỉ một chút, có tự trọng một chút thì biết bao gia đình đã không tan nát và đổ vỡ.

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