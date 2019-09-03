Làm người thứ ba là lựa chọn ích kỷ và độc ác

Tâm sự gia đình 03/09/2019 14:28

Người thứ ba luôn nghĩ rằng việc mình làm chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng nỗi đau và mất mát do họ gây ra quá nhiều. Nếu những kẻ thứ ba có liêm sỉ một chút, có tự trọng một chút thì biết bao gia đình đã không tan nát và đổ vỡ.

Nếu ngoại tình chỉ là câu chuyện của 2 người thì giản đơn biết mấy. Nhưng khi một người đàn ông tham lam cặp kè với một người đàn bà lẳng lơ thì tan cửa, nát nhà. Đằng sau đó là nỗi đau suốt đời của vợ, sự bơ vơ lạc loài của những đứa con, nỗi dằn vặt khôn nguôi của những bậc làm cha làm mẹ…

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Ngoại tình không bao giờ là chuyện của hai người - Ảnh minh họa: Internet

Thiên hạ bàn mãi, nói mãi cốt cũng để cho những kẻ thứ ba còn chút lương tâm mà biết dừng lại nhưng rất nhiều người đàn bà vẫn ngông nghênh mà nghĩ rằng: “Duyên phận của vợ chồng họ đã cạn thì trách gì chúng tôi? Vả lại, tôi sống cho tình yêu, cho cảm xúc của mình thì có gì là sai?”.

Chuyện đàn ông ngoại tình chẳng còn là chuyện hiếm nhưng tôi rất sốc khi bạn của tôi cũng là một kẻ tầm thường như vậy. Bao nhiêu năm nay, bạn thương yêu vợ mình hết mực không hiểu sao lại đổ đốn như vậy. Vợ bạn cũng là người tôi quen biết, cô ấy nhu mì, sức khỏe ốm yếu nhưng thương chồng vô hạn. Gọi điện cho tôi, vợ bạn chỉ biết khóc nghẹn, đòi sống đòi chết vì chồng phản bội.

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Nhiều kẻ thứ ba nhân danh tình yêu để giành giật chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tôi giận quá, định bụng gọi bạn ra quán nhậu để khuyên nhủ bạn về với gia đình. Nhưng bạn bảo rằng mình đâu có ý định vì một người đàn bà ngoài đường mà phá nát hạnh phúc của mình. Cô gái kia là người chủ động ve vãn, mồi chài bạn. Trong 1 lần say xỉn, không làm chủ được mà bạn đi quá giới hạn. Sau lần đó, cô kia dọa nạt, bám riết lấy, còn nhắn tin cho vợ bạn biết nữa.

Trong khi bạn vò đầu bứt tóc chưa biết giải quyết thế nào thì nhận được tin dữ, vợ bạn chủ động đến gặp nhân tình của chồng bị ả kia đẩy đến mức sảy thai. Vợ bạn rất ốm yếu, chạy chữa mãi mới có tin vui. Khi chưa kịp thông báo cho chồng biết thì bạn tôi đã đi ngoại tình. Vợ bạn tìm đến gặp nhân tình chồng để nói phải trái, cũng chỉ mong cô ta biết nghĩ mà rút lui. Ai ngờ, cô ta đẩy bạn ngã đến mức sảy thai. Khổ thay, cái thai mất và sau này cô ấy cũng chẳng còn cơ hội làm mẹ. Quá đau đớn, cô ấy định tự tử may sao mọi người phát hiện.

Làm người thứ ba, nhân danh xúc cảm bản thân để cướp chồng người khác không chỉ ích kỷ mà còn rất độc ác. Một người phụ nữ mất gia đình, mất luôn cả khả năng làm mẹ, nỗi đau đó kéo dài đến cuối cuộc đời. Quá đau đớn, cô ấy quyết định ly hôn. Còn ả nhân tình kia cuối cùng cũng chẳng có gì ngoài sự khinh khi của thiên hạ.

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Nếu những kẻ thứ ba có liêm sỉ, có tự trọng thì đã không có những gia đình tan nát - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba vẫn cứ luôn tự nghĩ rằng việc mình làm chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng nỗi đau và mất mát do họ gây ra quá nhiều. Nếu những kẻ thứ ba có liêm sỉ một chút, có tự trọng 1 chút thì biết bao gia đình đã không tan nát và đổ vỡ. Lựa chọn làm người thứ ba không chỉ tàn nhẫn mà còn độc ác nữa.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn ông ngoại tình chồng phản bội

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