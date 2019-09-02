Đàn bà khôn ngoan không bao giờ có tư tưởng giữ chồng

Đàn bà khôn ngoan hiểu rằng một khi đàn ông đã muốn đi thì không bao giờ níu kéo. Khi lòng dạ họ đã bạc bẽo như vôi, thì cho dù vợ có hoàn hảo bao nhiêu với họ cũng là kẻ thừa.

Một người phụ nữ thật xinh đẹp, giỏi giang, nấu ăn thật ngon và giường chiếu thật giỏi sẽ giữ chân được chồng? Tin vào điều đó, biết bao nhiêu người đàn bà cứ cố gắng gồng mình lên làm một người phụ nữ hoàn hảo để mong giữ chặt trái tim một người đàn ông. Nhưng đàn bà, mấy ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, đàn ông đã muốn ra đi thì không một ai giữ nổi. Phụ nữ hoàn hảo sẽ giữ chân được chồng? - Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng bạn tôi thường xuyên cãi nhau. Chung quy lại cũng là những chuyện rất vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Chồng bạn là người rất hời hợt, vô tâm. Anh ta cứ đi nhậu nhẹt suốt ngày, vợ con thì chẳng mấy bận tâm. Đã là vợ thì làm sao chịu được cảnh này? Vậy là bạn tôi cứ khóc lóc, than vãn, khuyên nhủ chồng hết lời để mong anh thay đổi. Nhưng càng nói thì anh ta lại đi nhiều hơn. Cứ như thế, cuộc sống hôn nhân của bạn ngột ngạt vô cùng.

Một vài chị đồng nghiệp trong cơ quan bạn tôi mách rằng bạn cư xử như thế thì chẳng trách chồng cứ thích ra bên ngoài hơn về nhà. Cứ dữ dằn như sư tử thì chồng sớm hay muộn gì cũng có một cô nàng ngọt ngào, xinh đẹp bên ngoài. Họ bảo bạn tôi phải dịu dàng, 1 dạ 2 thưa với chồng. Chồng về nhà thì nhà cửa tinh tươm, cơm nước sẵn sàng. Hơn nữa trong chuyện chăn gối phải biết chiều chồng, biết “hư” 1 chút thì chồng mới thích. Phải biết ăn mặc, chăm sóc cơ thể cho thơm tho, vóc dáng gợi cảm. Làm được như vậy thì chồng tự khắc sẽ ở nhà có đuổi cũng không thèm đi ra ngoài. Đàn ông đã muốn đi thì không người đàn bà nào giữ nổi - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi làm theo lời khuyên của đồng nghiệp. Nấu ăn ngon, ngọt ngào và chiều chuộng chồng hết mực. Bạn nói với tôi rằng hy vọng chồng nhìn thấy những cố gắng của mình là biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Nhưng chỉ 2 tháng sau, bạn tôi cay đắng khi phát hiện chồng mình có nhân tình bên ngoài.

Bao nhiêu người phụ nữ như bạn tôi, đang cố gồng mình lên để giữ trái tim của một người đàn ông? Bao nhiêu bí kíp, bao nhiêu điều đều nói phụ nữ hãy thay đổi mình để chồng thêm yêu, thêm quý. Nhưng đàn ông khi lòng dạ đã thay đổi, bất chấp vợ đẹp hay xấu, bất chấp vợ đảm đang, hiền dịu thế nào họ cũng sẽ ra đi. Một người đàn ông thương vợ sẽ không vì một vài nếp nhăn trên gò má của vợ mà thay lòng bởi họ hiểu, đâu có sắc đẹp nào vĩnh viễn. Một người yêu vợ thật lòng sẽ không vì vài món ăn vợ nấu không ngon, vài ba lần to tiếng đã chạy theo một người phụ nữ khác. Những người đàn ông ngoại tình thường bảo: Tại vợ xấu, tại vợ càu nhàu, luộm thuộm nên họ mới đi tìm người đàn bà khác. Tất cả chỉ là ngụy biện cho sự tham lam, ích kỉ, cho bản tính hám của lạ của họ mà thôi. Đàn bà khôn ngoan biết lúc nào nên buông tay - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan hiểu rằng một khi đàn ông đã muốn đi thì không bao giờ níu kéo. Khi lòng dạ họ đã bạc bẽo như vôi, thì cho dù vợ có hoàn hảo bao nhiêu với họ cũng là kẻ thừa. Học cách chấp nhận và buông tay là điều cần thiết cho phụ nữ khi chẳng may rơi vào hoàn cảnh này.

Một người đàn ông tệ bạc sẽ dạy đàn bà sự mạnh mẽ Đàn ông tệ bạc khiến đàn bà mạnh mẽ. Đứng lên từ những mất mát, đàn bà yêu bản thân hơn, trưởng thành và chín chắn hơn trong cách nhìn người. Rồi đàn bà sẽ nhận ra bản thân chẳng hề yếu đuối như họ đã từng nghĩ.

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