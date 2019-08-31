Một người đàn ông tệ bạc sẽ dạy đàn bà sự mạnh mẽ

Phụ nữ yêu 31/08/2019 08:25

Đàn ông tệ bạc khiến đàn bà mạnh mẽ. Đứng lên từ những mất mát, đàn bà yêu bản thân hơn, trưởng thành và chín chắn hơn trong cách nhìn người. Rồi đàn bà sẽ nhận ra bản thân chẳng hề yếu đuối như họ đã từng nghĩ.

Trong tình yêu và hôn nhân, người yêu nhiều nhất, hy sinh và cố gắng nhiều nhất luôn là phụ nữ. Nhưng đâu phải cứ dốc hết lòng mình, cứ thật tâm thật dạ là sẽ có được trọn vẹn theo ý mình. Bao nhiêu người phụ nữ phải ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng khổ sở vì lỡ gặp phải một người đàn ông tệ bạc. Tình yêu và hôn nhân đổ vỡ, người đàn bà chìm vào tâm trạng u uất và chán nản, càng yêu nhiều thì càng đau khổ nhiều.

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Khổ tâm lớn nhất với phụ nữ là yêu sai người và lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khổ tâm lớn nhất với phụ nữ là yêu sai người và lấy nhầm chồng. Mà đàn ông càng tệ lại càng diễn giỏi. Phụ nữ khi yêu thường hay bị vẻ bề ngoài, sự quan tâm giả tạo làm cho mù quáng. Cứ như thế, yêu rồi tin tưởng, trút cạn lòng mình cho mối tình ấy. Rồi đến một ngày, khi nhận ra được mình yêu sai người thì đau đớn vô cùng.

Chia tay trong tình yêu hoặc ly hôn là điều chẳng ai muốn. Nó khiến phụ nữ day dứt và dằn vặt cả quãng đời còn lại. Họ có thể tìm kiếm hạnh phúc mới, có thể yêu thêm lần nữa nhưng vết sẹo ấy trong tim vẫn còn. Nhưng đàn bà à, một người chồng tệ bạc bước chân ra khỏi cuộc đời mình đó không phải là sự mất mát. Đau lắm, khổ sở lắm nhưng rồi bão tố qua đi, lòng mình lại tìm được phút giây bình yên còn hơn ở bên kẻ tệ bạc rồi đau khổ cả một đời.

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Tình yêu tan vỡ, vết thương thành sẹo trong trái tim đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Sự bạc bẽo của đàn ông chính là thứ khiến đàn bà mạnh mẽ. Cứ nghĩ bản thân mình yếu đuối sống chết vì tình yêu, cứ nghĩ mình chỉ biết khóc lóc, đau đớn vì bị quay lưng, vì tình yêu tan vỡ. Nhưng khi bị dồn đến đường cùng, bị nhẫn tâm rời bỏ thì đàn bà học được bài học sâu cay vì lòng người và niềm tin. Đứng lên từ những mất mát, đàn bà yêu bản thân hơn, trưởng thành và chín chắn hơn trong cách nhìn người. Rồi đàn bà sẽ nhận ra bản thân chẳng hề yếu đuối như họ đã từng.

Hạnh phúc hay bất hạnh, bình yên hay giông tố là do sự lựa chọn của mỗi người. Buông tay không phải là mất mát, cũng chẳng phải là điều gì khủng khiếp chẳng phải vượt qua nổi. Một người đàn bà khôn ngoan biết dứt bỏ kẻ không xứng đáng, kẻ làm mình tổn thương. Buông bỏ để bản thân mình được bình yên, được đến với người xứng đáng hơn.

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Phụ nữ sẽ nhận ra bản thân không hề yếu đuối nhưng mình từng nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường hay sống bằng quá khứ. Họ thường ru ngủ mình bằng hoài niệm, bằng dĩ vãng, bằng tình yêu đã qua. Họ nghĩ rằng mất mát lớn nhất chính là đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng sự mất mát lớn nhất chính là không dám từ bỏ, biết sai là vẫn lao đầu vào, biết khổ sở mà vẫn ôm lấy. Đừng cố chấp vì một người không ra gì, đàn bà nhé!

Đàn ông tệ bạc nhất chính là để vợ mình có chồng cũng như không

Đàn ông tệ bạc nhất chính là để vợ mình có chồng cũng như không

Đàn ông tệ bạc không bao giờ biết động lòng xót thương trước những khó khăn, vất vả của vợ. Họ không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ đã nhỏ xuống cho cuộc hôn nhân này.

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Từ khóa:   chồng tệ bạc lấy nhầm chồng

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