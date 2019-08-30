Đàn ông tệ bạc nhất chính là để vợ mình có chồng cũng như không

Phụ nữ yêu 30/08/2019 11:17

Đàn ông tệ bạc không bao giờ biết động lòng xót thương trước những khó khăn, vất vả của vợ. Họ không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ đã nhỏ xuống cho cuộc hôn nhân này.

Đàn ông tệ bạc không phải chưa xây được nhà lầu, chưa mua được xe hơi cho vợ. Càng không phải thua kém những người đàn ông khác về ngoại hình, tiền bạc, công danh sự nghiệp. Tệ nhất là những người có vợ, có con mà xao nhãng trách nhiệm làm chồng làm cha của mình. Không hiếm những người đàn ông quên mất gánh nặng trên vai mình để sống như những gã đàn ông độc thân nhàn rỗi.

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Khố tâm nhất chính là có chồng mà phải gánh vác mọi thứ một mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ Việt Nam ngày càng chán chồng và muốn sống độc thân càng nhiều. Vì sao vậy? Bởi họ đã chứng kiến xung quanh mình quá nhiều những người đàn ông vô tâm, lười biếng thậm chí sống tàn nhẫn với vợ con của mình. Trong số những người phụ nữ lấy chồng, kẻ hạnh phúc viên mãn thì quá ít ỏi, còn người khổ tâm vì chồng lại quá nhiều. Cuộc sống ngoài kia dẫu có bộn bề, áp lực nhưng cũng không bằng những tổn thương sâu cay mà người chồng mang lại. Phụ nữ chưa chồng thì rực rỡ thanh xuân, có chồng rồi nhàu nhĩ héo úa rồi còn chăm con chăm luôn cả chồng. Lấy chồng đáng sợ như thế thì độc thân chẳng phải sướng hơn sao?

Phụ nữ lấy chồng, dẫu chọn người đàn ông như thế nào thì họ vẫn tin rằng người này sẽ là bạn đồng hành, là người cùng chia sẻ, cùng nắm tay mình đi qua bao nhiêu giông bão, khó khăn. Phụ nữ ngồi với nhau thường hay đem những tâm sự của gia đình ra kể. Ngồi với họ mới thấy, đàn ông đâu phải ai cũng coi gia đình làm trọng, ai cũng yêu thương gia đình của mình hết mực.

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Nhiều người đàn bà thấy chồng mình còn thua cả người dưng - Ảnh minh họa: Internet

Khổ tâm nhất với đàn bà chính là có chồng mà như không. Người chồng xem gia đình như chốn ở trọ, đối đãi với vợ con chẳng khác người dưng. Mà tệ thay, nhiều người đàn bà xót xa nói rằng chồng họ còn thua cả người dưng. Bởi nhiều khi bản thân mệt mỏi, đau ốm người dưng còn hỏi thăm xã giao, động viên vài câu còn chồng mình thì trái tim cứ như gỗ đá.

Những người chồng vô tâm không bao giờ biết động lòng xót thương trước những khó khăn, vất vả của vợ. Họ không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ đã nhỏ xuống cho cuộc hôn nhân này. Đàn ông cho rằng tất cả những gì vợ làm là bổn phận và trách nhiệm. Bản thân họ có quyền làm chủ, được sai khiến, được cung phụng trong gia đình.

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Lấy chồng như thế đúng là bi kịch cho cuộc đời đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Lấy chồng vô dụng nên đàn bà phải gánh vác kinh tế. Có chồng lười biếng nên đàn bà cong lưng làm mọi thứ từ lớn đến nhỏ trong gia đình. Có những người chồng tệ hại đến mức một tháng chẳng đưa nổi cho vợ 1 đồng nuôi con còn đòi hỏi, còn bắt vợ nuôi luôn cả mình.

Có chồng cũng như không như vậy đúng là bi kịch của cuộc đời người đàn bà.

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Người đời xưa nay vẫn lấy đức hạnh của phụ nữ làm trọng. Chồng tệ quá thì ly hôn, đừng rẻ rúng cuộc đời, đừng trở thành người đàn bà ngoại tình vì chẳng có cơ hội quay đầu.

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