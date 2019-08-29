Người đời xưa nay vẫn lấy đức hạnh của phụ nữ làm trọng. Chồng tệ quá thì ly hôn, đừng rẻ rúng cuộc đời, đừng trở thành người đàn bà ngoại tình vì chẳng có cơ hội quay đầu.

Nhiều người đàn bà ngoại tình vì chán chồng và cô đơn cùng cực trong hôn nhân. Nhưng đừng vì một bờ vai tạm bợ mà đánh mất đi những điều quý giá khác. Tìm quên nỗi cô đơn trong chốc lát nhưng nỗi đau để lại cho con cái thì mang theo đến cả đời. Đàn bà đừng vì một bờ vai tạm bợ mà đánh mất những điều quý giá - Ảnh minh họa: Internet Ba chị trước kia đối xử với vợ rất tệ bạc. Ông không những vô tâm, lười biếng mà còn thường xuyên qua đêm với những người đàn bà khác. Chịu đựng không nổi, mẹ chị cũng lao vào một mối quan hệ với một người đàn ông. Kết quả, gia đình chị tan đàn xẻ nghé. Tòa xử chị sống với mẹ, em trai sống với ba. Từ suốt thời thơ ấu đến bây giờ chị thỉnh thoảng vẫn nghe người ta xì xầm sau lưng mình về mẹ. Họ gọi mẹ chị là đàn bà trắc nết, lăng loàn. Mẹ chị sống lầm lũi, kiếm tiền nuôi con. Dù không bao giờ mẹ nhắc về quá khứ nhưng chị hiểu nó dằn vặt và khiến mẹ khổ sở mỗi ngày.

Người đời vẫn cho thường cho rằng “mẹ nào thì con nấy”. Nhiều người trong làng ác miệng, răn đe với đám thanh niên: “Tránh xa nó ra, thấy gương của mẹ nó chưa. Dính vào lại bị cắm sừng lúc nào không hay”. Dù là người mạnh mẽ nhưng những câu nói như thế cũng ít nhiều khiến chị đau lòng. Chị nói với tôi rằng chị buồn phiền nhiều lắm vì mẹ mình là người phụ nữ ngoại tình. Đã 2 lần yêu nhưng chị đều mặc cảm vì sợ người ta biết về quá khứ của mẹ. 30 tuổi, chị vẫn dùng dằng chưa muốn tiến đến hôn nhân với ai cả. Người đời vẫn ác miệng cho rằng 'mẹ nào thì con nấy' - Ảnh minh họa: Internet Những trường hợp như của chị chẳng phải là hiếm. Mẹ chị là người đàn bà khổ sở trăm bề mới chọn ngoại tình nhưng giá như bà nghĩ xa hơn, nghĩ cho con cái thì chị đã không khổ sở như thế này. Dù mẹ chị có sống tốt, có làm gì đi nữa thì thiên hạ vẫn nhìn vào quá khứ để phán xét mẹ và phán xét cả chị nữa.

Đàn bà à, trước khi lên giường với người khác hãy nghĩ đến nỗi đau của con mình. Dù đau lòng vì chồng ngoại tình nhưng đừng vì thế mà bất chấp để ngã vào lòng người khác. Người đời xưa nay vẫn lấy đức hạnh của phụ nữ làm trọng. Chồng tệ quá thì ly hôn, đừng rẻ rúng cuộc đời, đừng sa chân vào con đường ngoại tình vì chẳng có cơ hội quay đầu. Nỗi đau có mẹ ngoại tình sẽ theo con cái đến suốt cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet “Phúc đức tại mẫu”, tài sản lớn nhất của người mẹ để lại cho con không gì ngoài sự mẫu mực và tình yêu vô bờ bến. Suy cho cùng, với phụ nữ con cái vẫn là điều quan trọng nhất trên cuộc đời. Chồng có thể bỏ, nhân tình có thể rời đi nhưng máu mủ ruột rà chẳng bao giờ có thể quay lưng. Đàn bà khôn ngoan sẽ chọn dắt con ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh chứ không phải như con thiêu thân lao vào con đường ngoại tình.

Đàn bà một đời chồng: Hãy cứ yêu đi, đừng ngại Đàn bà một đời chồng thì đã sao? Bản thân vẫn kiêu hãnh và có cái giá của mình. Và với đàn ông, mình cũng có quyền hò hẹn, có quyền yêu và kết hôn như bất kỳ người phụ nữ nào trên đời.

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