Đàn bà một đời chồng: Hãy cứ yêu đi, đừng ngại

Phụ nữ yêu 28/08/2019 11:03

Đàn bà một đời chồng thì đã sao? Bản thân vẫn kiêu hãnh và có cái giá của mình. Và với đàn ông, mình cũng có quyền hò hẹn, có quyền yêu và kết hôn như bất kỳ người phụ nữ nào trên đời.

Trái tim của đàn bà một đời chồng mang nhiều thương tổn. Hơn ai hết, họ cũng cần được yêu thương, cần có người nương dựa, ủi an. Nhưng phụ nữ từng ly hôn thường khép lòng mình lại và mất niềm tin vào tình yêu. Họ sợ bản thân mình tổn thương thêm lần nữa. Và một phần e ngại bởi miệng lưỡi người đời.

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Nhiều người đàn bà sau đổ vỡ thường từ chối hạnh phúc vì sợ miệng lưỡi người đời - Ảnh minh họa: Internet

Thiên hạ đã vô tình khoác lên những người phụ nữ bước ra từ những cuộc hôn nhân đổ nát một chiếc áo màu đen. Người cảm thông thì ít mà phán xét và dè bỉu thì nhiều. Bởi xã hội xưa nay vẫn quan niệm rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay đổ nát đều do người đàn bà mà ra cả. Chồng dẫu có tồi tệ hay thậm chí ngoại tình thì đàn bà phải biết tha thứ. Người đời còn cho rằng đàn bà bỏ chồng thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không hề nghĩ cho tương lai của con.Tệ hơn, người ta còn cho rằng đàn bà có người khác hay ngoại tình mới dám bỏ chồng.

Là phụ nữ, đâu phải ai cũng mạnh mẽ mà đạp lên miệng lưỡi người đời mà sống. Ly hôn nhiều năm, cuộc hôn nhân cũ đã thành quá khứ ấy vậy mà đàn bà vẫn không dám tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình. Họ sống như con tằm, vây bọc mình trong chiếc kén của sự e ngại, sợ hãi tổn thương.

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Đàn bà một đời chồng vẫn kiêu hãnh, tự tin và xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ gặp được người đàn ông tốt, thương yêu thật sự nhưng lại chối từ. Không phải họ không rung động, không có tình cảm mà bản thân mặc cảm bởi mình là đàn bà một đời chồng. Sự tự ti khiến họ cảm thấy mình không xứng đáng hoặc ngại ngần khi bước vào một mối quan hệ mới. Sẽ thật dễ dàng biết bao nếu đến với một tình yêu tươi mới, vẹn nguyên. Còn đã từng đổ vỡ, từng nếm trải biết bao nhiêu đắng chát thì đàn bà khó lòng bước qua quá khứ mà tìm kiếm hạnh phúc.

Đàn bà à, hãy cứ yêu đi, đừng ngại! Mình chẳng ngăn cản được miệng lưỡi người đời nhưng hãy cứ điềm nhiên bước qua mà sống. Không phải thiên hạ ngoài kia, chính bản thân mình mới hiểu được bản thân mình cần gì. Những người đàn bà ly hôn xứng đáng được thương yêu và có được hạnh phúc. Bản thân mình cũng cần có người đồng hành, cùng chia sẻ những gian nan, khổ ải trên con đường còn rất dài phía trước.

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Nếu gặp được đàn ông tốt thì hãy cứ mạnh dạn nắm lấy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng thì đã sao? Bản thân vẫn kiêu hãnh và có cái giá của mình. Mình vẫn xinh đẹp, vẫn tự tin, vẫn tự đứng trên đôi chân của mình sau những chông chênh của cuộc đời. Và với đàn ông, bản thân mình cũng có quyền hò hẹn, có quyền yêu và kết hôn như bất kỳ người phụ nữ nào trên đời. Nếu gặp được người đàn ông tốt và xứng đáng hãy cứ yêu đi. Bởi sự hạnh phúc của bản thân mình mới là điều quan trọng nhất!

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Sức mạnh của 1 người đàn bà ly hôn chính là từ con và sự tự do. Đi qua tổn thương và đổ vỡ, chị mới biết bản thân mình không hề yếu đuối và nhu nhược như mình vẫn tưởng.

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