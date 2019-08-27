Người thứ ba sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông tử tế

Tâm sự gia đình 27/08/2019 11:11

Lựa chọn làm người thứ ba chính là tự rẻ rúng, tự hạ thấp bản thân mình. Đàn ông ngoại tình miệng ngọt ngào nhưng mấy kẻ trân trọng nhân tình thực sự?

Người ta nói rằng phụ nữ ở đẳng cấp nào sẽ gặp được người đàn ông ở đẳng cấp đó. Muốn gặp hoàng tử phải là công chúa, muốn gặp vua phải là nữ hoàng. Kẻ lẳng lơ, muốn chen chân phá hoại vào gia đình người khác thì làm sao có thể gặp được một người đàn ông tử tế? Tiếc thay, những người thứ ba lại luôn tự ru ngủ mình rằng mình đang gặp gỡ, yêu đương với một người đàn ông tốt.

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Đàn bà lẳng lơ luôn gặp đàn ông ham của lạ - Ảnh minh họa: Internet

Người ta luôn đặt ra nhiều tiêu chí để đánh giá một người đàn ông hoàn hảo và tử tế: Ngoại hình đẹp, giàu có, ga lăng, bản lĩnh… Nhưng người ta thường bỏ qua một tiêu chí quan trọng đó là lòng chung thủy. Người đàn ông tử tế trước hết là không ngoại tình. Đàn ông tốt dù giàu có, nhiều tiền bạc đến đâu thì chỉ cần duy nhất một người phụ nữ trong đời. Ngược lại, nhiều tiền lắm của mà lòng dạ lúc nào cũng tham lam, muốn thêm mà chẳng muốn bớt thì đàn ông như vậy chẳng đáng 1 xu.

Người thứ ba thường dùng những rung động của bản thân làm cái cớ cho việc chen chân vào gia đình người khác. Họ thường ngụy biện rằng đó là tình yêu, là những xúc cảm thật sự tự con tim. Nhưng đó chỉ là thứ tình cảm đầy vị kỷ. Chẳng có tình yêu nào lại dựa trên nỗi đau đớn và mất mát của người khác. Giá mà những kẻ thứ ba biết tự trọng một chút, có liêm sỉ một chút thì đã không có những gia đình tan cửa nát nhà, những đứa trẻ bơ vơ lạc loài.

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Đàn ông ngoại tình không yêu ai cả, chỉ yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông ngoại tình chính là những kẻ tệ bạc nhất. Anh ta không yêu ai cả, vợ không mà nhân tình cũng không. Thứ anh ta yêu chính là bản thân mình. Anh ta không cưỡng nổi bản năng, thả trôi những xúc cảm hèn mọn của con người. Nhiều người đàn ông diễn rất giỏi. Về nhà thương vợ, yêu con, tỏ ra mình chỉn chu hết mực. Đến với nhân tình lại tỏ ra mình bất hạnh hôn nhân và luôn cần 1 bờ vai để chia sẻ. Ở nhà có vợ lo toan, ra đường có nhân tình chiều chuộng. Vậy anh ta chính là những kẻ khôn ngoan và tham lam hết mực còn gì?

Đàn bà lẳng lơ, dễ dãi sẽ luôn luôn là đối tượng cho đàn ông ham của lạ hướng đến. Bởi đàn bà đoan chính, ngay cả một câu đùa cợt đàn ông cũng không dám chứ huống hồ gì những chuyện xa xôi. Ngay những ngày đầu tiên cho mối quan hệ ngoài luồng này, đàn ông sẽ luôn hiểu rằng đây là vui chơi, là qua đường. Chán chê mỏi mệt rồi đường ai nấy đi.

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Làm người thứ ba chính là tự rẻ rúng chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình cuối cùng cũng chọn về với gia đình và sẽ chẳng mảy may đếm xỉa gì đến cảm giác chua xót, cay đắng của kẻ mình vừa dứt bỏ. Lựa chọn làm người thứ ba chính là tự rẻ rúng, tự hạ thấp bản thân mình. Đàn ông ngoại tình miệng ngọt ngào nhưng mấy kẻ trân trọng thực sự? Chẳng có người thứ ba nào lại có một cái kết có hậu cả.

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