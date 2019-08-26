Gửi những ông chồng nghiện điện thoại: Vợ con anh không bằng những thứ phù phiếm kia ư?

Đàn ông mê điện thoại sẽ chẳng biết vợ mình đã đau lòng và mệt mỏi ra sao. Những lúc anh cắm cúi lướt web chính là bỏ qua giá trị thiêng liêng nhất: Gia đình!

Chẳng lạ gì hình ảnh những ông chồng ngồi trên bàn nhậu hay bên ly cà phê rôm rả bàn chuyện đông tây, chuyện thế giới. Họ rành rẽ những chuyện xảy ra cách nửa vòng trái đất, những chuyện vụ án, những chuyện sốt dẻo trên mạng xã hội. Dường như có một ma lực kéo đàn ông quan tâm đến những chuyện xa vời như thế. Nhưng kỳ lạ thay, đàn ông biết nhiều, hiểu nhiều chuyện xã hội nhưng lại chẳng mấy hiểu và quan tâm đến những người thân bên cạnh mình. Đàn ông biết chuyện thiên hạ, rành rẽ chuyện xã hội nhưng lại không biết vợ con mình cần gì - Ảnh minh họa: Internet Câu cửa miệng mà đàn ông vô tâm hay nói khi ngụy biện cho sự thờ ơ đối với gia đình của mình là: “Anh bận quá. Anh không có thời gian”. Đàn ông lấy lí do công việc, bận bịu chuyện trọng đại để lơ là những trách nhiệm trong gia đình. Nhưng thực tế có phải như vậy không? Đàn ông không có thời gian chơi với con 30 phút mỗi ngày nhưng anh lại có thời gian mỗi ngày vài tiếng để lên Facebook, lướt web. Anh không có thời gian quan tâm vợ con mình hôm nay ăn gì, đi học ra sao nhưng anh có thể dán mắt vào điện thoại để xem những clip vô thưởng, vô phạt.

Không phủ nhận những tiện ích mà điện thoại thông minh mang lại nhưng rất nhiều đàn ông đang sống phụ thuộc vào nó. Không hiếm những người đàn ông ăn, ngủ, thậm chí đi vệ sinh cũng cầm điện thoại bên mình. Những lúc ngồi ăn cơm với vợ con cũng chẳng chú tâm đến câu chuyện gia đình, cứ mải mê lướt web. Những giờ phút gia đình bên nhau, lẽ ra là sự quan tâm, những câu hỏi về chuyện học hành của con thì đàn ông lại xao nhãng, lơ là. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu điện thoại cũng trở thành vật bất ly thân. Nhiều người đàn ông xa vợ con cả tháng chẳng thấy thiếu vắng nhưng rời xa điện thoại vài phút đã bứt rứt không yên. Đàn ông sẽ không hiểu vợ muộn phiền ra sao khi mình mê điện thoại mà bỏ bê gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông mê điện thoại sẽ chẳng biết vợ mình đã đau lòng và mệt mỏi ra sao. Họ chỉ nghĩ đơn thuần đó là thói quen, sở thích và điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình. Nhưng thật sự không phải vậy. Những lúc anh cắm cúi trên chiếc điện thoại chính là bỏ qua giá trị thiêng liêng nhất: Gia đình! Ngồi trò chuyện, tâm sự với vợ con, quan tâm đến người thân bên cạn, điều đó khó đến như vậy sao?

Khi con cái cần sự quan tâm và tình yêu thương nhất anh lại bỏ phí thời gian cho những thứ phù phiếm trên mạng. Mỗi khoảnh khắc con lớn lên, mỗi bước con trưởng thành đều cần sự quan tâm, gần gũi của cha. Và chính sự vô tâm, thờ ơ của cha đã ảnh hưởng rất nhiều đến thói quen và tính cách của con. Khi đàn ông nghiện điện thoại và sống thờ ơ, thì làm sao có thể dạy con đừng mê game và sống yêu thương? Vợ con mới quan trọng chứ không phải những thứ phù phiếm trên mạng kia - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, hãy bỏ điện thoại xuống và quan tâm đến vợ con mình nhiều hơn. Đừng để đến lúc nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ thì đã muộn. Vợ con, gia đình mới là thứ quan trọng chứ không phải những thứ phù phiếm trên mạng xã hội kia.

Gửi nhân tình của chồng: Anh ta nói rằng chỉ xem em là kẻ qua đường Làm người thứ ba như em, đừng mơ mộng, đừng tự huyễn hoặc mình. Em rẻ rúng bản thân để làm trò mua vui cho đàn ông ham của lạ mà lại ngông nghênh vỗ ngực tự hào. Rồi bây giờ em có gì được gì?

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