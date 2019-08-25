Gửi nhân tình của chồng: Anh ta nói rằng chỉ xem em là kẻ qua đường

Tâm sự gia đình 25/08/2019 08:01

Làm người thứ ba như em, đừng mơ mộng, đừng tự huyễn hoặc mình. Em rẻ rúng bản thân để làm trò mua vui cho đàn ông ham của lạ mà lại ngông nghênh vỗ ngực tự hào. Rồi bây giờ em có gì được gì?

Em xứng đáng để chị gọi bằng những từ thấp kém và đáng khinh bỉ nhưng chị sẽ không làm thế. Làm người thứ ba, chen chân vào gia đình người khác em có thấy hạnh phúc không? Ngày hôm qua, chồng chị đã về nhà. Anh ta cầu xin chị tha thứ và bảo rằng em chỉ như một kẻ qua đường, tệ hơn anh ta còn nói như một món đồ hết hạn sử dụng rồi!

Chị biết mối quan hệ giữa em và chồng chị kéo dài bao lâu. Chị biết cả những lần anh ta đến quán bia em làm ngồi uống với bạn bè, em đã nhìn vào chiếc ví căng phồng ấy mà thèm thuồng như thế nào. Chị biết cả những lần em mồi chài, lẳng lơ, những lần 2 người vào khách sạn. Chị biết cả những thứ anh ta mua để cung phụng, chiều chuộng em.

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Đánh ghen một người như em chỉ làm bẩn tay chị mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người hỏi chị rằng: “Sao không đánh ghen, tát nát mặt ả đàn bà vô liêm sỉ cướp chồng người khác?” Chị chỉ cười mà bảo rằng chị có ăn học, có gia giáo, hơi đâu cúi xuống đánh làm gì cho bẩn tay. Chị đủ sức, đủ tiền bạc để khiến em mất tất cả nhưng chị chẳng hơi đâu làm những việc đó. Quan trọng chẳng nằm ở em – người luôn nghĩ rằng mình mưu mẹo, xinh đẹp mà là ở chồng chị. Một người đàn ông vô cùng tham lam và ích kỷ.

Em không xinh đẹp và cũng chẳng thông minh như mình tưởng đâu. Anh ta là chồng chị, chị hiểu hơn ai hết bản tính trăng hoa, ham của lạ ấy. Trước em, chị đã tha thứ vài lần cho việc “ăn bánh trả tiền”. Đàn ông mà, có máu trăng hoa thì không người này cũng người khác. Chỉ tội nghiệp em quá ngây thơ mà tin rằng anh ta yêu mình và tin vào những lời hứa hão huyền của một kẻ ong bướm.

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Em đã tự rẻ rúng bản thân để mua vui cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi anh ta về nhà, dùng những từ thấp kém để nói về em chị mới nhận ra chồng mình tầm thường đến mức nào. Anh ta đổ thừa em dụ dỗ, anh ta bảo rằng đến với em chỉ để giải quyết sinh lý, anh ta còn bảo rằng đàn ông mua vui rồi cũng về nhà. Anh ta xin lỗi chị, thậm chí còn van xin chị cho anh ta một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ta nghĩ nói ra những lời như thế sẽ khiến chị nguôi ngoai mà mềm lòng như những lần trước. Nhưng không, anh ta càng làm thế chỉ khiến chị ghê tởm và coi thường hơn người đàn ông mình đã sống cùng bao nhiêu năm nay.

Làm kẻ thứ ba như em, đừng mơ mộng, đừng tự huyễn hoặc mình. Em rẻ rúng bản thân để làm trò mua vui cho đàn ông ham của lạ mà lại ngông nghênh vỗ ngực tự hào. Rồi bây giờ em có gì được gì? Thiên hạ xầm xì, người đời khinh bỉ và cả sự rẻ rúng của người đàn ông mà em nghĩ rằng yêu mình thật sự. Cuộc đời này công bằng lắm, đó là hậu quả cho những kẻ cướp chồng người khác.

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Chị không cần một người đàn ông tệ bạc như thế - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng như anh ta không xứng với chị. Khi một chiếc áo đã quá dơ bẩn người ta sẽ vứt bỏ chứ chẳng dại gì mà mặc vào. Chị đã viết đơn ly hôn. Bây giờ chị nhường người chồng tệ bạc đó cho em. Một người đàn ông tham lam và một ả đàn bà lẳng lơ, như vậy mới xứng làm một cặp.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba chồng tệ bạc cướp chồng người khác

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