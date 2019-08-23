Thất bại lớn nhất của phụ nữ không phải không có chồng mà chính là chẳng nuôi nổi bản thân

Phụ nữ khôn ngoan sợ thất nghiệp chứ đừng sợ thất tình, sợ không có tiền chứ không sợ không có chồng. Thiên hạ sẽ không cười một người phụ nữ độc thân mà sẽ cười nếu bạn không nuôi nổi chính mình.

Phụ nữ khi gần chạm ngưỡng 30 sẽ sốt ruột về chuyện chồng con. Nhất là khi nhìn xung quanh bạn bè, thậm chí những người nhỏ tuổi hơn mình đã có chồng, con bồng con bế. Khi đi đám tiệc, gặp gỡ họ hàng, những câu hỏi đại loại như: “Khi nào cưới chồng?”, “Định làm bà cô đến bao giờ?” càng làm phụ nữ nóng ruột. Nhiều phụ nữ ưu tiên chuyện lấy chồng hơn cả học vấn và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Với nhiều người phụ nữ, thì việc lấy chồng, kiếm được một nơi chốn tử tế, giàu có để nương dựa còn được ưu tiên hơn cả học vấn, sự nghiệp. Suy nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần cưới được một người chồng đầy đủ vật chất là cả đời mình sẽ chẳng còn lo lắng chuyện áo cơm. Sẽ “ngồi mát ăn bát vàng”, sống một cuộc đời nhàn hạ. Nghĩ đơn giản như thế nên nhiều chị em lấy chuyện chồng con là ưu tiên số 1 cho cuộc đời mình.

Mặt khác, do tư tưởng cũ kĩ nhiều người vẫn nghĩ rằng: “Phụ nữ học lắm thì sau này cũng lấy chồng, cũng làm vợ, làm mẹ” nên nhiều cô gái thả trôi cuộc đời mình. Trong khi bạn bè ra sức nỗ lực học hỏi, làm việc còn mình chìm đắm trong tư tưởng an phận. Cứ rong chơi, cứ tận hưởng cuộc sống mà không biết rằng không lo xa thì ắt sẽ buồn gần. Thất bại lớn nhất của phụ nữ là không nuôi nổi bản thân - Ảnh minh họa: Internet Thất bại lớn nhất của một người phụ nữ không phải không có chồng mà chính là không nuôi nổi bản thân mình. 30 tuổi, nhiều cô gái vẫn không thể tự lập, vẫn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, chi tiêu cá nhân vẫn ngửa tay xin tiền người khác. Và người đời không cười vì sự ế của họ mà cười cho sự thất bại ấy.

Phụ nữ trẻ thường lầm tưởng có chồng rồi tự khắc cuộc đời sẽ bình yên. Nhưng chỉ có những người phụ nữ khi bước vào hôn nhân mới nhận ra rằng khi và chỉ khi người phụ nữ tự lập, tự kiếm ra tiền thì mới có tiếng nói trong hôn nhân. Đàn ông dù có quảng đại bao dung đến đâu cũng chẳng ai thích cung phụng, bế bồng ai cả đời. Và người phụ nữ lười biếng, thích hưởng thụ sẽ không được ai coi trọng. Người đàn bà khôn ngoan, luôn ưu tiên sự nghiệp hơn chuyện chồng con. Dù chẳng có một người đàn ông bên cạnh mình họ vẫn sống kiêu hãnh và đầy mạnh mẽ. Khi tự kiếm được những đồng tiền do chính sức lao động của mình, phụ nữ chẳng sợ gì một cuộc sống cô đơn, không người yêu hay đầy tẻ nhạt. Tiền có thể mua được sự bình yên mà có thể đàn ông không mang lại được. Phụ nữ khôn ngoan sợ không có tiền chứ đừng sợ không có chồng - Ảnh minh họa: Internet Với những bậc làm cha làm mẹ, chữ hiếu mà họ mong con cái báo đáp cho mình chính là nhìn con trưởng thành, tự lập mà không cần nép vào ai cả. Phụ nữ khôn ngoan sợ thất nghiệp chứ không sợ thất tình, sợ không có tiền chứ không sợ không có chồng.

Đàn ông tệ nhất chính là còn dùng dằng với tình cũ Đàn ông tệ bạc sẽ không hiểu rằng sự dùng dằng với quá khứ của mình sẽ khiến vợ đau lòng hơn cả sự vô tâm và ích kỷ. Người yêu cũ không nên xuất hiện trong cuộc hôn nhân này.

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