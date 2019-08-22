Mẹ đơn thân phải mạnh mẽ để vừa làm cha vừa làm mẹ

Mẹ đơn thân thường giấu nỗi buồn, giấu niềm đau của mình vào lòng. Họ hiểu rằng, bản thân mình giờ đây phải thật kiên cường để vừa làm cha vừa làm mẹ của con.

Những ai làm mẹ đơn thân rồi mới hiểu, những tổn thương và khổ tâm trong lòng mình chẳng bằng nỗi lo con thiếu thốn vật chất. Đau lòng nhất với mẹ đơn thân chính là những lúc thấy con không bằng bạn bằng bè. Chọn làm mẹ đơn thân, con đường ấy với phụ nữ chẳng hề dễ dàng. Mỗi bước đi đều nặng trĩu đôi vai, phải gồng mình lên để vừa làm cha vừa làm mẹ. Sẽ không ai hiểu hết những nỗi khổ ải trầm luân mà mẹ đơn thân phải chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet Sâu thẳm trong lòng người đàn bà nào cũng cần một chỗ dựa, một bờ vai. Đâu ai muốn cuộc hôn nhân của mình đứt gánh, con mình đang ấm êm đột nhiên lại bơ vơ, lạc loài. Nhưng đàn bà đủ đau đớn tự khắc sẽ buông tay. Họ cũng từng cố gắng, từng chịu đựng cho con có cha, cho gia đình yên ấm nhưng khi cạn kiệt sức lực đành chọn phương án ly hôn.

Người đời thường nói nhẹ bẫng rằng: “Không có cha thì thôi. Phụ nữ đi làm cố gắng nuôi con rồi mọi thứ cũng ổn”. Nhưng chỉ có những ai đã làm mẹ đơn thân mới thấu hiểu những nỗi khổ ải trầm luân của nuôi con một mình. Nỗi buồn vì gia đình tan vỡ, vì con thiếu tình thương của cha rồi sẽ sớm nhường chỗ cho nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Nuôi một đứa con chẳng hề dễ dàng, nuôi con một mình lại khó gấp vạn lần. Con còn nhỏ, ôm con trong lòng mà lo lắng cho từng hộp sữa, từng chiếc bỉm. Con ốm đau, mẹ ôm con thì không đi làm được, đi làm thì lòng dạ nóng rang bởi chẳng có ai nhờ đỡ. Đêm hôm khuya khoắt, con ốm sốt lại một mình chăm sóc, bế bồng. Người đời thường nói rằng mẹ đơn thân kiên cường lắm, nhưng đâu có ai biết nhiều lúc họ cũng muốn buông xuôi, muốn ngã quỵ. Nhưng vì con, thương con nên họ lại gạt nước mắt đứng lên.

Nuôi con một mình, phải mạnh mẽ và kiên cường hơn những người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ai chẳng yếu đuối. Ai chẳng muốn lúc buồn tủi, khổ sở được gào khóc cho nhẹ nỗi lòng. Nhưng mẹ đơn thân thường giấu nỗi buồn, giấu niềm đau của mình vào lòng. Họ hiểu rằng, bản thân mình giờ đây phải thật kiên cường để vừa làm cha vừa làm mẹ. Gánh nặng của người cha tệ bạc kia giờ đây mình phải gánh. Nếu yếu đuối, nếu bạc nhược làm sao con có thể dựa vào mình? Làm mẹ đơn thân phải chống chọi với nỗi cô đơn khủng khiếp. Có những nỗi niềm mà ngay cả con cái hay người thân cũng không thể thấu hiểu. Là nỗi buồn tủi của người đàn bà lận đận tình duyên, là những khao khát âm thầm rất đỗi bình thường. Và đôi lần, đàn bà cũng rung động trước một người đàn ông khác, cũng muốn sống cho mình nhưng vì con họ từ chối hết những ai muốn đến với mình. Con cái là điều quan trọng nhất, lớn hơn cả xúc cảm, cả khao khát của bản thân mình. Đằng sau giấc ngủ bình yên của con chính là một người mẹ kiên cường - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ khác có quyền yếu đuối nhưng mẹ đơn thân thì không. Họ phải mạnh mẽ và kiên cường gấp nhiều lần những người phụ nữ khác. Đằng sau niềm hạnh phúc làm mẹ, đằng sau giấc ngủ bình yên của con chính là một người mẹ kiên cường. Khó khăn, vất vả ra sao, mẹ cũng vì con mà vượt qua hết.

Đàn ông có thể khô khan, không lãng mạn nhưng tuyệt đối phải chung thủy Đàn ông, dẫu là ai, ở địa vị nào thì cũng cần chung thủy với người đàn bà của mình. Phụ nữ cần người đàn ông chung thủy trong hôn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-don-than-phai-manh-me-de-vua-lam-cha-vua-lam-me-335295.html