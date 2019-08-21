Đàn ông có thể khô khan, không lãng mạn nhưng tuyệt đối phải chung thủy

Đàn ông, dẫu là ai, ở địa vị nào thì cũng cần chung thủy với người đàn bà của mình. Phụ nữ cần người đàn ông chung thủy trong hôn nhân.

Là phụ nữ, ai trong đời chẳng mong tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình. Những cô gái còn trẻ, thường tin vào ngôn tình nên thường vẽ nên một người đàn ông hoàn hảo: Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại hào hoa lãng mạn. Người có thể cầm chiếc ô đợi mình dưới một cơn mưa hay quàng cho mình chiếc khăn những ngày giông gió. Nhưng ngôn tình chỉ dành cho ai nhẹ dạ cả tin. Thực tế lại trần trụi và gai góc hơn rất nhiều. Phụ nữ trẻ luôn mong ước có một người đàn ông hoàn hảo bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trải đời nhiều, nếm trải nhiều dư vị đắng chát của cuộc đời đã sống thực tế hơn rất nhiều. Họ đã từng mê đàn ông đẹp trai, ngưỡng mộ đàn ông giàu có nhưng quan trọng hơn tất cả vẫn là lòng chung thủy của anh ta đối với mình. Thế giới ngoài kia rộng lớn, bao nhiêu cạm bẫy với những cô gái trẻ đẹp mơn mởn nhưng đàn ông vẫn biết dừng lại. Họ hiểu rằng cuộc đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ.

Đàn ông có thể khô khan, không bao giờ lãng mạn, chẳng biết nói ra những câu ngọt ngào nhưng tuyệt đối phải chung thủy. Không phải tiền bạc, của cải, những kỉ niệm lãng mạn mà chính lòng chung thủy mới là vỏ bọc cho một cuộc hôn nhân. Là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần một lần lầm lạc, chỉ cần bước một chân vào con đường ngoại tình là hạnh phúc, mái ấm sẽ tan như bong bóng xà phòng. Chỉ cần bước một chân vào con đường ngoại tình, hạnh phúc sẽ vỡ tan - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ban đầu thường bị vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa. Và đàn ông, đôi khi cũng lầm tưởng về tình yêu và sự chung thủy của phụ nữ. Nhiều người đàn ông nghĩ rằng chỉ cần mình cho cô ấy vật chất, tiền bạc, những gì cô ấy muốn thì sẽ đổi được trọn đời thủy chung. Người phụ nữ ấy sẽ nguyện ở bên cạnh mình. Nhưng đàn ông có tiền mà không có tình thì cũng chẳng thể giữ chân được đàn bà.

Với phụ nữ, khổ ải lớn nhất chính là chồng mình lên giường với người đàn bà khác. Đàn ông có thể suy nghĩ đơn giản rằng vì sinh lý nhưng với phụ nữ, cảm giác bị phản bội đau đớn tột cùng. Nhiều người phụ nữ dẫu chồng nhiều thói xấu, đầy rẫy những khiếm khuyết nhưng vẫn chọn ở lại bởi vì họ hiểu trong trái tim chồng vẫn chỉ có mình. Ngược lại, đàn ông bước ra khỏi ranh giới thủy chung, cả cuộc đời người đàn bà đã mất đi tình yêu và niềm tin với chồng. Điều đàn bà cần chính là lòng chung thủy của đàn ông với mình - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông tử tế, trước hết là không ngoại tình. Và với người phụ nữ, chẳng phải ai cũng thèm khát vật chất đến mức khóc chồng khóc con, chẳng phải ai cũng cần đàn ông nói những lời mật ngọt ong bướm. Nhưng đàn ông, dẫu là ai, ở địa vị nào thì cũng cần sự chung thủy với người đàn bà của mình. Phụ nữ cần người đàn ông chung thủy trong hôn nhân.

Hôn nhân không có tiền chính là bi kịch Hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên nền tảng kinh tế ổn định. Đừng cưới khi cả 2 chỉ có duy nhất thứ gọi là tình yêu. Phần lớn bi kịch hôn nhân đều xuất phát từ việc không có tiền.

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