Tâm sự đàn ông có vợ ngoại tình: Chính sự vô tâm của tôi đã biến vợ trở thành người phụ nữ bất cần

Tâm sự gia đình 20/08/2019 10:55

Tôi ngỡ rằng mình có tất cả nhưng khi vợ con rời đi tôi mới biết rằng mình chỉ là gã đàn ông thất bại thảm hại. Vợ ngoại tình chỉ để trả thù một người chồng tệ bạc như tôi.

Người ta nói rằng phụ nữ đáng sợ nhất không phải khi khóc lóc mà là lúc cô ấy bất cần. Vợ tôi đã có những tháng ngày chìm trong im lặng, chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt, hờ hững lạnh nhạt với chồng. Tôi nông cạn nghĩ rằng cô ấy biết điều và hiểu ra rằng đừng can dự quá nhiều vào cuộc đời của chồng. Nhưng tôi không biết rằng, chính sự vô tâm của mình đã đẩy cô ấy vào con đường ngoại tình.

vo ngoai tinh 1
Tôi đã đối xử rất vô tâm, ích kỷ với vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp. Có chồng rồi nhưng bước ra ngoài vẫn có rất nhiều người đàn ông trầm trồ, vây quanh. Sinh con xong, vẻ đẹp ấy càng mặn mà. Nhưng với đàn ông, vợ có đẹp đến mấy cũng có lúc nhàm chán. Như món ngon ăn hoài cũng ngán, như bông hoa đẹp ngửi mãi cũng nhức đầu. Tính tôi ham của lạ nên bỏ bê vợ con mà tìm niềm vui bên ngoài.

Tôi thường viện lí do công việc để không về nhà ăn cơm hay đi nhậu đến khuya mới về. Và dĩ nhiên, chuyện “ăn bánh trả tiền” bên ngoài cũng chẳng thiếu. Nhưng tôi chỉ vui chơi qua đường, tuyệt đối không yêu đương hay nuôi bồ nhí. Tôi sợ phiền phức sau này. Vợ tôi thời gian đầu cũng hay chờ cơm, gọi điện hối thúc, khóc lóc yêu cầu tôi quan tâm con nhưng về sau thấy tôi không thay đổi nên cô ấy không quan tâm nữa. Tôi vui mừng vô cùng, nghĩ rằng mình cứ tự do mà ăn chơi. Vả lại, hàng tháng tôi đều chuyển cho vợ 1 số tiền dư sức để cô ấy nuôi con, mua sắm. Có người chồng như tôi cô ấy chẳng bao giờ lo chuyện cơm áo chẳng phải là sung sướng hay sao?

vo ngoai tinh 2
Cô ấy dửng dưng, bất cần mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trong những tháng ngày im lặng bất cần ấy, vợ tôi đã ngoại tình. Trong lúc tôi nhậu nhẹt ăn chơi bên ngoài, lên giường với người đàn bà khác thì vợ tôi cũng đi chơi, hò hẹn với nhân tình. Cô ấy mặc cho tôi sống ra sao thì ra. Không bao giờ lên tiếng phàn nàn chuyện ăn nhậu, đi sớm về trễ của tôi nữa. Cơm nước cũng chẳng màng đụng đến. Thậm chí có đêm tôi về nhà thấy cô ấy vẫn chưa về.

Cho đến một ngày, có người bảo rằng tôi bị cắm sừng mà không hay biết gì à. Người đó còn chìa cho tôi xem những tấm hình vợ tôi ôm ấp người khác. Cơn giận dữ bốc lên, hôm đó tôi đã đánh vợ, việc mà trước nay tôi chưa bao giờ làm. Tôi đập phá đồ đạc trong nhà. Một thằng đàn ông có vợ ngoại tình là cú ngã ngựa đau đớn nhất!

Vợ tôi bảo rằng: “Anh vẫn xem tôi là vợ và mình vẫn là chồng à? Là chồng mà ra ngoài ngủ hết người này đến người khác? Là chồng mà chẳng bao giờ biết vợ mình đau ốm, bệnh tật ra sao? Là chồng mà sống vô tâm, tàn nhẫn đến thế sao? Anh đi ngoại tình và bắt vợ mình cắn răng chịu đựng sự tệ bạc của mình à?”.

vo ngoai tinh 3
Vợ ngoại tình để trả thù một người chồng khốn nạn như tôi - Ảnh minh họa: Internet

Nói xong cô ấy ôm con bỏ đi. Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra chính mình đã đẩy vợ trở thành người đàn bà bất cần như thế. Tôi ngỡ rằng mình có tất cả nhưng khi vợ con rời đi tôi mới biết rằng mình chỉ là gã đàn ông thất bại thảm hại. Cô ấy trở thành người đàn bà ngoại tình chỉ để trả thù một người chồng tệ bạc như tôi.

Đàn ông vô tâm sẽ không hiểu những gì vợ mình đã chịu đựng

Đàn ông vô tâm sẽ không hiểu những gì vợ mình đã chịu đựng

Đàn ông vô tâm mãi mãi là những kẻ sống ích kỷ, sẽ chẳng bao giờ hiểu mình đã làm vợ cô đơn và tổn thương nhiều như thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình chồng tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 39 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ