Đàn ông vô tâm sẽ không hiểu những gì vợ mình đã chịu đựng

Đàn ông vô tâm mãi mãi là những kẻ sống ích kỷ, sẽ chẳng bao giờ hiểu mình đã làm vợ cô đơn và tổn thương nhiều như thế nào.

Với đàn ông vô tâm thì mọi lí lẽ của vợ đều vô lí. Với họ, những việc làm, những hành động của mình đều đúng hoặc giả có làm điều gì sai thì cũng nhỏ bé, vụn vặt chẳng đáng để vợ lên tiếng, càm ràm. Trong mắt người chồng vô tâm, vợ của mình thật tủn mủn, nhỏ nhen và mối bận tâm duy nhất chỉ là những thói hư tật xấu của chồng. Với đàn ông vô tâm thì mọi lí lẽ của vợ đều vô lí - Ảnh minh họa: Internet Anh trai tôi là một người đàn ông vô tâm như thế. Anh cưới vợ và vẫn sống chung với ba mẹ và tôi. Không như những gia đình khác thường có chuyện xích mích mẹ chồng, em chồng và nàng dâu, gia đình tôi rất hòa thuận yêu thương nhau. Mẹ tôi rất hiền, cũng từng làm dâu nên luôn tạo cho chị sự thoải mái nhất khi ở nhà chồng. Tôi và chị dâu chỉ cách vài tuổi nên rất hợp, cũng thường hay tâm sự giãi bày.

Có lẽ, cuộc sống của chị sẽ rất bình yên và hạnh phúc nếu như không có một người chồng vô tâm đến như vậy. Anh tôi từ hồi độc thân đã thích nhậu nhẹt, la cà quán xá, đến khi có vợ có con anh vẫn không thay đổi. Thường bữa cơm chiều, rất hiếm khi anh về nhà ăn cơm. Thời gian đầu mới cưới anh còn về nhà sớm được vài bữa, sau này thì anh viện lí do công việc để đi suốt. Khi chị dâu mang thai rồi sinh con, anh vẫn cứ đi triền miên như thế. Nhiều lần đến kì khám thai, anh thường nhờ vả tôi chở chị đi khám giúp bởi vì anh lỡ hẹn với bạn bè. Vợ mang thai, anh cũng chưa từng hỏi vợ ốm nghén ra sao, có thèm ăn uống gì không. Cũng chỉ có mẹ tôi tâm lý hay mua đồ tẩm bổ cho chị.

Gia đình chồng có quan tâm đến đâu thì làm sao bằng sự yêu thương của chồng - Ảnh minh họa: Internet Nhưng cho dù gia đình chồng có thương yêu ra sao mà chồng vô tâm lạnh nhạt thì đàn bà làm sao vui nổi? Mẹ tôi và tôi thường xuyên khuyên anh quan tâm đến chị nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Cho đến khi chị sinh con, ôm con đỏ hỏn nằm cữ anh vẫn chơi bời, ăn nhậu. Hiếm khi tôi thấy anh chăm con, thức đêm với chị. Từ khi chị sinh con, vợ chồng anh chị thường xuyên có cãi vã. Chị dâu tôi bảo rằng mong anh bớt ăn nhậu, bớt những cuộc vui chơi vô bổ ngoài kia mà quan tâm đến con. Anh chẳng những không nghe mà quay ra trách chị: “Cô có thấy ai sung sướng như mình không? Hay sướng quá hóa rồ! Mang thai hay sinh con có gia đình tôi quan tâm, chăm sóc cô rồi. Tôi ra ngoài kiếm tiền có để cô thiếu thốn thứ gì? Ở nhà đã có mẹ tôi hầu hạ từng bữa ăn. Cô còn muốn cái gì nữa?”. Anh trai tôi cứ vô tâm như thế này thì sớm muộn gì chị cũng sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, một sự quan tâm, chăm sóc của chồng còn quý giá hơn cả trăm sự ân cần của người khác. Anh tôi vẫn không biết rằng chị dâu cần anh bên cạnh, cùng san sẻ với chị những khó khăn, khổ ải của việc sinh con và nuôi con. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn, anh vẫn cứ đi miệt mài. Đỉnh điểm chị tôi có lần muốn ôm con về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ tôi khóc mà bảo chị ở lại. Chị vì mẹ ở lại nhưng tôi biết, nếu anh trai tôi cứ như thế này mãi thì sớm muộn gì chị cũng sẽ rời đi. Đàn ông vô tâm mãi mãi là những kẻ sống ích kỷ, sẽ chẳng bao giờ hiểu mình đã làm vợ cô đơn và tổn thương nhiều như thế nào.

Đàn ông ngoại tình vì Muốn, đàn bà ngoại tình vì Cần Khi đàn bà ngoại tình, nghĩa là cuộc hôn nhân và người chồng đã trở thành vô nghĩa. Chọn con đường này, đàn bà biết mình sẽ không thể quay đầu lại.

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