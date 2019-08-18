Phụ nữ chọn ly hôn là do đàn ông xao nhãng trách nhiệm làm chồng

10 năm như thế, chị sống bên cạnh chồng mà chẳng khác gì người dưng nước lã. Cái khổ của một người phụ nữ lấy nhầm chồng như chị có ai hiểu thấu?

Đàn ông ai cũng có thể dễ dàng cưới vợ nhưng không phải ai cũng làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Bản thân mình làm chủ gia đình nhưng chẳng hề gánh vác, lo toan. Gánh nặng của một người đàn ông, họ để cho vợ gánh thay mình. Và chịu đựng không nổi, rất nhiều người phụ nữ chọn ly hôn bởi vì đàn ông xao nhãng trách nhiệm của mình trong gia đình. Đàn ông dễ dàng cưới vợ nhưng không phải ai cũng làm tốt trách nhiệm của một người chồng - Ảnh minh họa: Internet Chị đồng nghiệp của tôi quyết định ly hôn sau 10 năm chung sống. 10 năm ấy với chị là thanh xuân, là tâm huyết, là tình yêu và là cả cuộc đời nhưng chị đành từ bỏ. Khi còn sống với chồng, nhiều lần chị em ngồi với nhau chị đã nói rằng: “Nhiều khi chị không biết mình lấy chồng để làm gì nữa. Có chồng mà như không có vậy đó em à!”.

Ai gặp chồng chị lần đầu tiên đều thấy anh dễ gần, tính tình xởi lởi, ăn mặc bảnh bao và luôn nói những điều hay ho. Tôi ban đầu cũng bị vẻ bề ngoài của anh đánh lừa nhưng chị chua chát bảo tôi: “Bề ngoài cả thôi. Có sống chung với nhau mới biết người đàn ông đó hèn và tệ đến thế nào”. Làm chồng mà cả tháng anh ta chẳng đưa cho vợ lấy một đồng mua sữa cho con. Anh cũng có công việc của mình nhưng lúc nào cũng viện lí do để không góp tiền nuôi con: Để dành tiền lo làm ăn. Chị biết chồng mình đã nướng hết số tiền ấy vào những cuộc nhậu vô bổ, những cuộc ăn chơi phù phiếm.

Phụ nữ lấy nhầm chồng, khổ sở trăm bề - Ảnh minh họa: Internet Nhà nghèo nhưng tính nhà quan, anh luôn sĩ diện với người đời và luôn tỏ ra mình lắm tiền. Nhiều khi mới lãnh lương, anh ta dốc hết tiền trong túi mời bạn bè ăn nhậu mà không hề biết hũ gạo nhà mình sắp cạn, tiền học phí của con chưa đóng. Tệ thay, anh ta nhiều lần còn lấy tiền của chị đi ăn nhậu. Có một người chồng tệ bạc như anh ta, chị khổ sở trăm bề. Có hai đứa con nhưng hiếm khi nào anh quan tâm hay chơi với con. Từ khi hai đứa con còn đỏ hỏn đến bây giờ đều 1 tay chị chăm bẵm, nuôi nấng. Khi con còn nhỏ, chồng chị cũng rất hiếm khi đỡ đần, giúp đỡ vợ. Chồng chị có thể bỏ ra hàng giờ ngồi bấm điện thoại nhưng chưa bao giờ ngồi chơi với con được vài phút. Anh ta cũng không thể bỏ một cuộc nhậu mà đón con, đưa con đi chơi. Tiền làm được, anh ta thà bao thiên hạ để mang tiếng hào phóng chứ chẳng nghĩ cho con thiếu ăn, đói sữa. Có chồng cũng như không thì còn níu giữ để làm gì? - Ảnh minh họa: Internet 10 năm như thế, chị sống bên cạnh chồng mà chẳng khác gì người dưng nước lã. Cái khổ của một người phụ nữ lấy nhầm chồng như chị có ai hiểu thấu. Chồng vô dụng nên chị cong lưng làm lụng như 1 người đàn ông. Chồng xao nhãng trách nhiệm nên chị phải gánh vác luôn trách nhiệm của chồng. Chịu không nổi chị quyết định ly hôn. Lấy phải người chồng vô tâm, có chồng cũng như không thì chị còn níu giữ để làm gì?

Gửi người thứ ba: Đừng nhìn cách đàn ông đối xử với mình, hãy xem cách anh ta đối xử với vợ con Người thứ ba à, muốn biết đàn ông tử tế đến đâu đừng nhìn túi tiền, địa vị mà hãy nhìn cách anh ta đối xử với vợ con của mình. Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ đáng lên án nhất.

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