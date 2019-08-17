Gửi đàn bà một đời chồng: Nếu gặp được đàn ông tốt hãy mạnh dạn đặt niềm tin lần nữa

Ngoài kia, chắc chắn sẽ còn đàn ông tử tế và chân thành. Đàn bà một đời chồng đừng quá bi quan và điều cần thiết nhất là trong tình yêu đừng quá vội vàng.

Hôn nhân tan vỡ không có nghĩa mọi cuộc hôn nhân trên đời này đều u ám. Một người chồng phản bội, đối xử tệ bạc với mình không có nghĩa là trên đời này không còn người đáng để ta tin và yêu thêm lần nữa. Đàn bà một đời chồng, nếu gặp được một người đàn ông yêu thương và trân trọng mình thì hãy mạnh dạn đặt niềm tin. Hôn nhân tan vỡ không có nghĩa không còn người đáng để ta yêu và đặt niềm tin - Ảnh minh họa: Internet Anh và chị đến với nhau khi cả 2 đều đã từng đổ vỡ. Đám cưới của họ rất đơn giản, chỉ vài bàn tiệc mời những người thân và bạn bè thân thiết. Khác với nụ cười rạng rỡ của đám cưới đầu tiên, bây giờ tôi thấy chị nhỏ những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cái cách anh âu yếm nhìn chị khiến tôi tin rằng chị đã lựa chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình.

Cuộc hôn nhân đầu của chị đầy nước mắt. Chồng cũ vũ phu, gia trưởng, lại thuộc kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”. Sống với anh ta, chị thấy ngột ngạt và khổ sở tận cùng. Chị không còn là người phụ nữ hay cười như ngày nào mà trái lại cuộc sống đầy lo âu và dằn vặt bởi những lời chỉ trích và phán xét từ chồng. Bất cứ chuyện gì chị làm cũng đều khiến chồng không hài lòng. Chị gồng mình lên chịu đựng, đến 2 năm chị kiệt sức và buông tay. Họ tìm thấy sự đồng cảm, niềm an ủi về một quá khứ khổ đau mà không phải ai cũng hiểu được - Ảnh minh họa: Internet Chị gặp anh khi anh cũng vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Anh không kể nhiều về vợ cũ, chỉ nói ngắn gọn rằng cô ta phản bội và với anh thì chuyện đó không thể chấp nhận được. Hai trái tim đầy tổn thương, hai quá khứ đầy bất toàn gặp nhau. Họ tìm thấy sự đồng cảm, niềm an ủi và cả nỗi đau mà không phải ai cũng hiểu được. Ai đó đã nói rằng, tình yêu cao thượng nhất chính là hai trái tim đầy những tổn thương đến để xoa dịu cho nhau.

Anh là người đàn ông rất đỗi bình thường. Anh nhỏ bé và vẻ bề ngoài cũng chẳng có gì nổi bật. Mọi thứ anh có đều không bằng chồng cũ của chị. Nhưng anh quan tâm và yêu thương chị bằng tất cả những gì mình có. Chị đã định khép lòng mình lại, chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc tái hôn nhưng chính lòng chân thành và nhẫn nại đã khiến trái tim băng giá của chị tan chảy. Anh đã từng chạy mười mấy cây số đem áo mưa đến công ty vì chị không mang. Chị cảm sụt sùi, anh xuống bếp nấu cháo, pha nước cam. Anh hà tiện với bản thân, mặc hoài một chiếc áo cũ nhưng anh luôn dành cho chị những thứ tốt nhất. Anh luôn cố gắng để cho cuộc sống của chị thoải mái nhất. Anh đã từng nói với chị: “Quá khứ của chúng ta buồn quá, giờ phải sống hạnh phúc và vui vẻ hơn chứ!”. Với tình yêu, đàn bà một đời chồng đừng bi quan và đừng quá vội vàng - Ảnh minh họa: Internet Với phụ nữ từng ly hôn, sau cuộc hôn nhân tan vỡ nhiều người khép lòng mình lại, sợ hãi tình yêu. Chẳng phải đàn bà quá mạnh mẽ không cần ai chia sẻ hay quan tâm mà sợ hãi mình sẽ đau hơn lần nữa. Nhưng ngoài kia, chắc chắn sẽ còn đàn ông tử tế và chân thành. Đàn bà đừng quá bi quan và điều cần thiết nhất là trong tình yêu đừng quá vội vàng. Hãy cho mình và cho người đàn ông kia thời gian. Yêu hay không yêu, chân thành hay giả dối thì thời gian chính là câu trả lời chính xác nhất.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Giả mù giả điếc nhưng trong lòng như vạn mũi kim đâm Tôi sửng sốt nhìn chị. Tại sao một người phụ nữ có thể nói về chuyện chồng ngoại tình và tha thứ cho anh ta dễ dàng như thế? Tôi hỏi chị không đau lòng hay sao?

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