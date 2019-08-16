Tôi sửng sốt nhìn chị. Tại sao một người phụ nữ có thể nói về chuyện chồng ngoại tình và tha thứ cho anh ta dễ dàng như thế? Tôi hỏi chị không đau lòng hay sao?

Tha thứ cho chồng ngoại tình giống như ôm một cây xương rồng vậy. Càng xiết chặt lại càng đau đớn. Giả vờ rằng mình đã quên đi, đã tha thứ, cuộc sống lại tiếp diễn như chưa từng có chuyện chồng phản bội nhưng chỉ có đàn bà mới hiểu rằng nỗi đau này mình mang theo cho đến lúc chết đi. Tha thứ cho chồng ngoại tình giống như việc ôm một cây xương rồng, càng xiết chặt càng đau đớn - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị ngoại tình. Chị biết tin đó khi đang nấu dở bữa chiều. Khi thấy chồng chị và nhân tình đèo nhau tình tứ trên xe máy tôi đã chụp hình lại và lập tức chạy đến nhà chị. Tôi biết anh ngoại tình lâu rồi nhưng mỗi ngày anh lại cứ lún sâu và không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tôi không muốn chị mãi làm một người đàn bà ngây thơ, bị chồng xỏ mũi mà không biết gì. Tôi nói rất nhiều, chị thì im lặng. Đến khi tôi nhìn xuống tay chị thì máu đã chảy ra ròng ròng mà chị không biết. Chị đau lòng đến nỗi để dao cứa vào tay mà chẳng biết.

Chị là người phụ nữ hiền lành vô cùng. Lấy chồng chị coi cha mẹ chồng như cha mẹ ruột. 10 năm làm vợ, hiếm khi thấy chị cãi chồng hay to tiếng. Chị coi gia đình, 2 đứa con là tất cả những gì mình có. Bao nhiêu năm, chị tần tảo vun vén và hy sinh. Lẽ ra một người phụ nữ như chị xứng đáng được chồng trân trọng, thương yêu. Nhưng có lẽ vì chị quá hiền lành, quá tin chồng mà bị anh ta qua mặt. Anh ta ngoại tình với cô đồng nghiệp trẻ đẹp, gợi cảm. Trong khi chị gồng mình lo lắng cho gia đình thì chồng lại cung phụng, chiều chuộng nhân tình bên ngoài. Có lẽ vì chị quá hiền lành mà bị chồng qua mặt - Ảnh minh họa: Internet Một bữa, ngồi với nhau chị nói với tôi rằng đã tha thứ cho chồng. Hai vợ chồng chị đã ngồi nghiêm túc nói chuyện với nhau. Chỉ bảo rằng chỉ cần anh biết hối lỗi, biết quay đầu thì chị sẽ tha thứ. Cả cuộc đời sau này chị sẽ không dằn vặt và nhắc lại lỗi lầm của anh. Chỉ cần anh đối xử tốt với con, làm tốt bổn phận và trách nhiệm của một người cha là được.

Tôi sửng sốt nhìn chị. Tại sao một người phụ nữ có thể nói về chuyện tha thứ cho chồng ngoại tình dễ dàng như thế? Tôi hỏi chị không đau lòng hay sao? Chị nhìn tôi và đưa bàn tay chằng chịt những vết sẹo mới cũ, có vết đang quấn bằng băng dính cá nhân. Chị nói mỗi ngày đứng trong căn bếp nấu ăn chị lại trào nước mắt, trong vô thức bao nhiêu lần chị để dao cứa vào tay mình mà không biết đau. Nỗi đau bị phản bội sẽ theo chị đến suốt cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Có ai không đau đớn khi chồng ngủ với người đàn bà khác. Nhưng ly hôn, buông tay rồi thì 2 đứa con của chị sẽ như thế nào đây? Chị không đành tâm nhìn công sức 10 năm gây dựng của mình trở thành vô nghĩa. Chị gạt nước mắt tha thứ, chị vẫn nấu những bữa cơm ngon, vẫn cố giả vờ như mình đã quên nhưng không ai nhìn thấy chị đã đau như thế nào. Chị giả mù, giả điếc như chưa từng có sóng gió xảy ra để bình yên cho các con. Nhưng chị hiểu, nỗi đau này sẽ đi theo chị đến suốt đời.

Không có người đàn ông lý tưởng, chỉ có những người phụ nữ giỏi chịu đựng Không hề có người đàn ông lý tưởng. Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng có những nỗi khổ tâm, dằn vặt. Có chồng giàu chưa chắc đã sướng, nằm trong chăn ấm nệm êm chưa chắc đã bình yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-tha-thu-cho-chong-ngoai-tinh-gia-mu-gia-diec-nhung-trong-long-nhu-van-mui-kim-dam-334608.html