Gửi đàn bà ly hôn: Phải sống thật hạnh phúc để chồng cũ tiếc nuối

Tâm sự gia đình 15/08/2019 10:54

Hạnh phúc và sự rạng rỡ của đàn bà sau ly hôn chính là điều khiến chồng cũng tiếc nuối nhiều nhất. Điều đó sẽ phá vỡ lòng tự tôn, đạp nát sự ảo tưởng của đàn ông rằng bản thân mình quan trọng như thế nào.

Ly hôn với phụ nữ là cú ngã đau đớn nhất trong cuộc đời. Đàn ông sau ly hôn, họ lấy lại cân bằng rất nhanh, tìm kiếm hạnh phúc mới cũng rất nhanh. Còn phụ nữ sau ly hôn, có người khổ sở, có người bề ngoài điềm nhiên nhưng bao nhiêu năm qua đi trong lòng vẫn không thôi dằn vặt và khổ sở. Họ không thoát ra được cái bóng của quá khứ, vẫn ngày đêm nhấn chìm mình vào bóng tối.

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Ly hôn bao nhiêu năm, phụ nữ vẫn không thôi dằn vặt và ám ảnh bởi quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống bằng trái tim nên khó có được hạnh phúc hơn đàn ông. Những ngày tháng hạnh phúc, ngày nắm tay bước vào lễ cưới giờ đây lại khiến họ khổ sở hơn bao giờ hết. Đứng nhìn tàn dư đổ nát của cuộc hôn nhân cũng là họ nhìn bao nhiêu công sức, tâm huyết của mình vỡ tan. Lí trí mách bảo họ rằng ly hôn là đúng nhưng con tim dằn vặt lại khiến họ khó tìm được niềm vui trong cuộc sống, khó mở lòng với ai được nữa.

Nhưng phụ nữ à, hãy nhìn chồng cũ sống ra sao đi! Anh ta sống vui vẻ, có hạnh phúc mới như chưa từng có một mái ấm, có một gia đình đổ vỡ. Anh ta cũng sẽ chẳng mảy may bận lòng rằng vợ cũ, con cái mình có vượt qua được nỗi đau mà tìm kiếm được sự bình yên. Thấy vợ cũ tàn tạ, héo mòn, anh ta cũng chẳng biết xót xa, thương cảm. Trái lại càng lấy làm hãnh diện về sự quan trọng của mình trong cuộc đời của vợ cũ. Đau khổ, dằn vặt, tiếc nuối hay hận thù chỉ khiến phụ nữ chúng ta mệt mỏi thêm thôi. Cách tốt nhất là hãy để mọi chuyện vào quá khứ và tìm kiếm bình yên bên những điều quý giá.

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Phụ nữ sau ly hôn không mất tất cả đâu, chúng ta còn con cái, còn cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn, phụ nữ chúng ta không mất đi tất cả đâu. Chúng ta còn con cái, còn cha mẹ, những người thân yêu ruột rà máu mủ thương mình chẳng cần điều kiện. Cuộc hôn nhân ấy tan vỡ, chúng ta rút ra được bài học sâu cay cho cuộc đời để sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Bỏ đi những điều không đáng, trân trọng những gì quý giá trong cuộc đời.

Hạnh phúc và sự rạng rỡ của đàn bà sau ly hôn chính là điều khiến chồng cũ tiếc nuối nhiều nhất. Điều đó sẽ phá vỡ lòng tự tôn, đạp nát sự ảo tưởng của đàn ông rằng bản thân mình quan trọng như thế nào. Phụ nữ kiêu hãnh mà sống, tự tin bước trên đôi chân của mình mà chẳng cần nương dựa vào ai cả. Tìm vui bên công việc, bạn bè, con cái, tìm lại cuộc sống bình yên mình đánh mất bởi vì cuộc hôn nhân thất bại ấy.

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Sau bao nhiêu khổ đau phải chịu đựng, phụ nữ xứng đáng được thanh thản và bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà ly hôn, tâm an thì vạn sự an. Chúng ta đừng dằn vặt và làm khổ mình bởi những câu hỏi tại sao nữa. Hãy nghĩ đơn giản rằng không đi chung được nữa thì rời xa, hết duyên thì chẳng thể chung đường. Ly hôn rồi, mình phải sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Bản thân mình xứng đáng được bình yên, được thanh thản sau bao nhiêu điều đã phải chịu đựng.

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