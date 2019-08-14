Muốn biết đàn ông khôn ngoan hay nông cạn chỉ cần nhìn cách đối đãi với vợ con sẽ rõ

Đàn ông khôn ngoan lấy vợ con làm trọng, còn những mối quan hệ ngoài kia có hay không cũng chẳng quan trọng. Họ luôn muốn về nhà ăn cơm với vợ chứ không phải ngồi nhậu nhẹt thâu đêm và nói những chuyện sáo rỗng.

Người đời thường nghĩ rằng một người đàn ông khôn ngoan, bản lĩnh chính là ở những gì mà anh ta có được: Học vấn sâu rộng, sự nghiệp vẻ vang, có nhà cửa xe cộ xênh xang... Nhưng kì thực, mức độ khôn ngoan hay nông cạn của một người đàn ông không nằm ở vật chất mà anh ta kiếm được, không nằm ở mớ kiến thức xã hội sâu rộng hay nằm ở vẻ bề ngoài. Người đàn ông nông cạn hay khôn ngoan, chỉ cần nhìn cách đối xử với vợ con là sẽ rõ. Chỉ cần nhìn cách đàn ông đối xử với vợ con là sẽ nhận ra anh ta khôn ngoan hay nông cạn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan chọn vợ sẽ chọn phẩm hạnh, tích cách. Anh ta sẽ xem trọng người vợ của mình hơn bất kì ai ngoài thiên hạ. Anh ta sẽ tỏ rõ cho mọi người biết mình sung sướng, hãnh diện ra sao khi có một người vợ như thế. Còn đàn ông nông cạn khi chọn vợ lại thường coi trọng tiêu chí 3 vòng. Cưới vợ về nhưng lại ít xem trọng vợ hơn thiên hạ ngoài kia. Thậm chí, anh ta còn nói rằng chính vợ mới là người may mắn khi có một người chồng như mình.

Đàn ông nông cạn luôn xem mình là chủ, luôn tỏ rõ uy quyền, luôn muốn trấn áp vợ. Họ suy nghĩ hời hợt rằng là đàn ông phải chứng tỏ bản lĩnh của mình, khiến vợ sợ thì cô ấy mới nghe lời. Rất nhiều người đàn ông dùng sức mạnh cơ bắp mình có để đánh vợ. Kì thực, có người phụ nữ nào lại trân trọng người chồng ra tay đánh mình? Chỉ có đàn ông nông cạn mới dùng vũ lực để đối xử với người đàn bà của mình mà thôi. Kẻ nông cạn luôn muốn trấn áp và thể hiện quyền uy với vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nông cạn xem lời nói của thiên hạ luôn đúng, xem những mối quan hệ anh em chiến hữu ngoài đường làm trọng. Nhiều khi vợ nói cả ngày không nghe nhưng người ngoài nói 1 câu đã răm rắp nghe theo. Họ xem nhẹ vợ, xếp vợ con sau những cuộc ăn nhậu, những cuộc chơi ngoài kia. Họ nghĩ rằng phải sống hết mình với anh em, chiến hữu còn vợ con ở nhà lại chẳng khác gì người dưng nước lã.

Đàn ông nông cạn lại thường cười chê đàn ông khôn ngoan rằng không biết sống, không có bản lĩnh, là sợ vợ và núp váy vợ. Nhưng đàn ông bản lĩnh, chẳng mảy may bị những lời nói ấy mà khiến mình nao núng. Họ coi vợ con làm trọng, còn những mối quan hệ ngoài kia có hay không cũng chẳng quan trọng. Họ luôn muốn về nhà ăn cơm với vợ chứ không phải ngồi nhậu nhẹt thâu đêm và nói những chuyện sáo rỗng. Họ dành thời gian cho vợ, chơi với con, họ lắng nghe và thấu hiểu vợ. Đàn ông khôn ngoan coi vợ con quan trọng hơn bất cứ mối quan hệ nào ngoài thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng cả cuộc đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ. Họ cũng hiểu rằng nếu mình sống tốt, biết thương yêu thì sẽ nhận về từ người vợ rất nhiều. Cho vợ tình yêu sẽ nhận về tình yêu. Họ hiểu rằng sự nghiệp hay vinh hiển mình có đều cần một người phụ nữ thủy chung đứng sau lưng. Còn đàn ông nông cạn, đối xử tệ bạc với vợ thì hạnh phúc chỉ là một điều xa vời mà thôi.

Đàn bà 40: Bình yên bên gia đình và con cái, mặc kệ thiên hạ ngoài kia Đàn bà 40 đạp lên trên miệng lưỡi thiên hạ mà sống. Họ hiểu rằng chỉ cần mình sống tốt, không thẹn với lòng thì chẳng cần phải bận lòng với những gì người khác nói về mình.

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