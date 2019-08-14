Vợ là nhà, còn nhân tình chẳng khác gì khách sạn

Đàn ông ngoại tình chỉ thấy nhân tình ngọt ngào, vợ hay càm ràm nên nghĩ rằng nhân tình khéo léo hơn vợ. Nhưng đàn ông có bao giờ suy nghĩ, tại sao lại có sự khác biệt đến như vậy?

Nhà là mái ấm, là nơi dừng chân bình yên nhất sau biết bao nhiêu mệt mỏi, cực nhọc. Còn khách sạn, nhìn bề ngoài thì đẹp đẽ, sạch sẽ nhưng chỉ cần có tiền là vào ở. Và chúng ta cũng chẳng biết được có bao nhiêu kẻ đã lưu trú, đã vấy bẩn lên căn phòng khách sạn kia. Thế mới nói, vợ là nhà, còn nhân tình kia có khác gì khách sạn. Một cuộc tình vụng trộm luôn cần có sự đổi chác - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình, thâm tâm luôn có sự so sánh giữa vợ và nhân tình. Nhân tình trẻ trung gợi cảm, đẹp đẽ thơm tho. Còn người vợ lúc nào cũng nhàu nhĩ, luộm thuộm, người lúc nào cũng chỉ mùi trẻ con và thức ăn. Nhân tình lúc nào cũng dịu dàng ngon ngọt, miệng lúc nào cũng thốt ra những câu khiến người ta mát lòng mát dạ. Còn vợ lúc nào cũng càu nhàu, cũng than vãn, giỏi chê chồng và giỏi nói xấu chồng. Đàn ông cần vợ nhưng luôn đối đãi tốt với nhân tình gấp vạn lần.

Một cuộc tình vụng trộm luôn cần có sự đổi chác. Nhân tình cho anh sự chiều chuộng, những phút giây mới mẻ giường chiếu nhưng bù lại anh phải cung phụng cho cô ta tiền bạc, tiêu tốn thời gian và công sức. Nhân tình nào cũng luôn ngọt ngào, rót vào tai đàn ông rằng mình đến với anh ta vì tình yêu nhưng thử hỏi anh tay trắng, anh rơi vào những tình thế ngặt nghèo thì cô ta có còn ở bên hay là quay lưng chạy mất? Nhân tình cần anh chiều chuộng, cung phụng tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chỉ thấy nhân tình ngọt ngào, vợ hay càm ràm mà nghĩ rằng nhân tình khéo léo hơn vợ. Nhưng đàn ông có bao giờ suy nghĩ, tại sao lại có sự khác biệt đến như vậy? Bởi vì nhân tình chẳng cần anh tốt hay xấu nên trước những thói hư tật xấu cô ta cũng chẳng bận lòng. Nhân tình chỉ cần nhìn ví anh dày hay mỏng mà chẳng màng anh làm việc cực nhọc như thế nào. Với người vợ, còn than vãn, càm ràm chính là còn thương yêu, còn quan tâm. Vợ không thể im lặng trước thói hư tật xấu của anh vì muốn anh tốt hơn.

Suy cho cùng, lúc đàn ông rơi vào tình thế ngặt nghèo, không xu dính túi mới biết người đàn bà nào chân tình với mình. Bao nhiêu người chồng ngoại tình khi trong túi rủng rỉnh tiền bạc lại không coi trọng vợ, quay ra đối xử tệ bạc. Lúc tay trắng, bị nhân tình quay lưng mới về làm khổ vợ con. Lúc anh khốn khó nhất, tệ hại nhất vẫn luôn có một người đàn bà vì anh mà chịu đựng, gánh hết mọi gian nan. Còn cô nhân tình kia, sau khi vét cạn đến đồng tiền cuối cùng sẽ chỉ biết cười khẩy cho một gã đàn ông nông cạn lại ngu ngốc đến như thế! Đàn ông lúc khó khăn, không xu dính túi mới biết ai tốt với mình - Ảnh minh họa: Internet Vợ là người lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, là người chịu bao hy sinh để vun vén cho gia đình, là người bên cạnh anh lúc nghèo hèn cũng như giàu có. Người vợ ấy chẳng có số đo 3 vòng đẹp như nhân tình, nhưng cô ấy luôn là mái nhà ấm áp và bình yên nhất. Còn nhân tình, nhìn thì đẹp đẽ, lung linh nhưng lại giống như khách sạn muốn vào ở phải có tiền. Và khi hết tiền, cô ta sẽ không ngần ngại mà đá văng anh ra đường.

Đàn bà 40: Bình yên bên gia đình và con cái, mặc kệ thiên hạ ngoài kia Đàn bà 40 đạp lên trên miệng lưỡi thiên hạ mà sống. Họ hiểu rằng chỉ cần mình sống tốt, không thẹn với lòng thì chẳng cần phải bận lòng với những gì người khác nói về mình.

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