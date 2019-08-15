Đàn bà càng đảm đang, đàn ông càng ỷ lại

Lấy được người phụ nữ đảm đang, đàn ông sẽ sinh tật ỷ lại. Nhiều người vợ mướt mồ hôi, quán xuyến nhà cửa, đón con, tất bật việc nhà thì có những ông chồng vẫn ung dung, đủng đỉnh ngồi ở quán nhậu như những gã độc thân.

Niềm hạnh phúc của phụ nữ chính là được chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Phụ nữ cảm thấy sung sướng khi nhìn chồng con ăn ngon lành những món mình mướt mồ hôi nấu nướng. Thấy yên tâm khi chồng con bước ra đường tươm tất từ đầu đến chân. Và họ hãnh diện khi mình có thể tự tay vun vén, cho chồng con những điều tốt nhất. Quanh năm nấu ăn cho chồng nhưng đến khi bệnh tật, nhiều phụ nữ chẳng được chồng nấu cho dù chỉ là chén cháo suông - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rất nhiều người phụ nữ đã buồn bã thú nhận với nhau rằng, mình quần quật nấu ăn cả năm cho chồng nhưng khi mình mệt, ốm sốt chưa bao giờ được chồng nấu cho 1 bữa dù là chén cháo suông. Quanh năm mình dọn dẹp, thu vén nhà cửa không ai biết nói tiếng cảm ơn nhưng khi mệt mỏi không làm lập tức có người lên tiếng phàn nàn, chê trách phụ nữ bỏ bê nhà cửa. Những gì phụ nữ hy sinh cho gia đình không ai trân trọng nhưng hễ chồng vứt 1 bịch rác nhỏ hay quét hộ cái nhà đã lập tức kể công.

Đó không phải là chuyện hiếm mà dường như rất phổ biến trong đời sống hiện nay. Phụ nữ đảm đang, hy sinh, quên mất bản thân mình để vun vén cho nhà cửa nhưng người đàn ông bên cạnh lại sống rất vô tâm, lạnh nhạt. Đến một giai đoạn, phụ nữ nhận ra mình chẳng khác nào người giúp việc còn chồng thì lại sống sung sướng, ung dung như những ông chủ, cần gì là được đáp ứng. Chúng ta trách chồng sống quá ích kỷ nhưng phụ nữ à, chính sự đảm đang, sống cạn kiệt vì người khác đã khiến đàn ông ỷ lại. Cả năm hy sinh, làm quần quật không ai công nhận nhưng chếnh mảng 1 ngày đã có người càm ràm - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hãy nhớ lại đi, ngay từ những ngày đầu về ra mắt nhà chồng tương lai chúng ta đã e dè, sợ sệt và cố tỏ ra mình đảm đang ra sao. Nhà người yêu nấu nướng, chúng ta lao vào bếp làm hết mọi việc. Ăn xong lại cắm đầu rửa chén, dọn dẹp. Điều chúng ta mong là gia đình anh ấy nhận thấy mình giỏi bếp núc, nội trợ, có thể làm tốt việc làm dâu, làm vợ. Và dần dần, chuyện bếp núc, cơm nước được “ưu tiên” luôn cho chúng ta đến khi làm vợ, làm dâu thực sự.

Và ngay những ngày đầu tiên làm vợ, chúng ta thật sự hạnh phúc khi được chăm sóc chồng. Nấu cơm, giặt quần áo, vun vén nhà cửa… tất cả những điều ấy đều khiến phụ nữ chúng ta vui sướng. Thời gian đầu, ai cũng nỗ lực chăm sóc chồng 1 cách tốt nhất, hoàn hảo nhất và không ít người đã nói với chồng rằng: “Từ nay anh đừng làm gì cả, đã có vợ anh chăm sóc cho anh rồi!”. Và dần dần, từ việc lớn đến việc nhỏ, mọi việc đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của phụ nữ. Càng đảm đang thì càng rước sự mệt mỏi vào người - Ảnh minh họa: Internet Đừng để sự hy sinh, đảm đang của phụ nữ trở thành thói quen và đàn ông sẽ nghĩ rằng mình không làm đã có vợ làm thay. Khi vợ mướt mồ hôi, quán xuyến nhà cửa, đón con, nuôi dạy con thì có những ông chồng vẫn ung dung, đủng đỉnh ngồi ở quán nhậu như những gã độc thân. Phụ nữ à, bớt đảm đang, bớt hy sinh và cầu toàn đi. Bởi vì càng đảm đang lắm thì càng mệt mỏi nhiều mà thôi!

Muốn biết đàn ông khôn ngoan hay nông cạn chỉ cần nhìn cách đối đãi với vợ con sẽ rõ Đàn ông khôn ngoan lấy vợ con làm trọng, còn những mối quan hệ ngoài kia có hay không cũng chẳng quan trọng. Họ luôn muốn về nhà ăn cơm với vợ chứ không phải ngồi nhậu nhẹt thâu đêm và nói những chuyện sáo rỗng.

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