Không có người đàn ông lý tưởng, chỉ có những người phụ nữ giỏi chịu đựng

Phụ nữ yêu 15/08/2019 11:10

Không hề có người đàn ông lý tưởng. Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng có những nỗi khổ tâm, dằn vặt. Có chồng giàu chưa chắc đã sướng, nằm trong chăn ấm nệm êm chưa chắc đã bình yên.

Phụ nữ chúng ta vẫn thường nói vui với nhau rằng: “Chồng người khác chưa bao giờ làm mình thất vọng”. Nhìn những người phụ nữ khác có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, bình yên, có người chồng giỏi giang, bản lĩnh… chúng ta trong lòng không khỏi ghen tỵ và chạnh lòng nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng, nếu để cho những người phụ nữ mang danh có chồng tốt kia được dịp kể ra những tâm sự sâu kín trong lòng thì chúng ta sẽ nhận ra rằng: Chẳng có người đàn ông lý tưởng nào cả.

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Hạnh phúc của một gia đình được đổi bằng sự chịu đựng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta có nhiều dạng, nhiều kiểu. Có người hướng ngoại, luôn thích tâm sự, kể lể chuyện gia đình, chồng con cho người khác nghe. Nhưng cũng có những người phụ nữ chưa từng hé răng cho ai biết về cuộc sống thực sự của mình. Chúng ta thấy vợ chồng họ chưa từng to tiếng, chưa từng cãi vã, bề ngoài ấm êm hạnh phúc vô cùng. Những ông chồng ấy ngày ngày quần áo bảnh bao đến công ty, mua được nhà, mua được xe hơi… đó chẳng phải là người chồng tốt hay sao? Nhưng một người đàn bà có hạnh phúc hay không chẳng đo bằng vật chất, của cải bề ngoài.

Có những người đàn bà đêm đêm khóc ướt gối vì chồng, sáng ra vẫn đến công ty cười cười nói nói. Có những người đàn bà đàn bà dẫu tổn thương, bị chồng đối xử tệ bạc ra sao vẫn chưa từng mở miệng nói xấu 1 câu về chồng. Họ nghĩ rằng hay ho gì chuyện vạch áo cho người xem lưng. Một mặt họ muốn giữ thể diện cho chồng, một mặt họ không biết người khác biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình.

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Đàn bà lấy chồng, ai cũng có những nỗi khổ tâm, dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù là ai, làm công việc gì, ở địa vị nào thì cũng đều mắc những tật xấu kinh điển là vô tâm và ích kỷ. Họ thích hợp làm những chuyện lớn lao, vĩ đại ngoài xã hội còn những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, quan tâm vợ con thì họ lại chẳng để ý. Nhưng hạnh phúc của phụ nữ lại được xây dựng từ những chuyện tưởng chừng nhỏ bé, vụn vặt ấy.

Đàn ông kiếm nhiều tiền, cho vợ con vật chất đủ đầy thường ít có thời gian chăm sóc cho gia đình. Thời gian của họ là cho công việc, gặp gỡ đối tác trên bàn nhậu. Một người đàn ông biết chăm lo, có thời gian cho gia đình lại chẳng kiếm tiền giỏi. Cuộc đời này là vậy. Sẽ không có ông chồng lý tưởng nào tài giỏi, bản lĩnh, kiếm được nhiều tiền mà lại có thời gian chăm sóc cho gia đình.

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Đàn bà cô đơn, buồn tủi nhưng vẫn không để cho ai thấy những giọt nước mắt của mình - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng có những nỗi khổ tâm, dằn vặt. Có chồng giàu chưa chắc đã sướng, nằm trong chăn ấm nệm êm chưa chắc đã bình yên. Hạnh phúc của một gia đình nhiều khi được xây nên bằng chính sự chịu đựng của phụ nữ. Người chồng vô tâm, nhiều khiếm khuyết bất toàn nhưng họ vẫn bao dung ôm lấy và nhẫn nhịn vì gia đình. Họ cô đơn đấy, buồn tủi đấy nhưng chưa bao giờ để cho người khác thấy những giọt nước mắt của mình.

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Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng chồng vô tâm

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