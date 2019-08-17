Đàn ông khôn ngoan sẽ luôn nhường nhịn vợ

Đàn ông khôn ngoan với những mâu thuẫn nhỏ nhặt chỉ cần cười xòa, cho vợ thắng thì lập tức yên cửa yên nhà. Phụ nữ dễ nóng giận nhưng kì thực lại rất dễ giảng hòa.

Đàn ông Á Đông do những tư tưởng cũ kỹ thường có tâm lý muốn làm chủ gia đình, muốn trấn áp và muốn vợ phục tùng mình. Đàn ông càng nông cạn thì cái tôi càng lớn, và trong bất kỳ cuộc tranh luận nào cũng đều muốn giành phần thắng về mình. Họ lầm tưởng làm như vậy sẽ chứng tỏ được cái uy của mình với vợ, sẽ khiến cô ấy sợ và những lần sau chẳng dám cãi tay đôi với mình. Thế nhưng, đàn ông dại dột nhất chính là cố hơn thua với người vợ của mình. Đàn ông nông cạn luôn muốn hơn thua với người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông hiểu tâm lý phụ nữ sẽ nhận ra rằng kì thực những chuyện cô ấy muốn than phiền hay tranh cãi với chồng đều là những chuyện rất vặt vãnh. Thế giới của đàn ông lớn hơn phụ nữ với công việc, bạn bè, sở thích, gia đình… Còn thế giới của phụ nữ khi làm vợ chỉ xoay quanh chồng mình. Vì thế, khi chồng có điểm nào chưa hài lòng, chưa tốt lập tức phụ nữ sẽ phàn nàn, trách móc. Những chuyện chướng tai gai mắt sẽ lên tiếng nhắc nhở chồng.

Phụ nữ càng quan tâm, càng yêu nhiều thì lại càng nói nhiều. Tâm ý đều là muốn tốt cho chồng. Đàn ông khôn ngoan trong trường hợp này chỉ cần cười xòa, cho vợ thắng thì lập tức yên cửa yên nhà. Phụ nữ dễ nóng giận nhưng kì thực lại rất dễ giảng hòa. Phụ nữ khi giận hờn, điều họ mong nhất không phải cố chứng minh mình đúng mà chính là thái độ của người đàn ông đối với mình. Phụ nữ dễ nóng giận nhưng cũng rất dễ giảng hòa - Ảnh minh họa: Internet Nhưng tiếc thay, đa số đàn ông đều không hiểu tâm lý của phụ nữ. Khi vợ chồng có mâu thuẫn nhỏ, chuyện chỉ bé bằng con kiến nhưng đàn ông hơn thua, tranh cãi những chuyện vặt vãnh để thắng vợ. Nhưng càng cãi lại càng sai, chuyện bé lại càng xé ra to. Khi con người ta nóng giận, bị cái tôi lấn át thường thốt ra những lời nói vô tình thậm chí cay nghiệt làm tổn thương nhau. Đợi khi bình tĩnh ngẫm lại mới thấy mình sai thì đã muộn.

Hẳn nhiều người đàn ông khi đọc đến đây sẽ phản biện rằng chẳng lẽ nín nhịn mãi để cho vợ “đè đầu cưỡi cổ” rồi không coi chồng ra gì à? Đàn ông à, ngay cả chuyện quảng đại bao dung với người đàn bà của mình còn không làm được thì nói gì đến những chuyện lớn lao đại sự. Những chuyện vặt vãnh như cái kim, con kiến thì đừng chấp nhặt phụ nữ. Còn những chuyện vợ sai, trong lúc nóng giận đừng cố tranh cãi hay phân tích, giành giật ai thắng ai thua. Hãy đợi lúc vợ chồng bình tĩnh, hòa thuận, bằng thái độ ôn hòa hãy phân tích cho cô ấy thấy cái sai của mình. Cho cô ấy thấy rằng bản thân mình muốn vợ tốt hơn, thay đổi theo chiều hướng tốt chứ không phải chỉ trích hay vạch trần vợ. Hôn nhân là một con đường chông gai và giữ lửa hôn nhân là điều khó khăn khăn vô cùng. Đàn ông bản lĩnh chính là luôn bao dung và nhường nhịn vợ mình - Ảnh minh họa: Internet Người khôn ngoan sẽ hiểu rằng chiến thắng người bạn đời của mình chẳng để làm gì. Sau một trận cãi nhau, dù ai thắng ai thua thì khoảng cách của 2 vợ chồng cũng xa nhau dần dần. Người đàn ông bản lĩnh sẽ nhường nhịn và bao dung với người bạn đời của mình. Bởi anh ta hiểu rằng nhường vợ một chút đổi lại được mái ấm, bình yên và hạnh phúc gia đình bền lâu.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Giả mù giả điếc nhưng trong lòng như vạn mũi kim đâm Tôi sửng sốt nhìn chị. Tại sao một người phụ nữ có thể nói về chuyện chồng ngoại tình và tha thứ cho anh ta dễ dàng như thế? Tôi hỏi chị không đau lòng hay sao?

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