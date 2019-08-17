Gửi người thứ ba: Đừng nhìn cách đàn ông đối xử với mình, hãy xem cách anh ta đối xử với vợ con

Tâm sự gia đình 17/08/2019 10:08

Người thứ ba à, muốn biết đàn ông tử tế đến đâu đừng nhìn túi tiền, địa vị mà hãy nhìn cách anh ta đối xử với vợ con của mình. Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ đáng lên án nhất.

Làm người thứ ba là đàn bà tội. Vậy mà nhiều phụ nữ chẳng hề biết xấu hổ, nhục nhã khi chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác. Thậm chí có nhiều người còn vỗ ngực tự hào về tình cảm của người đàn ông đó dành cho mình. Người thứ ba ngấm ngầm đặt mình lên bàn cân so sánh với người vợ và hả hê: “Anh ta thương yêu mình nhất, còn tình cảm với người vợ kia đã cạn”.

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Người thứ ba luôn vỗ ngực tự hào về tình cảm của đàn ông dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông ngoại tình, có kẻ nào nói rằng mình còn yêu vợ? Họ sẽ luôn luôn vào vai một người đàn ông có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Họ chê bai, kể xấu người vợ ở nhà. Họ sẽ luôn rót vào tai kẻ thứ ba những lời mật ngọt, ong bướm. Họ ra vẻ mình hạnh phúc, sung sướng khi gặp được một người phụ nữ hiểu mình đến như thế.

Và bao nhiêu người thứ ba đã tin vào tất cả những lời nói đó của đàn ông? Đàn ông ngoại tình, mục đích lớn nhất vẫn là vì tình dục. Và ở đời, chẳng ai cho không ai điều gì nên luôn luôn có sự đổi chác. Đàn ông ngoại tình hiểu rằng muốn một người phụ nữ chiều chuộng mình trên giường thì phải làm cô ấy toàn tâm toàn ý yêu mình. Vì thế anh ta ra sức chiều chuộng, cung phụng, dịu dàng như kẻ mới yêu lần đầu. Kẻ thứ ba ngỡ rằng những điều ấy xuất phát từ tình yêu nhưng thực tế mục đích cuối cùng vẫn là khiến phụ nữ mê muội để anh ta dắt đến chiếc giường.

Người thứ ba đừng nhìn cách người đàn ông đó đối xử với mình mà hãy nhìn cách anh ta đối xử với vợ con – những người thân thiết, ruột thịt nhất cuộc đời. Đàn ông tử tế, điều đầu tiên chính là không ngoại tình. Anh ta nhẫn tâm chà đạp lên nghĩa vợ chồng, nỡ quay lưng phản bội người đầu ấp tay gối, người đồng cam cộng khổ với mình thì anh ta có tử tế như đàn bà vẫn tưởng?

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Chà đạp nghĩa vợ chồng, phản bội người đồng cam cộng khổ, vậy anh ta tốt đẹp chỗ nào? - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông bản lĩnh, tử tế sẽ luôn tỉnh táo để phân biệt giữa điều mình Muốn và điều mình Cần. Dẫu yêu vợ sâu sắc hay hời hợt thì anh ta vẫn sẽ hoàn thành tốt bổn phận và trách nhiệm của một người chồng, người cha. Họ sẽ không khiến người phụ nữ làm mẹ của con mình phải khóc. Họ sẽ dành công sức lao động của mình để nuôi nấng con cái chứ không phải đem nó cung phụng cho một người đàn bà ngoài đường.

Trong cuộc sống sẽ có những trường hợp đàn ông hết tình cảm với vợ. Nhưng nếu anh ta tử tế sẽ ly hôn vợ trước khi lên giường với người đàn bà khác. Nếu anh ta thương yêu thật sự sẽ không để người phụ nữ phải mang danh người thứ ba hay kẻ giật chồng người. Đàn ông ngoại tình không yêu ai cả, vợ không mà nhân tình cũng không nốt. Thứ anh ta yêu duy nhất chính là bản thân của mình.

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Đến vợ con anh ta còn ruồng rẫy thì chắc gì điều đó không xảy đến với người thứ ba? - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba có bao giờ tự đặt câu hỏi: “Đến vợ con anh ta còn ruồng rẫy thì chắc gì điều đó không xảy đến với mình?”. Muốn biết đàn ông tử tế đến đâu đừng nhìn túi tiền, địa vị mà hãy nhìn cách anh ta đối xử với vợ con của mình. Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ đáng lên án nhất.

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Tôi sửng sốt nhìn chị. Tại sao một người phụ nữ có thể nói về chuyện chồng ngoại tình và tha thứ cho anh ta dễ dàng như thế? Tôi hỏi chị không đau lòng hay sao?

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Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn ông ngoại tình

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