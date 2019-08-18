Đàn ông chê vợ chẳng khác nào tự tát vào mặt mình

Yêu - Hôn nhân 18/08/2019 09:58

Đàn ông nói xấu vợ là những người nông cạn chỉ biết nghĩ ngắn mà chẳng bao giờ tự hỏi: “Tại sao vợ mình lại trở thành người đàn bà như thế?”.

Có một người chồng giàu có, thương yêu thì người vợ sẽ thảnh thơi, hạnh phúc. Có một người chồng bản lĩnh, tử tế thì người vợ chẳng sợ gì mưa nắng cuộc đời. Có một người chồng vô dụng bất tài thì đàn bà phải gồng mình lên để sống như 1 người đàn ông. Có một người chồng tệ bạc thì người vợ khổ sở, nhàu nhĩ. Suy cho cùng, phụ nữ chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất những gì đàn ông đem lại. Đàn ông chê bai vợ chẳng khác nào chê bai chính bản thân mình.

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Có một người chồng biết quan tâm, thương yêu thì đàn bà mới thảnh thơi, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù ít hay nhiều thì tâm tâm luôn có sự so sánh giữa vợ và những người đàn bà ngoài kia. Đàn bà ngoài kia đẹp đẽ, thơm tho, miệng lúc nào cũng ngọt ngào, hành động lúc nào cũng dịu dàng, mong manh. Còn người vợ ở nhà lúc nào luộm thuộm, xấu xí, nhàu nhĩ, miệng lúc nào cũng than vãn và trách móc chồng. 

Muốn biết chồng nói xấu vợ ra sao hãy đến những cuộc nhậu mà chỉ có đàn ông đã có vợ ngồi với nhau. Bao nhiêu chuyện thâm cung bí sử, những thói hư tật xấu của vợ đều được đem ra mổ xẻ. Đàn ông ai cũng thầm nghĩ: “Giá như vợ mình bằng một góc vợ của anh A, anh B nào đó thì hẳn cuộc đời mình đã sung sướng hạnh phúc hơn nhiều”.

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Đàn ông thường đem vợ mình ra so sánh với vợ của những người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông chê vợ là những người nông cạn chỉ biết nghĩ ngắn mà chẳng bao giờ tự hỏi: “Tại sao vợ mình lại trở thành người đàn bà như thế?”. Các anh hãy nghĩ lại đi, có phải ngày trước, anh khó khăn lắm mới theo đuổi và có được cái gật đầu đồng ý hò hẹn? Ngày trước, anh cũng từng xuyến xao vì mái tóc dài, vì làn da, vì vóc dáng ấy. Và cô ấy luôn nói những lời dễ nghe và luôm mỉm cười. Vậy điều gì đã biến cô ấy thành người đàn bà tủn mủn, nhàu nhĩ như bây giờ. Câu trả lời chính là tại vì có một người chồng vô tâm và ích kỷ như anh đấy!

Nếu không phải lấy chồng, chịu biết bao nhiêu đau đớn và hy sinh để sinh con thì cô ấy sẽ giữ được thanh xuân và sắc đẹp. Nếu không phải làm vợ, làm dâu thì cô ấy sẽ chẳng quàng bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận lên đôi vai nhỏ bé của mình. Làm sao cô ấy có thể thảnh thơi làm đẹp, chưng diện thơm tho như những người đàn bà khác khi chồng mình bất tài, chẳng kiếm được nhiều tiền? Làm sao cô ấy có thể luôn nói những lời ây yếm thương yêu khi mỗi ngày đều nhận được sự vô tâm, ích kỷ từ chồng mình?

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Phụ nữ sướng hay khổ, thảnh thơi hay bế tắc đều do chồng mà ra cả - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sướng hay khổ, thảnh thơi hay cực nhọc, bình yên hay bế tắc đều do người chồng bên cạnh mà ra cả. Khổ thay, có bao nhiêu người đàn ông hiểu được điều đó hay cứ quay ra chê bai, trách cứ vợ mình và luôn đặt vợ lên bàn cân để so sánh với những người phụ nữ khác. Chừng nào vợ còn khóc, còn khổ thì đàn ông hãy xem lại bản thân mình.

Gửi người thứ ba: Đừng nhìn cách đàn ông đối xử với mình, hãy xem cách anh ta đối xử với vợ con

Gửi người thứ ba: Đừng nhìn cách đàn ông đối xử với mình, hãy xem cách anh ta đối xử với vợ con

Người thứ ba à, muốn biết đàn ông tử tế đến đâu đừng nhìn túi tiền, địa vị mà hãy nhìn cách anh ta đối xử với vợ con của mình. Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ đáng lên án nhất.

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Từ khóa:   đàn ông chê vợ chồng vô tâm

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