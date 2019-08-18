Khi đàn bà ngoại tình, nghĩa là cuộc hôn nhân và người chồng đã trở thành vô nghĩa. Chọn con đường này, đàn bà biết mình sẽ không thể quay đầu lại.

Đàn ông ngoại tình vì không cưỡng nổi bản năng, còn đàn bà ngoại tình là một sự lựa chọn. Trăm ngả rẽ để đàn ông rong chơi, đuổi bướm bắt hoa rồi cũng quay về với vợ con. Còn đàn bà, một khi đã chọn ngoại tình thì đã cạn kiệt tin yêu với chồng và chẳng còn ai muốn quay lại với người chồng tệ bạc. Đàn ông ngoại tình vì ham muốn, còn đàn bà ngoại tình vì cần một bờ vai. Đàn ông ngoại tình vì không cưỡng nổi bản năng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đi ngoại tình nghĩ rất đơn giản. Qua đêm với một người đàn bà chẳng khác nào ăn một món lạ miệng, như uống một cốc nước mát trong cơn khát cháy cổ. Họ có thể lên giường với một người đàn bà mà chẳng cần có tình cảm, chẳng cần biết tên tuổi và chẳng cần người đó hợp với mình. Đó là nguyên nhân đàn ông thường “ăn bánh trả tiền” bên ngoài. Và đa phần đàn ông chẳng thấy ăn năn, hối hận vì những chuyện sai trái mình đã làm sau lưng vợ.

Đàn ông ngoại tình bởi bản năng lấn át. Khi đó, chữ Muốn vượt lên trên hết bổn phận và trách nhiệm, vượt lên trên đạo đức và quy chuẩn xã hội. Nhiều người đàn ông còn nói rằng đó là sinh lý, không liên quan gì đến tình yêu. Ngoại tình thì vẫn ngoại tình nhưng vẫn yêu vợ! Đó là lí lẽ của đàn ông ngoại tình. Đàn bà ngoại tình để đi tìm những điều mình Cần mà chồng không thể cho được - Ảnh minh họa: Internet Còn phụ nữ, họ chỉ có thể lên giường khi người đàn ông đó thật sự tin yêu và khơi gợi cho họ những cảm xúc thật sự. Đâu phải một sớm một chiều mà đàn bà quyết định quay lưng lại gia đình, mái ấm để đến với người đàn ông khác. Lựa chọn ngoại tình, nghĩa là cuộc hôn nhân và người chồng đã trở thành vô nghĩa với họ. Chọn con đường này, đàn bà biết mình sẽ không thể quay đầu lại.

Đàn bà có chồng, ai cũng khao khát sự quan tâm và yêu thương thật sự. Chồng vô tâm, tệ bạc, đàn bà như cái cây héo úa chết dần chết mòn. Đàn bà hy vọng ở chồng rồi thất vọng cùng cực, đàn bà khóc chồng không được thì đến một ngày sẽ trở nên im lặng bất cần. Người ta nói rằng đàn bà tham lam mới đi ngoại tình nhưng có biết đâu rằng ở người đàn ông này có được sự quan tâm và yêu thương mà họ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy ở chồng. Đàn bà cần chỗ dựa, cần bờ vai nên mới sa chân vào con đường ngoại tình. Đàn bà ngoại tình vì cần một bờ vai - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình là tội lớn nhưng người đời luôn thiên vị đàn ông. Đàn ông ngoại tình thì chỉ bị gọi là lăng nhăng, còn phụ nữ ngoại tình thì bị gọi bằng những từ khinh khi, thấp hèn như lăng loàn, đĩ thõa. Đàn ông ngoại tình thì người đời tặc lưỡi bảo người vợ hãy tha thứ và bỏ qua nhưng chẳng ai bao dung với 1 người đàn bà ngoại tình. Sẽ luôn luôn là như vậy, đàn ông ngoại tình vì Muốn, đàn bà ngoại tình vì Cần.

Gửi người thứ ba: Đừng nhìn cách đàn ông đối xử với mình, hãy xem cách anh ta đối xử với vợ con Người thứ ba à, muốn biết đàn ông tử tế đến đâu đừng nhìn túi tiền, địa vị mà hãy nhìn cách anh ta đối xử với vợ con của mình. Đàn ông ngoại tình chính là những kẻ đáng lên án nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-vi-muon-dan-ba-ngoai-tinh-vi-can-334835.html