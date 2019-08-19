Phụ nữ khôn ngoan, tình cũ có rủ cũng không bao giờ tới

Phụ nữ yêu 19/08/2019 11:13

Hiện tại mới đáng trân trọng. Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ đánh đổi hạnh phúc để lấy một tình yêu mà vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi.

 Trong chúng ta, ai cũng trải qua một vài lần rung động, một vài mối tình tan vỡ rồi mới đi đến hôn nhân. Nếu người ta chỉ gặp gỡ, yêu rồi kết hôn với duy nhất một người hẳn tình yêu và hôn nhân cũng mất đi sự thi vị và thiêng liêng vốn có của nó. Những mối tình đã qua trong đời làm chúng ta sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và biết trân trọng hạnh phúc hiện tại mà mình đang có.

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Ai cũng trải qua một vài rung động, một vài mối tình rồi mới tiến đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Sống với chồng, phụ nữ chúng ta ít nhiều cũng nghĩ đến người cũ. Nhất là những lúc vợ chồng bất hòa, lục đục, những lúc bị sự vô tâm, ích kỷ của chồng làm tổn thương. Đôi lúc chúng ta bất giác hỏi: “Liệu rằng nếu mối tình ấy không tan vỡ, nếu mình cưới người đàn ông ấy thì mình có hạnh phúc hơn không?”.

Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp. Mà con người ta lạ lắm, những thứ hồn nhiên trong trẻo như một cái nắm tay, một nụ hôn đầu, một vài lần ăn kem lại nhớ rất lâu. Khi cuộc sống đầy sóng gió, bị những xấu xa lừa lọc ta thường dùng những kí ức đẹp để xoa dịu chính mình. Nhưng nhớ chỉ để nhớ mà thôi chứ đừng vì những cảm xúc đã qua, vì tình yêu đã cũ làm hỏng cuộc sống hiện tại của mình.

Rất nhiều người đã gặp lại người cũ và “tình cũ không rủ cũng tới”. Đôi khi họ ngộ nhận rằng mình còn yêu người này tha thiết, họ lầm tưởng rằng mình đã bỏ lỡ  tình yêu đích thực của cuộc đời. Nhưng chúng ta không đủ lí trí để biết rằng mối tình ấy đẹp vì chưa bị cơm áo gạo tiền đè nặng, chưa bị trách nhiệm và bổn phận ràng buộc, chưa nhìn thấy cái xấu tiềm tàng trong con người nhau.

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Những lúc vợ chồng bất hòa, chúng ta lại thường đem người cũ ra so sánh - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta lầm tưởng rằng mình hiểu hết, mình biết hết về người cũ nhưng thực ra mình không biết gì cả đâu. Bởi mối tình ấy đơn giản chỉ là tình yêu, không có thử thách và không có ràng buộc. Và hãy nhớ lại lí do mình kết thúc tình yêu đó? Và nếu yêu lại thì chắc chắn phụ nữ sẽ lại đau thêm một lần vì những điều đã cũ.

Có những sự thật về tình yêu mà không phải ai cũng nhận ra. Ví như con người ta có thể yêu suốt đời suốt kiếp chẳng bao giờ quên một người đột nhiên mất đi, nhưng cũng với người ấy nếu sống với nhau vì ba năm thì tình yêu sẽ cạn. Chẳng có cuộc hôn nhân nào viên mãn, chẳng có va chạm, ấm êm từ ngày đầu đến ngày cuối.

Chúng ta nghĩ rằng người bạn đời hiện tại không tâm lý, không sâu sắc và thấu hiểu mình. Nhưng người ấy mới là người bạn đời, đi qua những ngày tháng khổ sở, khó khăn cùng mình. Người ấy lo cho mình miếng cháo, viên thuốc khi ốm đau, mỏi mệt. Đôi khi bạn đời của mình chẳng dịu dàng, sâu sắc nhưng vẫn âm thầm ở bên và cho mình chỗ dựa vững chắc nhất. Chỉ có phụ nữ từng trải mới hiểu rằng, thực ra tình yêu không cần ồn ào, phô trương hay lãng mạn, chỉ cần bình yên và chân thành bên nhau là đủ.

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Hiện tại mới là điều đáng trân trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan dù tình cũ có tới cũng đừng rủ. Kí ức đẹp có quyền giữ, đôi lúc lôi ra ngắm nghía nhưng rồi cất nó thật kĩ. Hiện tại mới đáng trân trọng. Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ đánh đổi hạnh phúc để lấy một tình yêu mà vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi.

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