Con gái gửi ba ngoại tình: Mẹ đã đã hy sinh tất cả vì ba, đến khi ba có tất cả lại từ bỏ mẹ

Tâm sự gia đình 19/08/2019 11:10

Mẹ phát hiện ba ngoại tình, ba thản nhiên nói rằng: “Không sống được với nhau nữa thì ly hôn”. Ba nói nhẹ bẫng, đơn giản cứ như thể vứt bỏ một món đồ cũ kỹ không dùng đến trong nhà.

Ba sẽ không bao giờ biết được mẹ đã khổ sở và đau đớn như thế nào khi ba có người đàn bà khác. Trước mặt con, mẹ luôn giả vờ mình ổn, luôn cười luôn nói nhưng đằng sau vẻ điềm nhiên đó là nỗi đau khổ tận cùng. Đêm đêm, mẹ mất ngủ, ngồi trong bóng tối và suy nghĩ đến rộc người. Có những hôm mẹ nấu ăn, dọn nhà mà tâm trí chẳng chú tâm. Nhiều lần, con thấy nước mắt mẹ chảy, khi nhìn thấy con mẹ lại vội vàng lau đi và bảo rằng chỉ là nhà hôm nay nhiều bụi quá.

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Ba không biết được mẹ đã đau như thế nào khi ba có người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Khi con biết ba ngoại tình, con đã tự hỏi: “Tại sao lòng dạ con người có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy?”. Là ba nhất thời rung động, là không cưỡng nổi được bản năng như người ta nói hay là ba hết tình cảm, cạn kiệt tình nghĩa với mẹ? Chẳng lẽ mẹ con con, gia đình này không bằng một người phụ nữ ở ngoài đường hay sao?

Ba có nhớ gia đình mình đã từng hạnh phúc như thế nào hay không? Những ngày con còn nhỏ, gia đình mình rất nghèo. Ba làm trong một tiệm sửa xe nhỏ, quần áo lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt. Mẹ thì mệt nhoài từng ngày với gánh rau ngoài chợ. Khó khăn nhưng nhà mình lúc nào cũng vui vẻ, thương yêu. Tuổi thơ của con luôn có ba bên cạnh. Ba luôn bảo với con rằng ráng học để mai này không cực khổ như ba mẹ.

Vì gia đình, mẹ đã hy sinh rất nhiều. Mẹ làm lụng cực nhọc mà chưa bao giờ than mệt, than khổ. Có bận ba bị tai nạn, tài chính trong nhà cạn kiệt mẹ chạy vạy khắp nơi. Mẹ bán luôn sợi dây chuyền bà ngoại tặng để có tiền thuốc thang cho ba. Tiền trong nhà hết, mẹ nhận thêm việc về nhà làm. Nửa đêm vẫn thấy mẹ ngồi đó, cặm cụi bên đống hàng gia công. Ba quên tất cả những ngày tháng đó rồi sao ba?

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Mẹ đã hy sinh rất nhiều, từ bỏ rất nhiều vì ba và vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người đời vẫn hay nói rằng khi giàu sang con người ta sẽ quên lời thề trong giông bão. Ngày trước, mẹ hy sinh tất cả vì ba. Đến khi có tiền rủng rỉnh, ba lại từ bỏ mẹ, trở thành người đàn ông ngoại tình. Con đã thấy nhân tình của ba. Cô ta rất trẻ chỉ hơn con vài tuổi, da trắng, ăn mặc cực kỳ gợi cảm. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ta con đã nghẹn ứ bởi suy nghĩ: “Chẳng lẽ ba của con lại tầm thường đến thế sao?”.

Khi bị phát hiện ngoại tình, ba bảo với mẹ rằng: “Không sống được với nhau nữa thì ly hôn”. Ba nói nhẹ bẫng, đơn giản cứ như thể vứt bỏ một món đồ cũ kỹ không dùng đến trong nhà. Mẹ làm ra vẻ điềm nhiên, tỏ ra rằng mình không đau để con yên tâm mà học xong đại học. Nhưng con biết, nỗi khổ tâm mà mẹ mang sẽ chẳng có gì xoa dịu được.

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Ba trong lòng con không còn là người đàn ông đáng kính trọng như ngày trước - Ảnh minh họa: Internet

Con đã khuyên mẹ ly hôn, bảo với mẹ rằng đừng cam chịu và cố gắng vì con nữa. Con đã lớn, đủ hiểu chuyện gì nên giữ, chuyện gì nên buông. Ba trong lòng con không còn là người đàn ông đáng để kính trọng và tự hào như ngày trước nữa. Bây giờ, con sẽ yêu thương và chăm sóc mẹ thật tốt. Còn ba, hãy sống cuộc sống của mình, mẹ và con không còn can dự gì vào cuộc đời ba nữa.

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