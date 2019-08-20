Hôn nhân không có tiền chính là bi kịch

Hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên nền tảng kinh tế ổn định. Đừng cưới khi cả 2 chỉ có duy nhất thứ gọi là tình yêu. Phần lớn bi kịch hôn nhân đều xuất phát từ việc không có tiền.

Trong tình yêu người ta thường tránh né vấn đề tiền bạc. Những cặp đôi đang yêu nhau thường nghĩ rằng chỉ cần hạnh phúc bên nhau, được chăm sóc, yêu thương mới là điều quan trọng còn vật chất chẳng cần nhắc đến. Chỉ những ai thực dụng mới nhắc đến tiền, điều quan trọng nhất trong cuộc đời này chẳng phải là tình yêu hay sao? Nhưng người ta quên mất rằng phải có tiền mới mua hoa hồng tặng cho người yêu và duy trì tình yêu ấy. Trong tình yêu người ta nghĩ rằng vật chất chỉ là thứ yếu - Ảnh minh họa: Internet Nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất định phải có tình yêu nhưng nếu không có tiền tình yêu ấy sẽ chết. Phụ nữ sống vì tình yêu và thường chọn đi theo tiếng gọi của tình yêu dẫu cho người đàn ông đó chẳng có gì trong tay cả. Ban đầu họ lầm tưởng rằng sống trong cảnh thiếu thốn 1 chút cũng chẳng sao, ăn đạm bạc một chút, cắt giảm chi tiêu một chút cũng chẳng vấn đề gì nếu vợ chồng thương yêu nhau thật sự. Nhưng rồi khi con cái ra đời, khi bệnh tật, những lúc người thân hoạn nạn mà ta chỉ biết đứng nhìn thì người phụ nữ mới thấm thía giá trị của đồng tiền.

Tôi có một cô bạn rất xinh xắn. Trong khi bao nhiêu người đàn ông theo đuổi thì bạn lại chọn một anh chàng rất nghèo. Anh này xuất thân ở quê lên thành phố trọ học. Ngày yêu nhau, đến cốc nước mía hay ổ bánh mì vỉa hè, anh ấy cũng không đủ tiền trả. Bởi vì gia đình anh ấy rất nghèo, chi phí trên thành phố lại đắt đỏ nên buộc lòng anh ấy phải chi tiêu tằn tiện. Bạn tôi lúc đó chẳng thấy vấn đề gì to tát cả, chỉ cần ngồi với nhau trên ghế đá ngắm sao trời cũng là hạnh phúc. Đa phần bi kịch hôn nhân đều xuất phát từ việc không có tiền - Ảnh minh họa: Internet Rồi họ cưới nhau. Anh này cũng kiếm được việc nhưng đồng lương eo hẹp, trả tiền trọ, ăn uống cũng hết. Cuộc sống họ cứ quẩn quanh trong căn nhà trọ chật hẹp, tồi tàn. Rồi bạn tôi mang thai, sinh con. Bao nhiêu chi phí phát sinh khiến cho họ suốt ngày cãi vã. Muốn mua sữa tốt, quần áo đẹp cho con cũng chẳng có tiền.

Đỉnh điểm là khi con bị bệnh nặng. Bác sĩ yêu cầu ứng một số tiền lớn để làm phẫu thuật cho con nhưng trong túi họ chẳng có nhiều tiền đến mức ấy. Bạn tôi sụp xuống, khóc lóc trước mặt bao nhiêu người: “Anh là đồ vô dụng, đến con mình mà cũng chẳng lo nổi”. Người chồng bị chạm tự ái liền gào lên: “Khả năng tôi chỉ có chừng đó, cô không thấy tôi đã làm hết sức mình hay sao?”. Thế đấy, vợ chồng bạn tôi yêu thương, quan tâm nhau nhưng rồi tình yêu lãng mạn ngày nào cũng đã chết chỉ vì chữ: Nghèo. Bạn tôi đã nói rằng: “Tuổi trẻ ngông cuồng cứ nghĩ tình yêu là tất cả. Nếu ngày xưa chọn người khác thì ít ra con mình đã không thiếu thốn khổ sở. Mà với 1 người đàn bà nhìn con thiếu thốn còn khổ tâm gấp vạn lần những điều khác”. Đừng cưới nhau khi cả 2 chỉ có duy nhất cái gọi là tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng không có tiền trăm điều buồn khổ. Nỗi tủi thân, buồn khổ ấy tích tụ qua năm tháng. Đến khi bùng phát thì cả vợ lẫn chồng đều dằn vặt, nói những lời tổn thương sâu sắc cho nhau. Bởi thế, hôn nhân muốn hạnh phúc phải dựa trên nền tảng kinh tế ổn định. Đừng cưới khi cả 2 chỉ có duy nhất thứ gọi là tình yêu. Phần lớn bi kịch hôn nhân đều xuất phát từ việc không có tiền.

Đàn ông vô tâm sẽ không hiểu những gì vợ mình đã chịu đựng Đàn ông vô tâm mãi mãi là những kẻ sống ích kỷ, sẽ chẳng bao giờ hiểu mình đã làm vợ cô đơn và tổn thương nhiều như thế nào.

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