Đàn ông tệ nhất chính là còn dùng dằng với tình cũ

Đàn ông tệ bạc sẽ không hiểu rằng sự dùng dằng với quá khứ của mình sẽ khiến vợ đau lòng hơn cả sự vô tâm và ích kỷ. Người yêu cũ không nên xuất hiện trong cuộc hôn nhân này.

Người ta luôn nói rằng: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Con cá không câu được luôn là con cá to nhất, người không cưới được lại là người yêu thương nhiều nhất. Cái gì không trọn vẹn cũng đều khiến con người ta day dứt, tiếc nuối mãi không thôi. Mối tình đã qua ấy chưa đi đến ngưỡng của sự chán chường tuyệt vọng về nhau, chưa bị áo cơm đè nặng nên người ta cứ huyễn hoặc rằng nó đẹp hơn hiện tại. Với đàn ông, người phụ nữ để lỡ mất thường gây ra sự dằn vặt và nuối tiếc nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet Thứ khiến một người phụ nữ day dứt, dằn vặt nhiều nhất không phải chồng lăng nhăng, ăn bánh trả tiền ngoài đường mà biết rằng chồng mình còn dùng dằng với người cũ. Đã có mình bên cạnh, có mái ấm gia đình vậy mà trong lòng anh ta vẫn không thôi nhớ nhung và tiếc nuối về mối tình đã qua. Đó là một tấm hình cất giấu không nỡ bỏ đi, một vài kỷ vật tình yêu thỉnh thoảng đem ra ngắm nhìn. Đó là những lần người vợ vô tình phát hiện ra chồng mình vẫn lên Facebook tìm kiếm người cũ, không kết bạn nhưng đều đặn theo dõi mỗi ngày…

Bản năng của đàn ông là thích chinh phục và muốn sở hữu. Điều gì để vụt mất, không nắm được lại khiến anh ta cảm thấy mất mát nhiều nhất. Mối tình thanh xuân và người con gái anh đã để mất trong tháng năm tuổi trẻ ấy khiến anh không ngừng dằn vặt và tiếc nuối. Sự dùng dằng với người cũ này là điều khiến vợ tổn thương nhiều hơn cả anh đi ăn vụng bên ngoài. Còn gì đau lòng hơn với người làm vợ khi biết chồng mình vẫn nhớ nhung người cũ - Ảnh minh họa: Internet Với phụ nữ, cảm xúc của trái tim luôn quan trọng hơn bản năng thể xác. Còn gì khổ tâm hơn khi biết chồng mình vẫn lưu giữ trong tim bóng hình của một người khác? Chồng “ăn bánh trả tiền”, người vợ có thể chỉ trích, gào khóc, than vãn nhưng biết chồng vẫn thở dài, vẫn ôm ấp một bóng hình đã cũ thì người vợ phải làm gì đây? Đau lòng là khi nhận ra chồng mình quá coi trọng quá khứ. Khổ tâm khi một người làm vợ lại chẳng bằng một người phụ nữ chồng từng yêu…

Ai trong đời mà chẳng trải qua một vài mối tình trước khi kết hôn. Có những mối tình tưởng khắc cốt ghi tâm, tưởng chừng mình chẳng sống nổi nếu thiếu người đó. Nhưng người khôn ngoan là người sống cho hiện tại chứ không phải quá khứ. Đàn ông sẽ không hiểu rằng sự dùng dằng với quá khứ của mình sẽ khiến vợ đau lòng hơn cả sự vô tâm và ích kỷ. Nhiều người đàn ông gặp gỡ lại người cũ lại vỡ òa cảm xúc. Hóa ra, gia đình, vợ con với họ là tạm bợ, còn người phụ nữ kia mới là điều họ cần. Vậy thì, đàn ông à, nếu chưa buông được, chưa dứt được thì đừng kết hôn. Bởi sự dùng dằng của anh chính là liều thuốc độc giết chết trái tim người vợ. Sự dùng dằng với quá khứ chính là liều thuốc độc giết chết hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Bất luận, người đàn ông kết hôn vì lí do gì, khi đã làm chồng, làm cha anh phải biết điều gì mình muốn và điều gì mình cần. Chính anh chứ không phải ai khác là người nắm giữ hạnh phúc gia đình trong tay. Đừng vì sự ích kỷ và cố chấp của bản thân mà khiến vợ con phải khổ và hạnh phúc gia đình có nguy cơ vỡ tan.

Phụ nữ à, lấy nhầm chồng đáng sợ hơn không có chồng rất nhiều Lấy nhầm chồng, phụ nữ khổ tâm vô cùng và họ loay hoay tìm cách thay đổi chồng. Họ lầm tưởng khi sinh con, chồng sẽ sống có trách nhiệm hơn. Nhưng rồi có con, phụ nữ phải gồng mình lên để chăm con một mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-te-nhat-chinh-la-con-dung-dang-voi-tinh-cu-335293.html