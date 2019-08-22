Thứ đàn bà cần ở một người đàn ông không bao giờ là tiền bạc vật chất. Chị bị dẫn dắt bởi sự cô đơn, bị chồng đẩy ra xa bởi sự tệ bạc và chị trở thành người đàn bà ngoại tình.

Trong khi đàn ông ngoại tình luôn sợ gia đình đổ vỡ, thì đàn bà trong lòng đổ nát mới đi ngoại tình. Họ chọn một bờ vai khác, chọn một người đàn ông khác vì cuộc hôn nhân của mình đã quá vô nghĩa. Chị là người đàn bà ngoại tình. Chị nói với tôi câu đó khi hai chị em ngồi với nhau trong một buổi tối muộn. Chị kể rằng chị qua lại với một người đàn ông làm nghề xe ôm. Tôi trợn mắt nhìn chị, dường như không tin những gì mình nghe thấy. Chị bảo: “Em nghĩ chị điên phải không? Chồng chị có nhà cao cửa rộng, có xe cộ xênh xang mà chị lại chọn một người đàn ông nghèo khó để ngoại tình. Nhưng chị không điên đâu, chị biết mình cần gì mà”.

Chị vì quá cô đơn đã ngã vào lòng một người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet Chị rớt nước mắt kể về cuộc hôn nhân của mình. Chồng chị giàu lắm, anh làm chủ một cửa hàng lớn. Nhưng anh càng nhiều tiền lại càng chẳng coi người đàn bà của mình ra gì. Khi đàn ông giàu, họ lại càng muốn có nhiều người đàn bà bên cạnh. Chồng chị cũng vậy thôi. Chị biết, anh thường xuyên tìm thú vui bên ngoài. Anh đi sớm về khuya, coi lời nói của chị chẳng ra gì nhưng lại trọng thiên hạ ngoài kia hơn tất thảy. Những ngày kỉ niệm của phụ nữ, trong túi quần anh có hóa đơn mua những món quà đắt tiền sang trọng. Chị biết anh dành những món quà đó để tán tỉnh, chiều chuộng những người phụ nữ khác. Anh nhiều tiền lắm nhưng chưa bao giờ mua cho vợ mình lấy 1 cành hồng. Anh làm chồng nhưng xa cách, lạnh nhạt với vợ. Anh cũng chẳng bao giờ quan tâm những lúc chị ốm đau, bệnh tật.

Chồng chị càng có nhiều tiền lại càng muốn có nhiều đàn bà bên mình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng người đàn ông chị quen lại khác. So với chồng chị, anh chẳng có gì cả. Anh chỉ đủ tiền dắt chị đi ăn hủ tiếu lề đường. Nhưng ngồi ăn như vậy, chị lại thấy vui vẻ, ấm áp hơn ngồi ở nhà hàng sang trọng. Anh là người mua cho chị vài viên thuốc lúc chị ho cảm. Anh cởi chiếc áo mình đang mặc quàng cho chị lúc trời trở lạnh. Anh nhắc chị đi ngủ sớm, nhắc chị đóng cửa sổ kẻo gió lùa… Đàn bà là vậy đó! Thứ họ cần ở một người đàn ông không bao giờ là tiền bạc vật chất. Một sự quan tâm, vài câu hỏi han đã khiến họ động lòng. Chị bị dẫn dắt bởi sự cô đơn, bị chồng đẩy ra xa bởi sự vô tâm, tệ bạc. Chồng chị không hề nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình đổ nát. Ra ngoài, anh vẫn vỗ ngực tự hào rằng mình mang đến cho vợ một cuộc sống sung túc. Anh từng nói với chị: “Có người đàn bà nào sung sướng hơn cô không?”. Đàn bà là vậy đó, động lòng nhiều khi bởi những thứ rất nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet Nhưng những nỗi khổ tâm, những tổn thương trong lòng chị dù có nhiều tiền thế nào cũng chẳng lấp được. Chính người chồng vô tâm, tệ bạc đã đẩy chị vào con đường này. Khi cuộc hôn nhân quá đổ nát, đàn bà mới chọn ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Những người vợ ngoại tình như chị, đáng thương nhiều hơn là đáng trách.

Đàn ông có thể khô khan, không lãng mạn nhưng tuyệt đối phải chung thủy Đàn ông, dẫu là ai, ở địa vị nào thì cũng cần chung thủy với người đàn bà của mình. Phụ nữ cần người đàn ông chung thủy trong hôn nhân.

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