Tâm sự người thứ ba: Đừng đổ lỗi cho tôi khi duyên phận của họ đã cạn

Tâm sự gia đình 23/08/2019 10:48

Người thứ ba chỉ là cái cớ cho một cuộc hôn nhân đã rạn vỡ từ lâu. Và giả dụ, chẳng có người đàn bà nào xuất hiện thì cuộc sống vợ chồng họ sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Tôi biết, nhiều người gọi những người đàn bà như tôi là người thứ ba, kẻ giật chồng người khác. Họ cũng dùng những từ ngữ thấp kém như lăng loàn, đĩ thõa để gọi chúng tôi… Nhưng người đời có bao giờ tự hỏi rằng có phải kẻ thứ ba là kẻ sai duy nhất trong câu chuyện này? Tôi là phụ nữ, dẫu tài ba, mưu mẹo đến đâu cũng dễ gì chen vào được một gia đình nếu nó không đổ nát, xiêu vẹo từ lâu.

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Người thứ ba có phải là kẻ sai duy nhất trong chuyện này? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ấn tượng với người đàn ông đó bởi vẻ mặt lúc nào cũng phảng phất u buồn. Có lần tôi thấy anh ngồi uống rượu một mình, say bí tỉ rồi vẫn nốc hết cốc này đến cốc khác. Từ một vài câu quan tâm hỏi han, chúng tôi thân nhau hơn. Như có dịp để giãi bày, anh thường kể về cuộc hôn nhân đầy sóng gió và mâu thuẫn của mình. Vợ chồng anh cãi nhau triền miên, bất cứ vấn đề gì nhỏ nhặt cũng xé ra to. Anh mỏi mệt mỗi lúc bước chân về nhà là thấy vợ mặt mày nặng như chì. Anh kiếm cớ ra ngoài uống rượu, khi về lại bị vợ than vãn, khóc lóc. Vợ chồng anh không hiểu nhau, không ai biết người bạn đời của mình đang cần gì và muốn gì.

Chúng tôi gặp nhau nhiều và mỗi lần gặp đều nghe anh nói rất nhiều về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Dần dần, tôi thương anh. Anh không hiểu vì cần chỗ xoa dịu hay lấp đầy những trống vắng trong lòng mà anh ngỏ lời yêu tôi. Anh bảo rằng sẽ ly hôn với vợ rồi chúng tôi sẽ tiến xa hơn.

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Con người ta thường tìm kiếm lí do để đổ lỗi khi hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Vợ anh biết được. Chị ấy gào khóc thảm thiết và tìm đến tận chỗ tôi làm để đánh ghen. Chị ấy gọi chồng là đồ phản bội, kẻ giả nhân giả nghĩa. Chị ấy bảo tôi là kẻ cướp chồng người, kẻ không biết xấu hổ… Tôi im lặng chịu trận vì biết mình sai. Chị ấy quay ra nhiếc móc chồng bằng muôn lời thậm tệ. Và ngay lúc đó, tôi hiểu rằng chị ấy đang tìm một nguyên nhân để đổ lỗi cho cuộc hôn nhân rạn nứt của mình.

Một người đàn bà chen chân vào gia đình người khác như tôi là kẻ đáng tội. Nhưng liệu rằng, không có tôi gia đình họ có ấm êm, có hạnh phúc lâu dài? Con người ta thường đổ lỗi, thường trách cứ người khác mà có bao giờ nhìn nhận lỗi lầm từ bản thân mình mà ra. Người thứ ba chỉ là cái cớ cho một cuộc hôn nhân đã rạn vỡ từ lâu. Chính tôi là phép thử cho cuộc hôn nhân này và tôi tin chắc rằng, nếu không là tôi thì chắc chắn cũng có một người phụ nữ khác. Và giả dụ, chẳng có người đàn bà nào xuất hiện thì cuộc sống vợ chồng họ sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

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Nếu người thứ ba không xuất hiện thì cuộc hôn nhân của họ có hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba như tôi là tội đồ hay cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc hôn nhân đổ nát? Bởi suy cho cùng, hạnh phúc hay bình yên tôi đâu có quyền nắm giữ. Chỉ trách bản thân mình nông cạn, trái tim mình yếu đuối. Chỉ trách duyên ngắn, phận mỏng mà tiếng xấu mình mang theo đến trọn đời…

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Từ khóa:   kẻ thứ ba hôn nhân bất hạnh

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