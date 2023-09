Tâm sự người thứ ba: Đừng đổ lỗi cho tôi khi duyên phận của họ đã cạn

Tôi biết, nhiều người gọi những người đàn bà như tôi là người thứ ba, kẻ giật chồng người khác. Họ cũng dùng những từ ngữ thấp kém như lăng loàn, đĩ thõa để gọi chúng tôi… Nhưng người đời có bao giờ tự hỏi rằng có phải kẻ thứ ba là kẻ sai duy nhất trong câu chuyện này? Tôi là phụ nữ, dẫu tài ba, mưu mẹo đến đâu cũng dễ gì chen vào được một gia đình nếu nó không đổ nát, xiêu vẹo từ lâu.

Người thứ ba có phải là kẻ sai duy nhất trong chuyện này? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ấn tượng với người đàn ông đó bởi vẻ mặt lúc nào cũng phảng phất u buồn. Có lần tôi thấy anh ngồi uống rượu một mình, say bí tỉ rồi vẫn nốc hết cốc này đến cốc khác. Từ một vài câu quan tâm hỏi han, chúng tôi thân nhau hơn. Như có dịp để giãi bày, anh thường kể về cuộc hôn nhân đầy sóng gió và mâu thuẫn của mình. Vợ chồng anh cãi nhau triền miên, bất cứ vấn đề gì nhỏ nhặt cũng xé ra to. Anh mỏi mệt mỗi lúc bước chân về nhà là thấy vợ mặt mày nặng như chì. Anh kiếm cớ ra ngoài uống rượu, khi về lại bị vợ than vãn, khóc lóc. Vợ chồng anh không hiểu nhau, không ai biết người bạn đời của mình đang cần gì và muốn gì.