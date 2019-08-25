Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một người đàn ông vô dụng

Phụ nữ yêu 25/08/2019 07:58

Đàn bà mạnh mẽ thì càng chứng minh một điều rằng người đàn ông bên cạnh chẳng đủ bản lĩnh, chẳng đủ yêu thương.

Phụ nữ chỉ cần gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình thì cả cuộc đời sẽ được bình yên, hạnh phúc. Nhưng cuộc đời này làm gì có chuyện hạnh phúc được chia đều cho tất cả mọi người. Có những người phụ nữ có chồng đấy mà sống chẳng khác nào góa phụ, có người đàn ông bên cạnh mà lúc nào cũng nai lưng gánh vác tất cả. Sau lưng một người đàn bà hạnh phúc là một người chồng bản lĩnh và chắc chắn rằng, sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một người chồng vô dụng, bất tài.

dan ba manh me 1
Sau lưng một người đàn bà thành công chưa chắc là một người chồng hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Người đời vẫn thường hay nói rằng, thành công của một người đàn ông chắc chắn có bóng dáng của một người đàn bà đứng sau. Nhưng có bao giờ người ta hỏi ngược lại, sau lưng một người đàn bà thành công liệu có bóng dáng của một người chồng biết hy sinh và yêu thương thật sự? Điều này thật sự hiếm, thậm chí, một người đàn bà thành công còn sống trong sự ghẻ lạnh của chồng. Trường hợp của chị tôi giống như vậy.

Trong mắt mọi người, chị là một người đàn bà thành công. Chị giỏi giang, kiếm tiền giỏi. Tự tay mình chị có thể mua nhà, mua xe, cho con cái những điều kiện ăn học rất tốt. Bước ra ngoài xã hội chị như thế nhưng bước về nhà, sự cô đơn và khổ tâm lại vây bọc mình. Chồng chị cảm thấy thua kém vợ nên chị thành công anh ta càng có những lời lẽ đay nghiến: “Vợ người ta biết vun vén, lo toan nhà cửa còn cô thì suốt ngày chỉ biết kiếm tiền”. Chị trào nước mắt mà nói với chồng: “Nếu anh biết lo toan, biết lo lắng cho gia đình thì tôi cần gì phải sống như một người đàn ông?”.

dan ba manh me 1
Có những ngày chị mệt mỏi đến kiệt sức vì chuyện cơm áo - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình chị đã có những tháng ngày rất khó khăn. Hàng ngày nghĩ chuyện cơm ăn, áo mặc, học phí cho con đã thấy mệt mỏi đến kiệt sức. Nhưng chồng chị là một người đàn ông an phận. Anh nghèo tiền bạc và nghèo luôn cả ý chí. 5 năm đi làm, anh bằng lòng với việc làm một viên chức một tháng hơn 3 triệu tiền lương. Chừng ấy tiền không đủ để trả tiền nhà trọ. Anh sống đủng đỉnh, ung dung trong khi vợ con mình cực khổ. Chị bàn với anh mở quán nước, buôn bán tạp hóa để kiếm tiền nuôi con anh đều gạt hết đi.

Chị mệt mỏi, chán nản. Đã có những lần muốn hy hôn, muốn dắt díu con về nhà mẹ. Đã có những ngày mệt mỏi chán chường trong sự nghèo khó của gia đình. Suy nghĩ rất lâu chị đánh liều đi mượn họ hàng, cha mẹ lấy vốn làm ăn. Nhờ chịu thương chịu khó, lại ham học hỏi công việc chị khá dần. Có vốn, chị mở rộng buôn bán và cứ thế thu nhập cứ lớn dần lên. Nhưng việc chị thành công lại chạm tự ái của chồng. Anh ta không bao giờ đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì giúp chị. Anh ta tránh né tất cả những lần nhà ngoại đám giỗ, lễ tiệc vì sợ người ta so sánh, chê bai mình. Cái tôi của anh quá lớn.

dan ba manh me 3
Đàn bà mạnh mẽ không bao giờ có một cuộc sống dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Chị là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng sẽ không ai nhìn thấy được cuộc sống hôn nhân của chị bất ổn như thế nào. Đàn bà càng kiên cường, mạnh mẽ thì càng chứng minh một điều rằng người đàn ông bên cạnh chẳng đủ bản lĩnh, chẳng đủ yêu thương. Chị nói rằng vì con chị sẽ chịu đựng nhưng cũng chẳng biết đến khi nào. Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ chẳng bao giờ là một cuộc sống dễ dàng.

Thất bại lớn nhất của phụ nữ không phải không có chồng mà chính là chẳng nuôi nổi bản thân

Thất bại lớn nhất của phụ nữ không phải không có chồng mà chính là chẳng nuôi nổi bản thân

Phụ nữ khôn ngoan sợ thất nghiệp chứ đừng sợ thất tình, sợ không có tiền chứ không sợ không có chồng. Thiên hạ sẽ không cười một người phụ nữ độc thân mà sẽ cười nếu bạn không nuôi nổi chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô dụng phụ nữ mạnh mẽ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này