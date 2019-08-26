Khi vợ chồng chán nhau, hãy nhớ rằng không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo cả

Tâm sự gia đình 26/08/2019 14:18

Muốn hôn nhân hạnh phúc, đòi hỏi cả hai phải gạt bỏ cái tôi, biết nhường nhịn và bao dung hơn. Những lúc vợ chồng chán nhau, hãy biết lắng nghe, biết thấu hiểu chứ không phải giành giật chiến thắng về mình.

Bước vào hôn nhân, tình yêu rơi rụng dần theo năm tháng. Như một quy luật, mối tình nào càng nồng nhiệt, cháy bỏng, lãng mạn thì lại càng dễ lụi tàn như que diêm vậy. Cưới nhau vài ba năm, nhiều người đã cảm thấy bạn đời của mình thay đổi nhiều quá. Họ đã không còn là người mình yêu thương tha thiết ngày nào. Với những khổ tâm và tổn thương mình gặp phải, không ít người đã thốt lên rằng: “Sao mình có thể cưới một người như vậy?”.

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Tình yêu ngày nào đã không còn, thay vào đó là sự chán chường mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Có những cặp vợ chồng còn rất trẻ nhưng khi nghĩ về người bạn đời của mình chỉ thấy sự mệt mỏi, chán chường. Họ chẳng có gì để nói với nhau ngoài con. Sự bao dung mất đi, trước những thói hư tật xấu của bạn đời, người ta có xu hướng thổi phồng và chỉ trích. Khi vợ chồng chán nhau, con người ta lại có thói quen đổ lỗi và so sánh: “Sao người ta có thể quan tâm, yêu thương nhau mà người bạn đời của mình lại không thể?”, “Sao cuộc hôn nhân của người khác lại tốt đẹp mà của mình lại thành ra thế này?”.

Khi hôn nhân trục trặc, rất ít người ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc về những khúc mắc và tìm cách tháo gỡ. Mà ngược lại, con người ta thường chỉ trích, đổ lỗi, thường khóc lóc và than vãn. Kết quả, những hiểu lầm nhỏ nhặt không được giải quyết, chuyện bé xé ra to. Và nhiều lần như thế, khoảng cách vợ chồng ngày càng xa. Vì thiếu thấu hiểu và bao dung mà bao nhiêu cặp vợ chồng đã tan đàn xẻ nghé một cách đầy tiếc nuối.

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Hãy nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc, những khó khăn khổ ải đã trải qua cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Dù là đàn ông hay phụ nữ, trước khi có ý định buông xuôi cuộc hôn nhân của mình hãy nghĩ đến lí do mình bắt đầu cuộc hôn nhân này. Chúng ta đã từng yêu tha thiết, từng kỳ vọng nhiều như thế nào về người bạn đời. Hôn nhân của chúng ta thật ra không tệ như thế. Vẫn có những khoảnh khắc hạnh phúc, là cảm xúc vỡ òa khi chúng ta sinh con, là sự san sẻ và quan tâm nhau thầm lặng… Người bạn đời của mình không tệ như mình nghĩ mà bởi cơm áo gạo tiền, bởi những gánh nặng làm họ bớt dịu dàng, bớt lãng mạn. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương.

Tình yêu không phải là điều duy nhất có thể khiến hôn nhân sống còn. Cưới nhau rất dễ nhưng để sống cùng nhau thì lại khó vô cùng. Muốn hôn nhân hạnh phúc, đòi hỏi cả 2 phải gạt bỏ cái tôi, biết nhường nhịn và bao dung hơn. Những lúc “cơm không lành canh không ngọt” hãy biết lắng nghe, biết thấu hiểu chứ không phải giành giật chiến thắng về mình.

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Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo cả, chỉ có những con người vì trân trọng nhau mà cố gắng không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo cả mà có chỉ có những người đã cố gắng vì nhau đủ hay chưa. Đừng nhìn hạnh phúc và hào nhoáng của người khác để so sánh rồi đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Những cặp vợ chồng hạnh phúc không phải không có mâu thuẫn, xung đột mà họ hiểu điều gì quan trọng nhất để cố gắng giữ gìn.

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Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc vợ chồng hạnh phúc

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