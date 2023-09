Đằng sau một người đàn ông vũ phu là một người đàn bà không dám bỏ chồng

Tôi có một anh hàng xóm sống rất tệ với vợ. Mọi người ở khu phố này chẳng lạ gì chuyện anh ta chửi bới vợ con, đập phá đồ đạc. Mỗi khi nghe tiếng chị vợ gào khóc là ai cũng hiểu anh ta lại đánh đập vợ mình. Hai đứa con nheo nhóc cứ khóc lên khóc xuống theo mẹ. Đánh chửi xong anh ta nhậu say bí tỉ, chị vợ lại dọn dẹp mớ hỗn độn của chồng gây ra.

Phụ nữ xưa nay vẫn luôn xem mình là phái yếu, là “ngồi mâm dưới”. Đàn ông là chủ, là người có uy quyền trong nhà. Đàn bà khổ sở vì chồng nhiều lắm nhưng có mấy người đàn bà dám đứng lên bảo vệ mình? Có bao nhiêu lí do để rời bỏ chồng nhưng đàn bà vẫn cố tìm một lí do để ở lại. Thậm chí họ còn bao biện cho chồng rằng do rượu bia, vì quá nóng giận mới đánh vợ.

Đàn bà chọn cam chịu tức là cho chồng cái quyền chà đạp lên con người mình - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau những người đàn ông vũ phu chính là những người đàn bà không dám bỏ chồng. Phụ nữ à, đàn ông có thể nghèo, lười biếng, có thể vô tâm nhưng chồng bạo hành vợ là loại hèn mạt nhất. Đàn bà chọn cam chịu tức là cho chồng cái quyền chà đạp lên con người mình.