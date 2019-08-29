Phụ nữ tốt không chê chồng nghèo, đàn ông tốt không chê vợ già hay xấu

Đàn bà khôn ngoan chọn chồng đừng nhìn vào túi tiền. Đàn ông thông minh chọn vợ không nhìn vào nhan sắc. Bởi suy cho cùng, điều làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc không nằm ở những thứ phù phiếm đó.

Trong tình yêu và hôn nhân, không ít lần chúng ta "đứng núi này trông núi nọ”. Người phụ nữ, khi cuộc sống của mình chật vật áo cơm thường ghen tỵ với những sự sung túc của người đàn bà khác. Trong khi mình cong lưng mưu sinh, oằn mình lên với cơm áo mỗi ngày thì những người kia được chồng cung phụng và chiều chuộng. Đôi lần chúng ta thầm ao ước: “Nếu chồng mình giàu có hơn một chút thì hẳn cuộc đời mình đã hạnh phúc hơn rồi!”. Chúng ta ít nhiều gì cũng có sự so sánh bạn đời mình với người khác - Ảnh minh họa: Internet Và đàn ông cũng như thế. Dù ít người nói ra nhưng thâm tâm vẫn luôn có sự so sánh âm thầm vợ mình với những cô gái ngoài kia. Vợ mình bàn tay thô sần, da dẻ khô sạm, bụng đầy những mỡ. Giá mà cô ấy xinh đẹp một chút, gợi cảm một chút thì tốt biết mấy.

Nhiều người thường nhìn những hào nhoáng của người khác mà quên mất đi hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc của một người đàn bà không đo bằng son phấn, bằng tiền bạc, bằng xe cộ xênh xang. Sự bình yên của một gia đình không đo lường bằng nhan sắc phụ nữ. Phụ nữ tốt không chê đàn ông nghèo, đàn ông tốt không bao giờ đem nhan sắc vợ mình để so sánh, phân bì. Tôi có một chị bạn rất thân thiết. Chồng chị giỏi giang và giàu có lắm. Ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống của một người phụ nữ sang trọng, thảnh thơi như chị. Nhưng chị nói với tôi rằng chị là người đàn bà cô đơn. Thứ một người chồng giàu có cho chị chỉ là tiền, ngoài ra chẳng còn gì hết. Anh không bao giờ quan tâm vợ mình cô đơn, buồn tủi ra sao. Trong đầu anh lúc nào cũng là công việc, thời gian rảnh cũng là tìm gặp bạn bè nhậu nhẹt nói chuyện làm ăn.

Hạnh phúc của phụ nữ không đo bằng tiền bạc, son phấn mà chính là người chồng bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Người ta nói rằng một người đàn bà ngồi xe hơi và một người ngồi xe đạp chưa chắc ai hạnh phúc hơn ai. Cuộc đời này lạ lắm, sống cảnh giàu khi người ta lại mơ cảnh cả nhà quây quần vui vẻ ăn bữa cơm rau. Và ngược lại, bao nhiêu người phụ nữ có chồng tốt, được quan tâm thương yêu lại thầm ước ao chồng mình giàu có. Con người ta ít ai biết đủ và bằng lòng với những gì mình đang có. Chính điều này khiến chúng ta mất đi niềm vui trong cuộc sống hôn nhân của mình. Đàn bà khôn ngoan chọn chồng đừng nhìn vào túi tiền. Đàn ông thông minh chọn vợ không nhìn vào nhan sắc. Bởi suy cho cùng, điều làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc không nằm ở những thứ đó. Vật chất phù phiếm cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ còn tình yêu thương tận đáy lòng là còn mãi. Giàu cũng được, nghèo cũng được miễn là vợ chồng con cái thương yêu - Ảnh minh họa: Internet Giàu cũng được, nghèo cũng được miễn là vợ chồng, con cái thương yêu. Đẹp cũng được, xấu cũng được miễn là biết trân trọng. Khó khăn cũng đồng hành, mệt mỏi cùng chia sớt, bên nhau lúc xinh đẹp cũng như lúc tàn phai nhan sắc đó mới chính là chân ái thực sự trên cuộc đời.

Đàn bà một đời chồng: Hãy cứ yêu đi, đừng ngại Đàn bà một đời chồng thì đã sao? Bản thân vẫn kiêu hãnh và có cái giá của mình. Và với đàn ông, mình cũng có quyền hò hẹn, có quyền yêu và kết hôn như bất kỳ người phụ nữ nào trên đời.

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