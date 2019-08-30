Đàn bà sau ly hôn: Yêu bản thân và sống cho những người xứng đáng

Đàn bà sau ly hôn hiểu được điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời. Biến cố ấy đã giúp chị biết thanh lọc cuộc đời mình. Điều gì đáng thì giữ lại, thứ gì rách nát và không đáng thì bỏ đi chẳng tiếc.

Trong phiên tòa ly hôn hôm đó, chị không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Tôi chỉ thấy chị mím chặt môi khi tòa kết thúc. Vội vã bước ra từ phiên tòa, chồng chị leo nhanh lên 1 chiếc xe có người phụ nữ trẻ đẹp đợi sẵn rồi phóng đi. Anh ta bỏ mặc cả tiếng con mình khóc gọi ba sau lưng. Chị nhìn tôi cười: “Hạng người ấy thì tiếc làm gì. Em hiểu lí do vì sao chị ly hôn chưa?”. Chị không nhỏ một giọt nước mắt nào trong phiên tòa ly hôn hôm ấy - Ảnh minh họa: Internet Chị là người đàn bà kiêu hãnh và giỏi giang. Tuổi thơ cơ cực, cha mẹ mất sớm, chị gồng mình làm việc nuôi 2 đứa em. Tôi không thể tưởng tượng được một người phụ nữ mong manh như chị lại có thể nuôi nổi 2 đứa em học đại học. Khi chị cưới chồng, ai cũng mừng rớt nước mắt và thầm mong chị có một cuộc sống hạnh phúc để bù đắp cho những tháng ngày cơ cực.

Nhưng như người đời thường nói, đàn bà mạnh mẽ chẳng ai có cuộc sống dễ dàng. Chồng chị trước kia ngọt ngào, yêu thương nhưng cưới về rồi lại hiện nguyên hình một kẻ vô dụng, siêng ăn biếng làm. Ỷ vợ giỏi giang, kiếm tiền giỏi anh ta suốt ngày nhậu nhẹt, ăn chơi, đi làm thì nghỉ nhiều quá bị công ty đuổi việc. Lấy chồng ăn bám, chị khổ vô cùng. Định ly hôn thì phát hiện mình có con. Dùng dằng đến khi con 3 tuổi thì chị dứt khoát. Một người chồng tệ bạc thì bỏ đi không tiếc - Ảnh minh họa: Internet Chẳng phải phiên tòa ly hôn nào cũng là những giọt nước mắt, là cái cúi đầu đầy khổ đau của người phụ nữ. Có những người đàn bà chọn bình yên thay vì chịu đựng, chọn buông tay thay vì ở lại cả đời bên một người chồng không ra gì. Chị xiết chặt tay con mạnh mẽ bước đi. Tự bản thân chị có thể làm chỗ dựa cho mình và cho con thì hà cớ gì lại khổ đau, quỵ lụy. Chị nói với tôi như thế.

Chồng cũ của chị có nhân tình. Sau một thời gian vui vẻ, ăn chơi hết tiền anh ta quay lại xin chị tha thứ. Anh ta ngọt nhạt rất nhiều, anh ta còn cưng nựng con, lấy con làm lí do để hàn gắn. Chị cương quyết tuyệt tình. Bảo rằng: “Nghĩa vợ chồng, tình cha con anh đã chà đạp dưới chân để đi ngoại tình. Bây giờ anh bảo tôi cúi xuống nhặt lại ư? Đây là lần cuối cùng tôi cho phép anh xuất hiện trước mặt tôi…”. Trước thái độ cương quyết của chị anh ta như con rùa rụt cổ, lặng lẽ ra về. Khi nhắc đến đàn bà sau ly hôn người ta thường nghĩ đến hình ảnh khổ sở, nước mắt, một cuộc sống đầy bi quan và ảm đạm. Nhưng với chị thì không. Trước kia chị chỉ cắm cúi làm việc kiếm tiền thì giờ đây chị đã biết sống cho mình sau bao nhiêu năm tháng sống vì người khác. Chị chăm chỉ làm đẹp, yêu thương bản thân bằng chính những đồng tiền mình kiếm được. Chị và con thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Nhiều người khen chị đẹp và trẻ ra nhiều, họ nói nhỏ với nhau: “Ly hôn như vậy thì ai cũng muốn!”. Sau biến cố ly hôn, chị yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet Chị nói với tôi rằng bây giờ chị chỉ sống cho mình và yêu thương những người xứng đáng. Những người đàn bà ly hôn hiểu được điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời. Biến cố ấy đã giúp chị biết thanh lọc cuộc đời mình. Điều gì đáng thì giữ lại, thứ gì rách nát và không đáng thì bỏ đi chẳng tiếc.

Đàn bà trước khi ngoại tình hãy nghĩ đến nỗi đau của con cái Người đời xưa nay vẫn lấy đức hạnh của phụ nữ làm trọng. Chồng tệ quá thì ly hôn, đừng rẻ rúng cuộc đời, đừng trở thành người đàn bà ngoại tình vì chẳng có cơ hội quay đầu.

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