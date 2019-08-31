Chỉ có phụ nữ ngây thơ mới tin tưởng tuyệt đối vào lòng chung thủy của đàn ông

Phụ nữ yêu 31/08/2019 08:31

Sao trên trời còn có thể đổi ngôi, huống gì cái gọi là lòng chung thủy của đàn ông. Người ta hay hứa rằng sẽ yêu nhau mãi mãi nhưng đàn bà khôn ngoan phải biết hỏi ngược lại: “Mãi mãi là bao lâu?”.

Người ta vẫn thường nói rằng tình yêu của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin. Đàn ông chung thủy chỉ trong khoảnh khắc, không phải là vĩnh viễn. Nhưng đàn bà ít người hiểu được điều đó. Đàn ông khi yêu rất hay thề thốt, mà khổ thay tâm lý phụ nữ rất thích nghe và dễ dàng tin: “Cả cuộc đời này anh chỉ có mình em” hay “nếu không có em thì anh không sống nổi”…

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Tình yêu của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người phụ nữ cả tin - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra, ai cũng có những khoảnh khắc yêu và tin thật sự. Đàn ông cũng như vậy. Nhưng tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là cảm xúc, chẳng có điều gì đảm bảo là nó sẽ không thay đổi. Có thể lời anh ta nói trong hiện tại là thật, bây giờ anh ta yêu và chỉ có một mình bạn nhưng chắc gì ngày mai không thay lòng đổi dạ? Sao trên trời còn có thể đổi ngôi, huống gì là cái gọi là lòng chung thủy của đàn ông. Người ta hay hứa rằng sẽ yêu nhau mãi mãi nhưng đàn bà khôn ngoan phải biết hỏi ngược lại: “Mãi mãi là bao lâu?”.

Trong hôn nhân, những lúc vợ chồng lục đục, “cơm không lành, canh không ngọt” đàn ông rất dễ sa ngã và mềm lòng trước cám dỗ. Nhiều người đàn bà thường rất tự hào rằng chồng mình chung thủy và mạnh miệng tuyên bố rằng anh ta sẽ không như những người đàn ông tệ bạc ngoài kia. Nhưng thử nghĩ xem, có một người đàn bà lẳng lơ mồi chài, cởi áo mời gọi trước mặt anh ta thì anh ta có đủ sức vượt qua cám dỗ không? Bởi hoàn cảnh tạo nên con người, đàn ông chung thủy bởi vì chưa có cơ hội mà thôi!

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Quan niệm về lòng chung thủy của đàn ông khác với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khái niệm chung thủy với đàn ông lại khác đàn bà. Đàn bà nghĩ chung thủy là duy nhất, là một vợ một chồng. Đàn bà gắn tình dục với tình yêu, chỉ có thể lên giường với người họ yêu thương. Nhưng đàn ông nghĩ khác. Họ vẫn yêu vợ, vẫn biết vợ là duy nhất, chẳng có gì có thể thay thế được. Nhưng họ vẫn có những cuộc chơi bên ngoài, cũng có những mối tình một đêm mà chẳng hề áy náy. Thủy chung với đàn ông là sau bao nhiêu cuộc chơi bên ngoài vẫn không bỏ vợ, vẫn tử tế về nhà và hoàn thành hết bổn phận và trách nhiệm của mình.

Đàn ông nào trước mặt phụ nữ chẳng tỏ vẻ mình tử tế và tốt đẹp. Đối với vợ con thì luôn chứng tỏ người chồng, người cha tốt. Nhưng nếu biết cánh đàn ông khi ngồi với nhau và lôi những bí mật của mình ra nói hẳn đàn bà sẽ rất đau lòng. Trên bàn nhậu hay với những người bạn thân thiết, đàn ông chẳng hề giấu giếm những chiến tích sát gái của mình. Họ khoe khoang rằng lên giường với một cô nàng chân dài, ngực bự… Họ chẳng hề áy náy khi kể về nhân tình của mình. Và rồi, tàn cuộc nhậu họ trở về nhà và làm một người chồng tử tế trong mắt vợ con.

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Tin yêu đến mức mù quáng chính là chặn đứng con đường quay lại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ đừng ngây thơ, đừng tin tưởng quá. Bởi tin yêu quá chính là chặn đứng con đường quay lại của mình. Lỡ chẳng may phát hiện ra người đàn ông của mình phản bội, đàn bà đau đớn vì mất đi tất cả. Yêu ít thôi, tin ít thôi, 10 phần con tim thì hãy chừa lại 1 phần lí trí. Đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả, cũng đừng tin vào thứ vĩnh cửu của lòng chung thủy. Kẻ nào tin nhiều thì kẻ đó đau nhiều!

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