Điểm yếu của đàn bà là sự mềm lòng và khổ thay, đàn ông lại dùng chính điều đó để làm chiếc phao khi chuyện ngoại tình vỡ lở. Bao nhiêu người đàn bà đã tha thứ hết lần này đến lần khác khi chồng ngoại tình.

Đàn bà có quyền mù quáng trong tình yêu, có quyền tin đến cạn kiệt lòng mình. Và khi yêu thật lòng, đàn bà thường dễ dàng tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của đàn ông. Cái dại của đàn bà là khi chồng ngoại tình, chỉ cần chồng rỉ vài ba câu xin lỗi, tỏ ra hối hận là đàn bà lại gục đầu vào vai như chưa từng tổn thương trước đó. Khi yêu, đàn bà thường dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Dù là cô gái mới lớn hay đàn bà trưởng thành, dù yêu lần đầu hay tình trường từng trải thì đàn bà cũng rất mù quáng khi yêu. Bởi muôn đời đàn bà là vậy, khi gặp đúng người đàn ông cũng đời mình họ cũng sẽ tin, sẽ yêu bất chấp. Lấy lòng một người đàn bà đang yêu si mê đâu có khó gì. Người đàn ông chỉ cần một chút âu yếm, hứa hẹn vài câu thủy chung là đàn bà đã tin.

Những người đàn ông chung thủy trên đời này còn không? Còn chứ nhưng cũng không ít những kẻ man trá. Nói yêu một người phụ nữ, lấy đi của người ta cả thanh xuân nhưng khi chán chê lại nhòm ngó người khác. Đàn ông càng yêu càng nhạt, khi sự nhàm chán lấn át đàn ông thường có tư tưởng so sánh người phụ nữ của mình với người khác. Con đường từ ngoại tình tư tưởng đến lên giường gần lắm. Bao nhiêu kẻ miệng vẫn nói yêu vợ nhưng tay lại bế kẻ khác lên giường. Và dĩ nhiên, đàn ông vẫn tử tế, vẫn thương vợ nhất trên đời khi chưa bị phát hiện. Điểm yếu của đàn bà chính là sự nhẹ dạ cả tin - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi bị vạch trần chuyện ăn vụng thì luôn diễn vở kịch cũ rích: “Anh chỉ vì sinh lí thôi. Anh đến với cô ta là vui chơi qua đường. Làm sao cô ta có thể thay thế vị trí của em trong cuộc đời anh được…”. Kẻ phạm tội sẽ khẩn khoản xin tha thứ, sẽ tha thiết mong bù đắp lỗi lầm.

Đàn bà nhẹ dạ cả tin. Cả thanh xuân đã trao rồi, bây giờ đường ai nấy đi rất đau đớn. Đàn bà gạt nước mắt tha thứ. Nhưng đàn ông ngoại tình được một lần, trong đầu họ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hối lỗi và quay về. Họ sẽ nghĩ làm sao có lần 2. Lần ấy phải thật kín đáo, phải thật cẩn thận để vợ không biết. Đàn bà có nhiều lí do để tha thứ cho chồng ngoại tình. Có thể tha thứ một lần bởi vì con, vì hạnh phúc gia đình. Nhưng bắt quả tang chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác vẫn gạt nước mắt để anh ta quay về thì đúng là… hết thuốc chữa. Đàn bà đau lắm, khổ sở lắm khi chồng bội bạc. Nhưng chính đàn bà cũng dung túng cho đàn ông, tiếp tay cho đàn ông làm khổ chính mình. Chính phụ nữ đã dung túng cho đàn ông làm khổ chính mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi yêu thực sự sẽ không để người đàn bà của họ phải buồn chứ huống hồ chuyện ăn nằm với người khác. Điểm yếu của đàn bà là sự mềm lòng và khổ thay, đàn ông lại dùng chính điều đó để làm chiếc phao khi chuyện ngoại tình vỡ lở. Đàn ông sợ nhất kiểu đàn bà dám nói dám làm, cầm được thì buông được. Bởi khi phản bội một lần anh ta đã không còn cơ hội để quay đầu.

Một người đàn ông tệ bạc sẽ dạy đàn bà sự mạnh mẽ Đàn ông tệ bạc khiến đàn bà mạnh mẽ. Đứng lên từ những mất mát, đàn bà yêu bản thân hơn, trưởng thành và chín chắn hơn trong cách nhìn người. Rồi đàn bà sẽ nhận ra bản thân chẳng hề yếu đuối như họ đã từng nghĩ.

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