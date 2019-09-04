Nếu những năm tháng hôn nhân đã sống cạn kiệt vì người khác thì đàn bà sau ly hôn hãy biết thương mình. Thương những vết hằn trên gò má, những dấu chân chim trên khóe mắt.

Đàn bà có chồng thương người khác hơn thương bản thân mình. Thời còn son trẻ chẳng tiếc rẻ khi mua một thỏi son, một chiếc váy. Nhưng có chồng rồi, nhiều người đàn bà hà tiện với bản thân dù là món đồ yêu thích. Mua cho chồng, cho con thì chọn những thứ tốt nhất. Đến lượt mình thì cứ cầm lên, đặt xuống. Những thú vui xếp lại, những sở thích cất đi. Đàn bà cứ thương chồng, thương con như vậy đấy! Đàn bà có chồng, thương người khác hơn bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng ở đời, tình yêu là thứ không phải cứ cho đi rồi sẽ nhận lại vẹn tròn. Đâu phải đàn ông nào cũng thấu hiểu, cũng biết ơn những hy sinh thầm lặng của vợ. Vợ nhịn ăn, nhịn mặc, không dám mua hộp phấn thỏi son lại quay ra chê vợ tàn tạ, xấu xí. Khi vợ cần mẫn chọn niềm vui của mình là căn bếp cho chồng bữa cơm ngon thì đàn ông lại chê vợ nhàm chán, luộm thuộm. Khi đó, mắt họ lại dán vào những người đàn bà xinh đẹp, chân dài, õng ẹo ngoài kia. Họ có biết đâu rằng, vợ mình làm đẹp, chăm chút bản thân cũng chẳng khó gì nhưng lấy ai vun vén, lo toan cho gia đình?

Người đàn bà ly hôn, đau đứt ruột gan. Người đời thường nói giản đơn: “Không sống được với nhau thì đường ai nấy đi”. Đàn ông thì hẳn ai cũng gật gù khen câu nói đó đúng vì khi sống chung họ đâu chịu nhiều hy sinh, thiệt thòi như đàn bà. Cuộc hôn nhân đó là nước mắt, là nguồn sống, là cả cuộc đời của họ. Ly hôn, nghĩa là những năm tháng sống mỏi mòn vì chồng con đã bị phủ nhận. Nghĩa là mọi cố gắng, mọi công sức đổ sông, đổ biển. Ly hôn, những năm tháng sống mỏi mòn vì người khác bị phủ nhận - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ly hôn bước ra khỏi cuộc hôn nhân với trái tim đầy sẹo. Nhiều người không gượng dậy nổi. Cứ để cuộc đời chìm trong nỗi cô đơn, u uất. Thậm chí nhiều người đàn bà sau ly hôn không thể lấy lại nụ cười, nhìn cuộc đời đầy bi quan và thù hận. Không quá khi ví von rằng, phụ nữ sau ly hôn giống như con tàu bị trượt khỏi đường ray, chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Còn người chồng thì sau cuộc hôn nhân họ vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt và thậm chí có ngay một người đàn bà khác.

Đàn bà à, nếu những năm tháng hôn nhân đã sống cạn kiệt vì người khác thì sau ly hôn đàn bà hãy biết thương mình. Thương những vết hằn trên gò má, những dấu chân chim trên khóe mắt. Thương bản thân mình đã phải chịu quá nhiều tổn thương và mất mát. Bởi vì, nếu mình không thương mình thì chẳng còn ai trên cuộc đời này thương mình nữa. Đàn bà hãy biết thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Ly hôn không bao giờ là dấu chấm hết, là cánh cửa tử của cuộc đời đàn bà. Ly hôn mặt khác còn là điều tích cực khi đàn bà bỏ được chồng tệ bạc, chẳng hề đem lại cho mình hạnh phúc. Đàn bà hãy thương yêu bản thân mình nhiều hơn. Tô son, điểm phấn và sống một cuộc đời hạnh phúc như mình từng mong ước.

Làm người thứ ba là lựa chọn ích kỷ và độc ác Người thứ ba luôn nghĩ rằng việc mình làm chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng nỗi đau và mất mát do họ gây ra quá nhiều. Nếu những kẻ thứ ba có liêm sỉ một chút, có tự trọng một chút thì biết bao gia đình đã không tan nát và đổ vỡ.

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