Tâm sự mẹ đơn thân: Chỉ cần có con bên cạnh, tôi sẽ vượt qua được mọi thứ

Khổ tâm nhất với mẹ đơn thân chính là thấy con mình thiệt thòi, thiếu thốn. Tôi gồng mình lên làm việc, nhận thêm việc về nhà làm. Tôi là chỗ dựa duy nhất của con, tôi không được phép yếu đuối hay gục ngã.

Tôi đã từng sống trong những ngày mệt mỏi và bế tắc cùng cực. Ôm con khóc nghẹn trong đêm, tôi đã muốn buông xuôi tất cả, mặc cuộc đời đến đâu thì đến. Nhưng rồi nhìn con bé bỏng, tôi lại không đành lòng. Trên đời này, con chỉ còn tôi duy nhất là điểm tựa. Nếu tôi buông xuôi thì con tôi sẽ như thế nào đây? Tôi đã có những ngày sống trong bế tắc, muốn buông xuôi cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại làm mẹ đơn thân như thế này. Khi cưới chồng, tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác mong muốn một cuộc sống giản dị, bình yên. Thế nhưng, cay đắng vô cùng khi tôi mang thai cũng là biết chồng mình cũng có con với người phụ nữ khác. Đàn ông ăn vụng, ngoại tình có thể tha thứ và bỏ qua được nhưng để cho đến nỗi có con thì chẳng còn gì để nói.

Tệ hơn là mẹ chồng tôi lại đứng về phía con trai của mình. Tôi mang thai con gái, người đàn bà kia lại có con trai. Mẹ chồng ngọt nhạt với tôi rằng đứa nào cũng là cháu, là máu mủ, bà không thể chọn ai bỏ ai được. Thôi thì tôi cứ giả mù giả điếc để gia đình êm ấm. Tôi vẫn là vợ, là con dâu của bà, còn người đàn bà kia chỉ là vợ lẽ mà thôi. Tôi nghe nghẹn ứ trong lòng, chẳng thể mở miệng nói được điều gì. Mẹ chồng bắt tôi phải san sẻ chồng mình cho người đàn bà khác ư? Không chấp nhận được, tôi chủ động ly hôn. Gia đình chồng hình như chỉ chờ có thế, họ ngay lập tức đón người đàn bà kia về nhà. Cuộc đời này có những chuyện trái ngang, chua chát còn hơn trên phim nữa.

Lúc tôi mang thai cũng là lúc biết chồng mình cũng có con với một người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Những ngày tháng sinh con với tôi thật sự là những ngày khó khăn, khổ ải. Tôi sinh khó, cộng với nỗi khổ tâm chồng tệ bạc khiến tôi u uất đến mức trầm cảm. Đã có những ngày muốn hai mẹ con chìm mãi vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa. May sao, khoảng thời gian đó có ba mẹ, người thân luôn ở cạnh. Tình thương yêu của họ khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những người mẹ khác. Tôi gạt hết những nỗi buồn tủi, cô đơn để kiếm tiền nuôi con. Với tôi, sự no đủ và bình yên của con là điều quan trọng nhất còn những thứ khác chẳng còn quan trọng. Khổ tâm nhất với mẹ đơn thân chính là thấy con mình thiệt thòi, thiếu thốn. Tôi gồng mình lên làm việc, nhận thêm việc về nhà làm. Tôi là chỗ dựa duy nhất của con, tôi không được phép yếu đuối hay gục ngã. Vì con, tôi không được phép yếu đuối hay gục ngã - Ảnh minh họa: Internet Thỉnh thoảng có người hỏi tôi về cha của con. Tôi chỉ cười và bảo: “Kẻ đó không xứng đáng làm cha của con tôi. Một người cha tồi tệ thì không có sẽ tốt hơn…”. Cuộc sống phía trước của hai mẹ con tôi còn rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi sẽ vượt qua hết vì còn có con bên cạnh. Với người làm mẹ đơn thân như tôi, con cái chính là nguồn động lực lớn lao để vượt qua hết những bạc bẽo, sóng gió trong cuộc đời này.

Thanh xuân ngắn ngủi, phụ nữ đừng sống vì người khác quá nhiều Chẳng phải phụ nữ giàu có, xinh đẹp, nhà cao cửa rộng mới có quyền yêu thương bản thân mà bất kì người phụ nữ nào cũng có quyền làm điều đó. Yêu chồng, yêu con nhưng đừng quên yêu thương chính mình vì thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-me-don-than-chi-can-co-con-ben-canh-toi-se-vuot-qua-duoc-moi-thu-336882.html