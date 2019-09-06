Chồng ngoại tình, đàn bà bỏ đi không tiếc. Điều quan trọng là đàn bà phải giữ được niềm kiêu hãnh và sự tự tôn của mình.

Nước mắt là đặc quyền mà tạo hóa đã dành riêng cho đàn bà. Tuy nhiên, đàn bà khôn ngoan là người phải hiểu rõ lúc nào nên khóc, lúc nào không. Và khi chồng ngoại tình, đàn bà đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo kẻ bạc tình. Dù đau đớn, khổ sở ra sao cũng đừng cho hai kẻ thấy mình yếu đuối: Một là chồng tệ bạc, hai là nhân tình của chồng. Đàn ông rất sợ phụ nữ khóc. Đàn ông ngang tàng là thế, bản lĩnh là thế nhưng trước những giọt nước mắt của phụ nữ họ lại thấy mình mềm yếu hẳn đi. Nhưng đó là những người đàn ông yêu thương người phụ nữ thật lòng thật dạ mới thấy xót xa, đau lòng. Còn một khi tình cảm đã cạn, việc phụ nữ khóc lóc chỉ càng khiến anh ta bực bội, chán ghét và thậm chí coi thường vợ.

Đàn bà khôn ngoan biết lúc nào nên khóc lúc nào không - Ảnh minh họa: Internet Khi biết chồng phản bội, chị hàng xóm của tôi sau một thời gian đau khổ vật vã đã quyết định tìm đến tận nhà nhân tình. Chị tìm gặp không phải để đánh ghen, không phải để nói chuyện sai trái mà là để… cầu xin cô ta buông tha cho chồng mình. Ả nhân tình khi thấy chị, đã sợ khiếp vía vì nghĩ chuyện đánh ghen khủng khiếp đang đợi mình. Nhưng khi thấy thái độ nhún nhường của chị vợ, cô ta lại thấy mình ngồi ở chiếu trên. Chị vợ khóc lóc, năn nỉ, lôi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học ra để làm lí do để khuyên người đàn bà kia rời bỏ chồng mình. Chị bảo rằng cô này còn trẻ, chẳng khó gì để tìm kiếm người đàn ông khác cho cuộc đời mình. Hà cớ gì lại giành giật chồng của người khác? Mặc chị vợ khóc lóc, ả nhân tình cứ đứng nghe và khinh khỉnh coi thường.

Không hiếm những người đàn bà dùng nước mắt để níu kéo kẻ bạc tình - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ khóc với nhân tình, chị ấy lại về nhà mà khóc với chồng. Chồng ngoại tình, người vợ nào cũng tức giận, vạch mặt, đánh ghen nhưng chị lại cầu xin chồng nghĩ cho con mà chấm dứt với nhân tình. Anh chồng chẳng những không nghe mà còn quay ra chửi bới và đổ mọi lỗi lầm lên đầu chị. Bảo rằng chị là người đàn bà không biết vun vén, không biết chiều chồng nên anh ta mới đi ăn vụng. Và rốt cuộc, chị khóc cứ khóc còn anh ta vẫn đi đi về về với nhân tình. Dùng nước mắt để níu kéo chồng phản bội không phải là chuyện hiếm của chị em phụ nữ. Vì còn cần cha cho con, vì sợ gia đình và hạnh phúc tan nát mà phụ nữ chấp nhận xuống nước để mong chồng quay về. Nhưng phụ nữ à, đàn ông ngoại tình, lòng dạ đã bạc như vôi sẽ không bao giờ biết động lòng trước những giọt nước mắt ấy. Đứng trước kẻ phản bội, đàn bà đừng khóc mà hãy ngẩng cao đầu - Ảnh minh họa: Internet Đau đớn tận cùng khi chồng phản trắc, nhưng đàn bà đừng bao giờ khóc trước mặt kẻ phản bội và nhân tình của anh ta. Dù có khóc cạn nước mắt trong đêm nhưng đứng trước 2 con người bạc bẽo này đàn bà hãy kiêu hãnh mà ngẩng cao đầu. Người chồng tệ bạc bỏ đi không tiếc, điều quan trọng là đàn bà phải giữ được niềm kiêu hãnh và sự tự tôn của mình.

Thanh xuân ngắn ngủi, phụ nữ đừng sống vì người khác quá nhiều Chẳng phải phụ nữ giàu có, xinh đẹp, nhà cao cửa rộng mới có quyền yêu thương bản thân mà bất kì người phụ nữ nào cũng có quyền làm điều đó. Yêu chồng, yêu con nhưng đừng quên yêu thương chính mình vì thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-bi-phan-boi-dan-ba-tuyet-doi-dung-khoc-truoc-mat-chong-va-nhan-tinh-cua-chong-336883.html